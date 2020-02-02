Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ Сирии боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим

Средства радиоэлектронной борьбы перехватили группу беспилотников, направленные боевиками из Идлибской зоны деэскалации на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на российских военных. Отмечается, что пострадавших или материального ущерба нет.
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