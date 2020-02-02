Средства радиоэлектронной борьбы перехватили группу беспилотников, направленные боевиками из Идлибской зоны деэскалации на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на российских военных. Отмечается, что пострадавших или материального ущерба нет.

Общество МВД введёт автомобильный код 666 для Екатеринбурга МВД России снимет ограничение на выдачу автономеров с трёхзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Ведомство разрешит присваивать номера с кодом 677 или 999 в Москве или, например, 666 в Свердловской области.

Общество Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня открылись обвалом котировок Торги на фондовых рынках материкового Китая открылись в понедельник обвалом основных индексов более чем на 8%. Соответствующая негативная динамика отражена на сайтах торговых площадок в Шанхае и Шэньчжэне.

Политика Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.

Политика Россияне поддержали поправки в Конституцию Большинство россиян поддержали предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию.

Шоу-бизнес Поклонская снялась в «голливудской фотосессии» Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.

Здоровье Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.

Шоу-бизнес Миллионер Плаксин отказался помогать своей дочери от Успенской Татьяна призналась, что и раньше жаловалась отцу Александру Плаксину на поведение матери, но тот посоветовал потерпеть и даже не пригласил дочь переехать к нему в Америку.

Теннис Джокович победил в Australian Open Теннисист из Сербии Новак Джокович одержал победу в турнире Australian Open-2020.

Киберспорт В Dota 2 убрали возможность блокировать появление крипов 2 февраля Valve выпустила патч для Dota 2, с которым заблокировала возможность отключать появление крипов с помощью чита.

Общество Что изменится в российских законах в феврале 2020 года Индексация выплат некоторым категориям льготников произойдет 1 февраля: они будут увеличены на 3%. Коэффициент определен на основе роста потребительских цен за предыдущий год.

Шоу-бизнес Директор МакSим рассказала о состоянии здоровья певицы Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова поделилась информацией о ее состоянии здоровья. Об этом сообщает телеканал "360".

Происшествия Опубликовано видео расстрела известного хирурга в центре Киева Украинские СМИ выложили видео, на котором виден момент расстрел известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.

Общество У гендиректора «Дождя» Натальи Синдеевой диагностировали рак Врачи диагностировали у гендиректора телеканала «Дождь» Натальи Синдеевой рак груди. Об этом она рассказала в эфире своей передачи.

Авто Новый механизм регистрации автомобилей пояснили в ГИБДД Второй вариант — уплата госпошлины 850 рублей и получение в ГИБДД только свидетельства о регистрации с уже присвоенным автомобилю госномером, а сами номера (металлических табличек, которые крепятся на машину) в таком случае нужно получать в специализированной организации.

Общество Депутаты разработали законопроект о тишине с внушительными штрафами Член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова вместе с группой депутатов разработала законопроект, который предполагает введение штрафов за нарушение тишины в многоквартирных домах в ночное время на федеральном уровне.