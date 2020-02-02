Армия и оружие
Газета.RuВ Сирии боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Средства радиоэлектронной борьбы перехватили группу беспилотников, направленные боевиками из Идлибской зоны деэскалации на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на российских военных. Отмечается, что пострадавших или материального ущерба нет.
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Наука
Бывшие курильщики меньше мутируют
Исследователи из Института Сенгера, Университета Киото, Университетского колледжа Лондона и других научных центров решили сравнить, как мутируют клетки лёгких у разных людей: детей, подростков, курящих, некурящих и бросивших курить.
Армия и оружие
The National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков»
Эксперт журнала The National Interest Майкл Пек рассказал, почему российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" представляют значительную опасность для США.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Транспорт
Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем
Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем.
Армия и оружие
«Аль-Каида» взяла ответственность за нападение на базу во Флориде
Террористическая группировка "Аль-Каида на Аравийском полуострове"*, базирующейся в Йемене, взяла ответственность за декабрьское нападение на военную базу во Флориде (США), сообщает американская SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности экстремистов.
Происшествия
Неизвестный застрелил пластического хирурга в центре Киева
По данным телеканала «Громадське ТВ», в центре Киева погиб пластический хирург Андрей Сотник.
Происшествия
В Лондоне мужчина напал с ножом на прохожих
На юге Лондона неизвестный напал с ножом на прохожих, заявил Скотленд-Ярд.
Политика
Тимошенко разместила объявление о продаже партии Зеленского
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Футбол
Дубль Мирзова принес «Спартаку» победу над «Ростовом»
Встреча прошла в Дохе (Катар) на стадионе Аспир-Центр и завершилась со счетом 2:1 в пользу московского клуба, в составе которого дублем отметился Резиуан Мирзов (49-я и 75-я минуты).
Кино
Историческая драма «1917» удостоена премии BAFTA как лучший фильм
Историческая драма "1917" режиссера Сэма Мендеса удостоена премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший фильм.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала себя «некрасивую» в 18-летнем возрасте
В прежнее время Екатерина Климова считала себя некрасивой девушкой. Актриса обнародовала в микроблоге фотографию, показав себя 18-летней.
Происшествия
МВД Северной Осетии ищет злоумышленников, силой обыскавших журналиста
Полиция в Северной Осетии начала проверку после того, как двое неизвестных насильно обыскали журналиста регионального издания, сообщает пресс-служба ведомства.
Армия и оружие
NI составил рейтинг самых грозных видов вооружений СССР
Пять самых смертоносных видов оружия, которыми обладал Советский Союз, назвал американский журнал National Interest.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской обвинила мать в угрозах и насилии
Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, рассказала об отношениях со звездной мамой.
Здоровье
Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
Жительница китайского города Чунцина, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
Политика
Захар Прилепин возглавил новую российскую партию «За правду»
Энергетика
Новак допустил влияние коронавируса на спрос на нефть
Ситуация с коронавирусом может повлиять на спрос на нефть, заявил журналистам министр энергетики Александр Новак, передает корреспондент РБК.
Футбол
«Зенит-2» опубликовал фотографию с Кокориным со сбора в Турции
Общество
Роскосмос объяснил отказ ехать на Singapore Airshow
Слишком плотным графиком объяснил неучастие в выставке Singapore Airshow Роскосмос, 2 февраля сообщает информагентство РБК.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы к 75-летию Ялтинской конференции
Шоу-бизнес
Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле
Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
Политика
Китай не ответил на предложение США о помощи в борьбе с коронавирусом
Китай не ответил на предложение США о направлении помощи в борьбе с коронавирусом 2019-nCoV, заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен, 2 февраля в интервью телекомпании CBS.
Шоу-бизнес
Бывший муж Натальи Штурм скрывает от нее сына
Бывший муж Натальи Штурм скрывает от нее сына Наталья Штурм не смогла поздравить сына с днем рождения.
Экономика
Спекулянты в США впервые в январе сократили ставки на рост рубля
Спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) продемонстрировали первое недельное сокращение в январе.