Армия и оружие

REGNUMREGNUMВ Сирии боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

В тёмное время суток боевики направили к российской базе два беспилотных летательных аппарата. Дежурные средства ПВО базы Хмеймим обнаружили две воздушные цели, идущие к базе с юго-востока, и уничтожили их. Пострадавших нет, материальный ущерб авиабазе не нанесён.
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Минобороны РФ сообщило об атаке боевиков на базу Хмеймим

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Сирийские боевики пытались атаковать базу Хмеймим с помощью беспилотников

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Сирийские боевики пытались атаковать российскую базу Хмеймим с помощью двух беспилотников

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Российскую авиабазу в Сирии атаковали

Lenta.ru09:55

Зафиксирована американская атака на российскую авиабазу «Хмеймим». Видео

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На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
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В ЕС раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту

«Российская Федерация завершила строительство железнодорожного участка Крымского моста и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины», — говорится в сообщении.
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Глава «Нафтогаза» допустил невыполнение обещаний России по транзиту

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Медведев заявил, что строительство «Северного потока — 2» завершат

Нет сомнений, что строительство «Северного потока — 2» завершится, несмотря на введённые санкции США в отношении проекта.
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У сотрудника фонда Навального провели обыск, выломав дверь в квартиру

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Коммерсантъ 13:48
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Температура в Москве обновила рекорд 140-летней давности

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Газета.Ru 10:21
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В Швейцарии перепутали гимн России перед началом матча КХЛ

В швейцарском Давосе перед началом выставочного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» организаторы перепутали гимн России.
Lenta.ru 14:59
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Украина и Донбасс договорились обменять пленных до конца года

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Путин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи

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Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте

Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.
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Политика

Помпео привел к присяге нового посла в России

Глава Госдепартамента США Майкл Помпео сегодня привел к присяге нового посла Штатов в России Джона Салливана.
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Водителям фур и автобусов запретили ехать больше 4,5 часов подряд

Как сообщил «Интерфаксу» источник в ведомстве, водителям, перевозящим людей и грузы, нельзя будет ехать больше 4,5 часов подряд.
Комсомольская правда 13:56
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Экстрадицию россиянина Винника из Греции приостановили

Греческий суд решил приостановить решение Минюста об экстрадиции россиянина Александра Винника во Францию, США и Россию.
Газета.Ru 12:34
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Отец забрал дочь, которую мать пыталась выкинуть из окна в Петербурге

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РИА Новости 13:46
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Кадыров заявил о непричастности России к убийству боевика в Берлине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что убийство боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине никакого отношения к республике не имеет, а тем, кто думает иначе, следует доказать это.
РИА Новости 11:58
Политика

Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией

Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Известия 09:32
Политика

Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как одной фразой избавил республику от воров в законе и их устоев, велев им не заниматься своими делами в регионе.
Lenta.ru 10:52
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Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»

В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
РБК 04:25
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Крымский депутат иронично потребовал отдать мост через Керченский пролив Украине

В ответ на претензии бывшего народного депутата Украины по поводу моста, Попов заметил, что Украине не хватит ни людей, ни машин, ни поездов, чтобы максимально загрузить железнодорожную магистраль.
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Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты

Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
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Происшествия

В центре Севастополя обнаружили бомбу времен ВОВ

В центре Севастополя эвакуируют местных жителей из-за обнаружения немецкой авиабомбы времен Великой Отечественной войны.
Телеканал 360° 13:35
Политика

Белоруссия заявила о скором согласовании вопросов по интеграции с РФ

Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что в течение трех дней могут быть согласованы все части пакета интеграционных соглашений России и Белоруссии, сообщает "Интерфакс".
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Пятеро обвиняемых в убийстве Хашукджи приговорены к смертной казни

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Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету»

«Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.
РБК 10:52
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Опергруппу СБУ расстреляли на границе с Венгрией

Группу оперативников СБУ нашли мертвой вблизи границы Закарпатья и Венгрии. Об этом "Стране.ua" рассказал источник в СБУ.
Газета.Ru 15:15
Энергетика

Названа доля России в импорте газа в Европу

Указывается, что основным маршрутом поставок российского трубопроводного газа в третьем квартале являлась Украина – на нее пришлось около 43% всех поставок из России, или примерно 17 млрд кубометров.
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Путин в шутку предложил повысить рождаемость в России с помощью улиток

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Биатлон. Назван состав сборной России на январские этапы Кубка мира

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Первый поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга

Отправление первого поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь (№ 7/8) состоялось с Московского вокзала.
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