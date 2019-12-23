Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиБоевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков. Инцидент произошел накануне с наступлением темного времени суток.
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Авиабаза «Хмеймим» атакована второй раз за сутки

Avia.pro16:23

Российскую авиабазу в Сирии атаковали

Lenta.ru09:55

Российские ПВО отразили атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим

РБК14:43

Сирийские боевики пытались атаковать российскую базу Хмеймим с помощью двух беспилотников

Комсомольская правда14:41

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

РИА Новости14:05

Сирийские боевики пытались атаковать базу Хмеймим с помощью беспилотников

ТАСС14:03

Минобороны РФ сообщило об атаке боевиков на базу Хмеймим

Коммерсантъ15:10
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Происшествия

Сотрудников СБУ расстреляли на границе Украины и Венгрии

Сотрудники СБУ предположительно расследовали трафик контрабанды через «частный участок» границы Украины с Венгрией и Румынией.
Известия 16:10
Происшествия

На оборонном заводе в Екатеринбурге произошел пожар

Пожар произошел на оборонном заводе №9 (входит в корпорацию "Уралвагонзавод") в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб региона.
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Кино

«Звездные войны» возглавили российский прокат

Вышедшее на экраны еще в прошлом месяце продолжение одного из самых успешных проектов анимационной студии Disney "Холодное сердце 2" продолжает занимать лидирующие позиции среди самых успешных фильмов российского проката.
Газета.Ru 03:42
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«Нафтогаз» приступил к разработке соглашений с «Газпромом»

«Нафтогаз» работает над текстами соглашений, предусмотренных протоколом, — говорится в сообщении компании.
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Армия и оружие

National Interest признал превосходство российской артиллерии

Авторы статьи подчеркнули, что исходя из вышеизложенного, американская артиллерия нуждается в срочной модернизации и улучшении.
Военное дело вчера в 04:11
Энергетика

«Нафтогаз» выступил за перенос точек передачи газа на границу с РФ

«Нафтогаз» работает над переносом так называемых точек передачи газа на границу России и Украины с привлечением европейских компаний, заявил 23 декабря исполнительный директор компании Юрий Витренко.
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Гаджеты

Смартфон Sony Xperia 5 получит врезанную фронтальную камеру и 5G

Sony Xperia 5 получит врезанную одинарную фронтальную камеру и поддержку сетей нового поколения 5G, презентация модели должна состояться 25 февраля.
Дни24 03:48
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Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу

Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.
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Полузащитник «Ювентуса» Бентанкур дисквалифицирован на три матча

Полузащитник "Ювентуса" Родриго Бентанкур дисквалифицирован на три матча после игры за Суперкубок Италии против "Лацио" (1:3).
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В Кремле рассказали об ответе на санкции против «Северного потока-2»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2» являются для России неприемлемыми и Москва не оставит их без ответа.
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Сегодня в Петербурге выберут эскизы будущего памятника Чайковскому

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Grand Theft Auto V выпустили на iOS и Android

Журнал "Игромания" в 2013 году Grand Theft Auto V признал "Игрой года".
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Режиссер «Текста» рассказал, как уговорил Асмус на постельную сцену

Режиссёр фильма "Текст" Клим Шипенко рассказал о постельной сцене с Кристиной Асмус, которая вызвала широкий общественный резонанс.
Neva.Today вчера в 08:42
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Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в предновогоднюю неделю

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что в предновогоднюю неделю в центральной части России ожидается тёплая погода.
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Певица Нюша объяснила странное имя дочери

Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
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Общество

В США вооруженные люди «задержали» Тимати

В США известный российский рэп-исполнитель Тимати стал жертвой пранка, видео розыгрыша он выложил в Instagram.
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Армия и оружие

Сирийская армия укрепляет свои ряды в северной части Ракки

ФАН вчера в 06:25
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Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте

Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.
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На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
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«Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ в Давосе

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Oukitel оценила защищенный смартфон с АКБ на 8000 мАч в 100 долларов

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Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у побережья Канады

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Канады. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
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Капитан «Боруссии» Ройс женился

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Путин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи

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Глушаков: болельщикам надо молиться, чтобы Федун не продал «Спартак»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о владельце команды Леониде Федуне.
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Тебас переизбран президентом Ла Лиги

Хавьер Тебас вновь избран президентом Ла Лиги — высшего дивизиона чемпионата Испании, о чем сообщается на официальном сайте турнира.
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Мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4» показали в Москве

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Появились первые результаты тестирования AMD Radeon RX 5600 XT

На выставке электроники CES 2020 в Лас-Вегасе, которая пройдет с 7 по 10 января, компания AMD покажет новые видеокарты Radeon RX 5600 XT.
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