Армия и оружие
Газета.RuВ Сирии боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Средства радиоэлектронной борьбы перехватили группу беспилотников, направленные боевиками из Идлибской зоны деэскалации на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на российских военных. Отмечается, что пострадавших или материального ущерба нет.
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Опубликованы снимки пораженных коронавирусом легких
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В новой рекламе торговой сети Walmart появились персонажи популярных фильмов. Об этом 31 января сообщает портал Shazoo.
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Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции.
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В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
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Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
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Елена Ханга назвала размер своей пенсии
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Число погибших из-за коронавируса в Китае выросло до 361 человека
Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, увеличилось до 17 тыс. 205 человек.
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Кардиолог рассказал о совершенно новых препаратах, снижающих холестерин гораздо эффективнее, чем статины.
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«Молчунам» разнесли меньше заработанного
Разнесенная доходность по РП опережала реально заработанную больше всего в 2016 году, когда она была на 0,21 п. п. выше и составила 10,7%. По итогам переходной кампании 2016 года из ПФР в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) ушли 4,7 млн человек.
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Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон рассталась с продюсером фильма «Звезда родилась» Джоном Питерсом.
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Джонсон: Британия не намерена принимать некоторые стандарты ЕС
Как уточняется, Джонсон в выступлении намерен отметить, что «Великобритания будет поддерживать самые высокие стандарты в этих областях — во многих отношениях лучше, чем стандарты ЕС — без обязательного включения их в договор».
Армия и оружие
NI рассказал об опасности огнемётной системы «Солнцепёк»
Технологии
Apple предлагает стандартизировать SMS для двухфакторной авторизации
Инженеры компании Apple выдвинули предложение стандартизировать формат SMS-сообщений, содержащих одноразовые пароли, которые присылаются пользователям в процессе входа в систему с двухфакторной аутентификацией.
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Эрлинг Холанд впервые выйдет в основе «Боруссии»
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Huawei выпустила первое обновление HarmonyOS
Китайская компания Huawei выпустила первое обновление для операционной системы HarmonyOS, используемой на телевизорах Honor Vision и Honor Vision Pro.
Кино
«Холоп» собрал в кинопрокате России и СНГ более 3 миллиардов рублей
За месяц кассовые сборы фильма превысили сумму в 3 млрд рублей. Такой ажиотаж был замечен на территории России и стран СНГ.
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Уральский хоккеист Панарин раскритиковал «Аэрофлот» и Шереметьево за инцидент с гибелью животных
«Что за нелюди у вас работают», — написал в подписи к фотографии Панарин, указав аккаунты «Аэрофлота» и аэропорта Шереметьево.
Происшествия
Опубликовано видео расстрела известного хирурга в центре Киева
Украинские СМИ выложили видео, на котором виден момент расстрел известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук заинтриговала новым снимком с глубоким декольте
Киберспорт
Zayac покинул основной состав NAVI. Его временно заменит CemaTheSlayer
Бакыт «Zayac» Эмилжанов покинул основной состав NAVI. Zayac выступал за NAVI с апреля 2019 года.
Общество
В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов
Депутат Госдумы Виталий Милонов (ЕР) предложил главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору "Почты России" Николаю Подгузову приостановить поступление в Россию посылок с товарами из китайских интернет-магазинов до нормализации обстановки с коронавирусом.
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