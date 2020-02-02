Средства радиоэлектронной борьбы перехватили группу беспилотников, направленные боевиками из Идлибской зоны деэскалации на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на российских военных. Отмечается, что пострадавших или материального ущерба нет.

Политика Россиян из Китая эвакуируют бортом ВКС Сегодня стало известно, что Владимир Путин подписал приказ министру обороны России, в котором содержится указание задействовать военную авиацию для эвакуации российских граждан, находящихся в Китае.

Политика Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.

Экономика «Молчунам» разнесли меньше заработанного Разнесенная доходность по РП опережала реально заработанную больше всего в 2016 году, когда она была на 0,21 п. п. выше и составила 10,7%. По итогам переходной кампании 2016 года из ПФР в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) ушли 4,7 млн человек.

Политика Джонсон: Британия не намерена принимать некоторые стандарты ЕС Как уточняется, Джонсон в выступлении намерен отметить, что «Великобритания будет поддерживать самые высокие стандарты в этих областях — во многих отношениях лучше, чем стандарты ЕС — без обязательного включения их в договор».

Технологии Apple предлагает стандартизировать SMS для двухфакторной авторизации Инженеры компании Apple выдвинули предложение стандартизировать формат SMS-сообщений, содержащих одноразовые пароли, которые присылаются пользователям в процессе входа в систему с двухфакторной аутентификацией.

Гаджеты Huawei выпустила первое обновление HarmonyOS Китайская компания Huawei выпустила первое обновление для операционной системы HarmonyOS, используемой на телевизорах Honor Vision и Honor Vision Pro.

Происшествия Опубликовано видео расстрела известного хирурга в центре Киева Украинские СМИ выложили видео, на котором виден момент расстрел известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.