Армия и оружие
Газета.RuВ Сирии боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Средства радиоэлектронной борьбы перехватили группу беспилотников, направленные боевиками из Идлибской зоны деэскалации на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на российских военных. Отмечается, что пострадавших или материального ущерба нет.
Читать в источнике
Оценить257
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 22:42, Ашберн
Экономика
Китайские биржи открылись обвалом
Первые после новогодних каникул торги на фондовых биржах материкового Китая открылись в понедельник обвалом более чем на восемь процентов на фоне распространения нового типа коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
Шоу-бизнес
Дочь Тимати переживает из-за его расставания с Аленой Шишковой
Симона Юнусова призналась, что ребёнок очень переживает из-за этого, что, по мнению мамы Тимати, является вполне нормальным, учитывая обстоятельства.
Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Политика
Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
Общество
Депутаты разработали законопроект о тишине с внушительными штрафами
Член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова вместе с группой депутатов разработала законопроект, который предполагает введение штрафов за нарушение тишины в многоквартирных домах в ночное время на федеральном уровне.
Наука
Гены неандертальцев впервые нашли у африканцев
При применении метода IBDmix ученые обнаружили, что все современные люди, включая африканцев, имеют гены неандертальцев.
Гаджеты
Серьезный удар по Samsung. Huawei P40 окажется дешевле Huawei P30 и намного дешевле Galaxy S20
Huawei P40, напомним, приписана SoC Kirin 990, модем 5G Balong 5000 и тройная камера.
Происшествия
Самолет из Екатеринбурга совершил аварийную посадку в Томске
Пассажирский самолет авиакомпании "Руслайн" из-за технической неисправности совершил посадку в Томске.
Происшествия
В результате ДТП на северо-западе Москвы погибли два человека
В результате ДТП с участием легкового автомобиля в районе Северное Тушино в Москве, по предварительным данным, погибли два человека.
Политика
Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян
Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
Общество
Поезд Пекин — Москва пересёк российскую границу без пассажиров
Поезд, следующий по маршруту Пекин — Москва, пересёк российско-китайскую границу в Забайкалье без пассажиров.
Происшествия
В Новосибирске задержали организатора вечеринки в рухнувшем кафе
В Новосибирске задержали 27-летнего мужчину, который подозревается в организации развлекательного мероприятия в кафе, где в ночь на 2 февраля обрушилась кровля на площади 240 кв. м. Дело по факту случившегося возбуждено по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Технологии
Продажи Sony PlayStation 5 начнутся намного раньше ожидаемого, но предвидится дефицит
Компания должна провести более подробный анонс PlayStation 5 на мероприятии под названием PlayStation Meeting, которое состоится 15 февраля.
Шоу-бизнес
Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»
Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
Авто
Самые дешевые автомобили в России нашли в Омске
Происшествия
Брошенных в Шереметьево детей устроили в школу и детский сад
Мальчики, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево, устроены в школу и детский сад.
Происшествия
В Благовещенске эвакуируют все школы после сообщений о минировании
Во всех школах Благовещенска проводят эвакуацию после получения сообщений о минировании.
Общество
Сотрудники банков назвали способы распознать телефонных мошенников
Банковские служащие рассказали, как вычислить телефонного мошенника и предотвратить кражу средств с карты.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае достигло 361
Число смертей от нового коронавируса в Китае возросло до 361, инфицированы 17 205 человек.
Кино
Первый тизер «Сокола и Зимнего солдата», «ВандаВижн» и «Локи»
На Супербоуле 2020 Disney представил новый ролик своего стриминг-сервиса, в котором показали кадры из трёх грядущих сериалов Marvel — «Сокола и Зимнего солдата», «ВандаВижн» и «Локи».
Общество
Число зараженных коронавирусом в США выросло до 11 человек
По данным телеканала ABC7, общее число заболевших в США достигло 11. Ранее сообщалось о девяти случаях заболевания в США.
Наука
Лучшее за день. 2 февраля
Новый катализатор, созданный российскими учеными, позволяет синтезировать полимеры класса циклоолефинов.
Общество
Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей
Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Футбол
«Крылья Советов» сыграли вничью с брестским «Динамо»
"Крылья Советов" провели второй матч за день и сыграли вторым составом. Большинство футболистов были на поле по 90 минут.
Шоу-бизнес
Елена Ханга озвучила размер своей пенсии
Елена Ханга в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» на НТВ призналась, что у нее меньше карманных денег, чем у ее дочери — студентки, которая получает образование в США и получает стипендию.
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третью дочь
В семье голливудской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона произошло долгожданное пополнение.
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).