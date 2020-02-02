Армия и оружие
Газета.RuВ Сирии боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Средства радиоэлектронной борьбы перехватили группу беспилотников, направленные боевиками из Идлибской зоны деэскалации на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на российских военных. Отмечается, что пострадавших или материального ущерба нет.
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Армия и оружие
Минобороны начинает эвакуацию россиян из Китая
Минобороны России начнет в понедельник эвакуацию граждан РФ из Китая, где произошла вспышка вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии.
Общество
Все школы Хабаровска эвакуируют из-за угроз
Общество
МВД введёт автомобильный код 666 для Екатеринбурга
МВД России снимет ограничение на выдачу автономеров с трёхзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Ведомство разрешит присваивать номера с кодом 677 или 999 в Москве или, например, 666 в Свердловской области.
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Евгений Гинер: «ЦСКА никогда не покупает бездумно»
Игорь Иванович Шувалов никогда пустых слов на ветер не бросает.
Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Общество
Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня открылись обвалом котировок
Торги на фондовых рынках материкового Китая открылись в понедельник обвалом основных индексов более чем на 8%. Соответствующая негативная динамика отражена на сайтах торговых площадок в Шанхае и Шэньчжэне.
Политика
Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
Политика
Россияне поддержали поправки в Конституцию
Большинство россиян поддержали предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию.
Финансы
Для пенсионеров вводят «губернаторские» выплаты
«Губернаторские» выплаты действуют и в Пензенской области.
Шоу-бизнес
Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»
Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Наука
Вспышку пневмонии в Китае могли вызвать сразу два штамма коронавируса
Вспышка пневмонии в Китае могла быть вызвана сразу двумя штаммами коронавируса 2019-nCoV.
Шоу-бизнес
Миллионер Плаксин отказался помогать своей дочери от Успенской
Татьяна призналась, что и раньше жаловалась отцу Александру Плаксину на поведение матери, но тот посоветовал потерпеть и даже не пригласил дочь переехать к нему в Америку.
Теннис
Джокович победил в Australian Open
Теннисист из Сербии Новак Джокович одержал победу в турнире Australian Open-2020.
Шоу-бизнес
Продюсер Иосиф Пригожин устроил Валерии скандал, орал как резаный
Чтобы контролировать свой вес, Валерия возит с собой напольные весы. Пригожин обнаружил их в сумочке жены и устроил истерику.
Киберспорт
В Dota 2 убрали возможность блокировать появление крипов
2 февраля Valve выпустила патч для Dota 2, с которым заблокировала возможность отключать появление крипов с помощью чита.
Общество
Что изменится в российских законах в феврале 2020 года
Индексация выплат некоторым категориям льготников произойдет 1 февраля: они будут увеличены на 3%. Коэффициент определен на основе роста потребительских цен за предыдущий год.
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Китае увеличилось до 17 тысяч человек
Количество заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, возросло до 17 тысяч человек.
Шоу-бизнес
Директор МакSим рассказала о состоянии здоровья певицы
Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова поделилась информацией о ее состоянии здоровья. Об этом сообщает телеканал "360".
Происшествия
Опубликовано видео расстрела известного хирурга в центре Киева
Украинские СМИ выложили видео, на котором виден момент расстрел известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва
Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» пообещали исправить ошибки первого
Создатели сериала «Ведьмак» от Netflix пообещали во время работы над вторым сезоном исправить ошибки, допущенные в первом.
Общество
У гендиректора «Дождя» Натальи Синдеевой диагностировали рак
Врачи диагностировали у гендиректора телеканала «Дождь» Натальи Синдеевой рак груди. Об этом она рассказала в эфире своей передачи.
Авто
Новый механизм регистрации автомобилей пояснили в ГИБДД
Второй вариант — уплата госпошлины 850 рублей и получение в ГИБДД только свидетельства о регистрации с уже присвоенным автомобилю госномером, а сами номера (металлических табличек, которые крепятся на машину) в таком случае нужно получать в специализированной организации.
Общество
Депутаты разработали законопроект о тишине с внушительными штрафами
Член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова вместе с группой депутатов разработала законопроект, который предполагает введение штрафов за нарушение тишины в многоквартирных домах в ночное время на федеральном уровне.
Общество
Британский посол в РФ отказалась назвать страну пребывания Скрипалей
В начале марта 2018 года в британском городе Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены бывший сотрудник ГРУ, экс-агент британских спецслужб Скрипаль и его дочь Юлия.