Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков. Инцидент произошел накануне с наступлением темного времени суток.

Происшествия На оборонном заводе в Екатеринбурге произошел пожар Пожар произошел на оборонном заводе №9 (входит в корпорацию "Уралвагонзавод") в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб региона.

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Политика На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.

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