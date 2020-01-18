Армия и оружие

РБКРБКРоссийские военные сообщили об атаке 130 боевиков в сирийском Идлибе

Более 100 боевиков атаковали позиции правительственных войск Сирии в провинции Идлиб, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков. Об этом говорится в сообщении центра, поступившем в РБК.
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