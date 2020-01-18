Армия и оружие
РБКРоссийские военные сообщили об атаке 130 боевиков в сирийском Идлибе
Более 100 боевиков атаковали позиции правительственных войск Сирии в провинции Идлиб, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков. Об этом говорится в сообщении центра, поступившем в РБК.
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Политика
Зеленский высказался о переименовании украинских улиц в честь националистов
Президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение насчет переименования украинских улиц в честь националистов.
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Лавров рассказал об итогах конференции по Ливии в Берлине
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«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
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Мэр города Кирк Колдуэлл написал в своем аккаунте в Twitter, что в результате погибли двое полицейских.
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Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал телеканалу РЕН ТВ видео, на котором охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка, разнимая драку посетителей.
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Отец Меган Маркл раскритиковал поступок дочери и ее супруга
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В США показали полет нового беспилотника программы «Гремлины»
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Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 на острове Новая Гвинея в Индонезии. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Общество
Facebook извинился за оскорбительный перевод имени Си Цзиньпина
В компании Facebook выясняют, почему соцсеть оскорбительно перевела с бирманского языка на английский имя председателя КНР Си Цзиньпина.
Общество
В Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой
Шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой прошло в центре Москвы.
Политика
Рабочая группа по поправкам в Конституцию предложит вариант изменений
Рабочая группа, которая занимается подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию, внесет свой вариант изменений.
Общество
Вагнер. Первая нефть. Вот зачем российские наемники в Сирии. Дамаск заключил договоры на разработку нефтегазовых месторождений с компаниями Евгения Пригожина
Иллюстрация: Петр Саруханов / "Новая газета" В декабре 2019 года сирийский парламент принял законы о заключении с двумя российскими компаниями договоров на разработку трех блоков газовых и нефтяных месторождений.
Футбол
В «Реале» будет создан специальный департамент по арендам
Руководство мадридского «Реала» собирается бороться со случаями, когда игроки, уходящие в аренду, не играют за свои клубы.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Китае может достигать 1700 человек
Британские учёные считают, что число заболевших новым «китайским» коронавирусом гораздо больше, чем сообщается в официальной статистике.
Наука
В Перу впервые найдены 4000-летние кирпичи
Пять конических сырцовых кирпичей, датируемых 2000 г. до н. э. найдено археологами в Перу, сообщает 16 января агентство Andina.
Общество
Сторонников Шевченко возмутило видеонаблюдение в ее спальне
Силовики еще до ареста Анастасии Шевченко установили видеокамеру в ее спальне, о чем активистка узнала лишь из материалов дела, рассказала в Facebook ее дочь.
Шоу-бизнес
Жена Дунаевского рассказала, что узнала о разводе через СМИ
Седьмая супруга композитора Максима Дунаевского дирижер-хоровик Марина Рождественская призналась, что узнала о разводе благодаря появившимся в СМИ сообщениям.
Космос
Грузовой Airbus Beluga XL совершил первый полёт
Один из самых ожидаемых в мире самолётов — грузовой лайнер Airbus Beluga XL — введён в эксплуатацию и совершил свой первый полёт 9 января 2020 года.
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Сборы «Холодного сердца 2» превысили 1,4 миллиарда долларов
Культура
BTS впервые выступят с «Black Swan» на американском шоу
BTS уже давно стали любимыми гостями на различных американских телевизионных шоу.
Общество
В Хельсинки заинтересовались скоростной железной дорогой из Москвы
Скоростной поезд в Финляндию Финское правительство заинтересовано в запуске высокоскоростного поезда из Москвы в Хельсинки, способного преодолеть расстояние между городами за 6 часов.
Авто
Suzuki Jimny получит пятидверное исполнение
Отмечается, что одной из ближайших новинок является пятидневная модификация Suzuki Jimny.
Гаджеты
Популярный смартфон получил Android 10 с новой оболочкой
Стало известно, что смартфон получил Android 10 с новой оболочкой Realme UI. Обновление на 3,52 ГБ получило название RMX1921EX_11-C.01.
Армия и оружие
Минобороны показало рассекреченные документы об освобождении Варшавы
Министерство обороны России к 75-летию освобождения Варшавы от фашистских захватчиков опубликовало материалы, которые ранее были засекречены.
Футбол
«Зенит» показал гол Кокорина ударом через себя на сборах
Петербургский футбольный клуб «Зенит» опубликовал видео гола Александра Кокорина ударом через себя.
Интернет
Хакер опубликовал данные для доступа к 500 тысячам устройств
Например, в 2017 году был опубликован список с данными, позволяющими получить доступ к более чем 33 тысячам устройств.
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Илон Маск планирует отправить на Марс миллион человек к 2050 году
Основатель американской компании SpaceX Илон Маск рассказал о планах отправить на Марс миллион человек к 2050 году.