Армия и оружие
РИА НовостиБоевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков. Инцидент произошел накануне с наступлением темного времени суток.
Читать в источнике
Оценить161
Подробнее о событии
Показать все источники
Сирийские боевики пытались атаковать российскую базу Хмеймим с помощью двух беспилотников
Комсомольская правда14:41
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 17:03, Ашберн
Происшествия
Сотрудников СБУ расстреляли на границе Украины и Венгрии
Сотрудники СБУ предположительно расследовали трафик контрабанды через «частный участок» границы Украины с Венгрией и Румынией.
Происшествия
На оборонном заводе в Екатеринбурге произошел пожар
Пожар произошел на оборонном заводе №9 (входит в корпорацию "Уралвагонзавод") в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб региона.
Кино
«Звездные войны» возглавили российский прокат
Вышедшее на экраны еще в прошлом месяце продолжение одного из самых успешных проектов анимационной студии Disney "Холодное сердце 2" продолжает занимать лидирующие позиции среди самых успешных фильмов российского проката.
Политика
«Нафтогаз» приступил к разработке соглашений с «Газпромом»
«Нафтогаз» работает над текстами соглашений, предусмотренных протоколом, — говорится в сообщении компании.
Армия и оружие
National Interest признал превосходство российской артиллерии
Авторы статьи подчеркнули, что исходя из вышеизложенного, американская артиллерия нуждается в срочной модернизации и улучшении.
Энергетика
«Нафтогаз» выступил за перенос точек передачи газа на границу с РФ
«Нафтогаз» работает над переносом так называемых точек передачи газа на границу России и Украины с привлечением европейских компаний, заявил 23 декабря исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Гаджеты
Смартфон Sony Xperia 5 получит врезанную фронтальную камеру и 5G
Sony Xperia 5 получит врезанную одинарную фронтальную камеру и поддержку сетей нового поколения 5G, презентация модели должна состояться 25 февраля.
Экономика
Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу
Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.
Футбол
Полузащитник «Ювентуса» Бентанкур дисквалифицирован на три матча
Полузащитник "Ювентуса" Родриго Бентанкур дисквалифицирован на три матча после игры за Суперкубок Италии против "Лацио" (1:3).
Политика
В Кремле рассказали об ответе на санкции против «Северного потока-2»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2» являются для России неприемлемыми и Москва не оставит их без ответа.
Культура
Сегодня в Петербурге выберут эскизы будущего памятника Чайковскому
Игры
Grand Theft Auto V выпустили на iOS и Android
Журнал "Игромания" в 2013 году Grand Theft Auto V признал "Игрой года".
Кино
Режиссер «Текста» рассказал, как уговорил Асмус на постельную сцену
Режиссёр фильма "Текст" Клим Шипенко рассказал о постельной сцене с Кристиной Асмус, которая вызвала широкий общественный резонанс.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в предновогоднюю неделю
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что в предновогоднюю неделю в центральной части России ожидается тёплая погода.
Шоу-бизнес
Певица Нюша объяснила странное имя дочери
Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Общество
В США вооруженные люди «задержали» Тимати
В США известный российский рэп-исполнитель Тимати стал жертвой пранка, видео розыгрыша он выложил в Instagram.
Политика
Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте
Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Футбол
Жена Икарди: «Пусть Лукаку забьет в важных матчах»
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у побережья Канады
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Канады. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Футбол
Капитан «Боруссии» Ройс женился
Футбол
Глушаков: болельщикам надо молиться, чтобы Федун не продал «Спартак»
Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о владельце команды Леониде Федуне.
Футбол
Тебас переизбран президентом Ла Лиги
Хавьер Тебас вновь избран президентом Ла Лиги — высшего дивизиона чемпионата Испании, о чем сообщается на официальном сайте турнира.
Культура
Мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4» показали в Москве
Гаджеты
Появились первые результаты тестирования AMD Radeon RX 5600 XT
На выставке электроники CES 2020 в Лас-Вегасе, которая пройдет с 7 по 10 января, компания AMD покажет новые видеокарты Radeon RX 5600 XT.