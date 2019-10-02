Армия и оружие

ИзвестияИзвестияМинобороны опровергло испытания С-500 «Прометей» в Сирии

В Минобороны России опровергли появившиеся публикации в СМИ об испытаниях в Сирии зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей». ЗРС предназначена для уничтожения аэродинамических и баллистических целей на больших расстояниях, напомнили в военном ведомстве.
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с чего всё началось

«Прометеи» просят огня: системы С-500 испытали в Сирии

В Сирии прошли проверку важнейшие элементы российской системы ПВО С-500 «Прометей». При тестировании были выявлены определенные проблемы в работе техники, но их удалось быстро устранить.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Минобороны опровергло информацию об испытаниях С-500 в Сирии

ТАСС06:17

СМИ сообщили об испытаниях С-500 в Сирии

РИА Новостивчера в 23:17

Минобороны заявило об отсутствии необходимости испытывать С-500 в Сирии

Комсомольская правда05:54

Россия отреагировала на информацию о применении С-500 в Сирии

Lenta.ru05:46

Минобороны опровергло испытания С-500 «Прометей» в Сирии

Известия06:24

В Госдуме назвали испытания в Сирии С-500 предупреждением для Запада

ФАН04:47

В Минобороны опровергли сообщения об испытании С-500 «Прометей» в Сирии

РБК06:14
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Армия и оружие

Танк Leopard 2 не смог преодолеть преграду на учениях в Швеции

Дни24 вчера в 06:12
Культура

Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт

Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
ТАСС 04:51
Политика

Песков опроверг сообщения об отставке главы ФСИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения об отставке главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-полковника Геннадия Корниенко.
RT на русском 06:09
Наука

В клетках человека нашли аналог белка радиационной защиты тихоходок

Еще у одного вида тихоходок исследователи тоже нашли белок с аналогичным строением и функциями.
N+1 05:51
Общество

Джиджи Хадид увела влезшую на подиум во время дефиле Chanel женщину

Американская супермодель Джиджи Хадид увела забравшуюся на подиум во время дефиле Chanel женщину, сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 15:06
Политика

Новак рассказал о конкуренции с США на европейском рынке газа

Пока что, по словам Новака, российская сторона рассчитывает на прокладывание "Северного потока -2" по тому маршруту, на который была подана заявка.
Российская газета 03:05
Транспорт

ГИБДД предложила не штрафовать водителей в непогоду

Российская госавтоинспекция предлагает не выписывать штрафы водителям по данным дорожных камер, если нарушение ПДД было зафиксировано в условиях тумана или сильного дождя.
BFM.ru 06:11
Шоу-бизнес

Заворотнюк после лечения появится на ТВ

Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Политика

«Ведомости»: Путин присвоил Чемезову звание Героя России

Президент России Владимир Путин присвоил гендиректору корпорации «Ростех» Сергею Чемезову звание Героя России, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на несколько топ-менеджеров госкорпорации и высокопоставленного чиновника из администрации президента.
Коммерсантъ 02:15
Политика

Партия Зеленского опровергла подписание «формулы Штайнмайера»

Партия "Слуга народа" опровергла информацию о подписании "формулы Штайнмайера".
Деловое.ТВ 05:56
Политика

Трамп считает импичмент госпереворотом

Госсекретарь США Майк Помпео уже заявил, что демократы пытаются силой заставить представителей внешнеполитического ведомства явиться на слушания, чтобы добиться импичмента Трампа.
Вести.Ru вчера в 23:31
Политика

На Украине расследуют массовую выдачу иностранных паспортов

Речь идет о выдаче венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям «западных и восточных областей» страны.
REGNUM 06:06
Космос

Найдена стандартная линейка для вселенского рассвета

Американский астрофизик нашел процесс, характеристики которого могут помочь исследовать Вселенную в эпоху появления первых звезд и галактик.
N+1 вчера в 14:29
Футбол

«Кардифф» оспорит вердикт ФИФА по трансферу погибшего Салы в CAS

"Кардифф Сити" подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на вердикт Международной федерации футбола (ФИФА), по которому валлийский клуб обязали выплатить часть суммы компенсации за переход из французского "Нанта" аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, сообщает The Telegraph со ссылкой на заявление пресс-службы команды из столицы Уэльса.
РИА Новости 05:54
Общество

Руководитель The Last of Us Part II рассказал о роли Джоэла в сюжете

Издание IGN пообщалось с руководителем разработки The Last of Us Part II Нилом Дракманном из Naughty Dog.
Gmbox.ru 30 сентября в 04:59
Политика

Сурков назвал условие согласования даты встречи «нормандской четвёрки»

«Окончательное согласование даты саммита «нормандской четвёрки» произойдёт после того, как будет практически завершено и подтверждено разведение сил в Петровском и Золотом», — цитирует его ТАСС.
RT на русском 03:37
Происшествия

Под Саратовом задержаны избившие до смерти мужчину полицейские

Известия 05:26
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой

Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма 30 сентября в 13:15
Общество

Ресторан «Армения» отсудил почти 250 тыс. руб. у оппозиционеров

Ресторан "Армения" отсудил у оппозиционеров 241 тыс. 520 руб. Об этом сообщила РБК адвокат одного из ответчиков по иску Владимира Милова Валентина Фролова.
РБК 06:14
Экономика

Владелец построенных для НОВАТЭКа танкеров попал под санкции США

Совместное предприятие китайской госкомпании Cosco и канадской Teekay, владеющее четырьмя танкерами арктического класса Arc7 для перевозки сжиженного газа с завода «Ямал СПГ» НОВАТЭКа, попало под действие новых санкций США, которые были введены в отношении Cosco 25 сентября по подозрению в участии в перевозках иранской нефти.
РБК 30 сентября в 14:18
Политика

Зеленский встретился в Киеве с Томом Крузом

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве со знаменитым американским актером Томом Крузом.
МИР 24 вчера в 12:09
Кино

Netflix опубликовал трейлер нового фильма Майкла Бэя

RuNews24.ru 03:31
Политика

В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия

Лидеры самопровоглашённых Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, комментируя согласование в Минске формулы Штайнмайера, призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с ЛНР и ДНР закон об особом статусе Донбасса.
RT на русском 04:52
Технологии

Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter

По данным сервиса, большинство пользователей испытывают проблемы с работой сайта (около 62%), около 27% жалуются на работу мобильных приложений для устройств Apple, еще порядка 9% не могут войти в аккаунт.
ТАСС вчера в 21:46
Происшествия

В Дагестане следователи пришли с обыском в редакцию «Черновика»

Сотрудники редакции сообщили, что следователи требуют открыть кабинеты учредителя «Черновика» Магди-Магомеда Камалова и главного редактора Маирбека Агаева.
Коммерсантъ 04:49
Спорт

Чемпион России в прыжках с шестом Ивакин дисквалифицирован за допинг

На четыре года за нарушение антидопинговых правил дисквалифицирован российский прыгун с шестом, чемпион страны Антон Ивакин.
Известия вчера в 17:03
Происшествия

Во Владивостоке мужчина убил кондуктора трамвая

Неизвестный нанес женщине-кондуктору удары по голове металлическим прутом. После нападения мужчина скрылся.
ТАСС 01:48
Недвижимость

Рост цен на жилье в России прекратился

Lenta.ru 05:45
Происшествия

Заподозренный в мошенничестве подполковник МЧС покончил с собой

Lenta.ru 04:15
Общество

Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе

Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости вчера в 05:30
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