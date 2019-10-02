В Сирии прошли проверку важнейшие элементы российской системы ПВО С-500 «Прометей». При тестировании были выявлены определенные проблемы в работе техники, но их удалось быстро устранить.

с чего всё началось

Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии. Об этом газете «Известия» рассказали источники в Минобороны и в военно-промышленном комплексе.

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