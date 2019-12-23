Армия и оружие
REGNUMВ Сирии боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
В тёмное время суток боевики направили к российской базе два беспилотных летательных аппарата. Дежурные средства ПВО базы Хмеймим обнаружили две воздушные цели, идущие к базе с юго-востока, и уничтожили их. Пострадавших нет, материальный ущерб авиабазе не нанесён.
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Сирийские боевики пытались атаковать российскую базу Хмеймим с помощью двух беспилотников
Комсомольская правда14:41
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В ответ на претензии бывшего народного депутата Украины по поводу моста, Попов заметил, что Украине не хватит ни людей, ни машин, ни поездов, чтобы максимально загрузить железнодорожную магистраль.
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«Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.
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