Армия и оружие
Газета.RuВ Сирии боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Средства радиоэлектронной борьбы перехватили группу беспилотников, направленные боевиками из Идлибской зоны деэскалации на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на российских военных. Отмечается, что пострадавших или материального ущерба нет.
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В Новосибирске на находившихся в кафе людей обрушилась кровля
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Режиссёр «Сайлент Хилла» снимет новый фильм по игровой франшизе
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Меган Маркл призналась, что соврала ради первой роли
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу заявления президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что советско-эстонский Тартуский договор по-прежнему действует.
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Зоран Тошич: «Влюбился в Москву. Может, вернусь в ЦСКА как тренер»
Сербский хавбек в беседе с корреспондентом «СЭ» с удовольствием предался воспоминаниям о ЦСКА.
Кино
Британская драма «1917» получила премию BAFTA как лучший фильм
Британская киноакадемия BAFTA назвала лучшим фильмом драму «1917» о Первой мировой войне режиссера Сэма Мендеса.
Шоу-бизнес
Певица МакSим попала в больницу
Ранее помощница артистки рассказала, что МакSим прекратила концертную деятельность из-за серьёзных проблем со здоровьем, связанных с аварией, в которую попала певица в апреле 2019 года.
Политика
Джонсон заявит об отказе идти на уступки в торговых переговорах с ЕС
Великобритания не собирается идти на уступки в торговых переговорах с Евросоюзом, говорится в предстоящей речи премьер-министра страны Бориса Джонсона, выдержки из которой публикует британская пресса.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Транспорт
Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем
Россия на фоне распространения коронавируса приостановила движение пассажирских поездов в сообщении с Китаем, говорится в заявлении РЖД.
Армия и оружие
Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35
Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35, передает корреспондент РИА Новости.
Армия и оружие
4 сотрудника спецназа ФСБ погибли в Сирии под минометным обстрелом
2 февраля поступили сведения о том, что в ходе боев в районе сирийского города Алеппо, под минометным обстрелом погибли 4 сотрудников спецназа ФСБ.
Технологии
Беспроводную зарядку для смартфона создают в России
Российские разработчики создали уникальную беспроводную зарядку для смартфона.
Политика
Пушков оценил заявление Помпео о поставках нефти в Белоруссию
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что Вашингтон готов на 100% обеспечить Минск энергоресурсами по конкурентным ценам.
Общество
Число жертв коронавируса выросло до 304, заражены 14380 человек
По сообщению госкомитета по вопросам здравоохранения Китая, число жертв коронавируса 2019-nCoV выросло до 304.
Политика
Путин начал выметать чиновников за «совсем некрасивые события»
Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции.
Здоровье
В Тюмени рассказали о состоянии зараженной коронавирусом студентки
В Тюмени рассказали о состоянии зараженной коронавирусом китайской студентки. Она прилетела в Россию 28 января, передает РИА Новости.
Происшествия
В Лондоне произошел теракт, нападавший застрелен полицией
На юге Лондона полицейские застрелили человека.
Происшествия
Жительница Ленобласти госпитализирована с подозрением на коронавирус
Жительница города Мурино Ленинградской области госпитализирована с подозрением на коронавирус нового типа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской обвинила мать в угрозах и насилии
Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, рассказала об отношениях со звездной мамой.
Авто
В Омске продаются самые дешевые автомобили в России
Помимо Омска, где средняя стоимость авто составляет 325 тыс. рублей, самые доступные машины продают еще в Ульяновске (351 тыс.) и Волгограде (374 тыс. рублей).
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Средняя ставка по ипотеке снизилась до 9%
Средняя ставка по ипотечным кредитам в декабре 2019 года достигла исторического минимума - 9%, сообщает Банк России.
Здоровье
Китаянка, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни
Общество
Минюст предложил повысить штрафы за нарушения ПДД
Согласно документу, водитель впервые сможет быть лишен прав на срок до полутора лет в случае, если он ранее три и более раз был наказан за превышение скорости на 60 км/ч, проезд через ж/д переезд при закрывающемся шлагбауме или на красный свет, проезд на красный и т. д. Нарушения, зафиксированные автоматическими камерами, накопительной системой не учитываются.
Происшествия
В центре Киева неизвестный застрелил мужчину
Происшествие произошло на улице Саксаганского. Так, неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся.