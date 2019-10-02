Армия и оружие
Lenta.ruВ Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии. Об этом газете «Известия» рассказали источники в Минобороны и в военно-промышленном комплексе.
Читать в источнике
Оценить19
с чего всё началось
В Сирии прошли проверку важнейшие элементы российской системы ПВО С-500 «Прометей». При тестировании были выявлены определенные проблемы в работе техники, но их удалось быстро устранить.Известия17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 22:59, Ашберн
Кино
Netflix выпустил тизер нового сезона «Очень странных дел»
RuNews24.ru 03:22
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс 15:35
Общество
Половина россиян старшего поколения пользуются интернетом
Треть россиян старше 55 лет являются активными пользователями интернета, который им необходим чаще всего для общения в соцсетях и мессенджерах, а также для поиска нужной информации.
ТАСС 12:26
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Происшествия
Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети
Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.
Газета.Ru вчера в 10:19
Экономика
Позиция Дании по «Северный потоку - 2» дорого обойдется России
Представитель компании «Северный поток-2» в России назвал позицию Дании «выжидательной», также, по словам собеседника СМИ, к данному моменту строительство газопровода уже обошлось в 9 миллиардов евро, а затягивает процесса приведет к удорожанию проекта на несколько сот миллионов евро и смещению сроков сдачи трубопровода.
Expert.ru вчера в 03:08
Игры
Игра Call of Duty: Mobile вышла на мобильные устройства и ПК
Игру поддерживают мобильные устройства, а также ПК, для которого запущен эмулятор GameLoop.
Актуальные Новости 20:09
Происшествия
Во Владивостоке пассажир трамвая насмерть забил кондуктора арматурой
"1 октября 2019 на конечной остановке на улице Сахалинская в трамвае неизвестный мужчина напал на кондуктора - женщину 1965 года рождения, нанес ей несколько ударов по голове металлическим прутом и скрылся", - говорится в сообщении.
Российская газета 21:30
Политика
Украина подписала «формулу Штайнмайера»
1. С украинской стороны документ подписал Леонид Кучма Участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера».
Lenta.ru 13:44
Армия и оружие
Экс-стратег Пентагона рассказал, чем рискуют США, недооценивая Россию
США рискуют утратить превосходство на мировой арене, а также, в худшем случае, могут прекратить свое существование, если не осознают, что Россия "является самой большой опасностью для их национальной безопасности", заявил экс-стратег Пентагона, полковник в отставке Терри Томпсон в своей статье для Washington Times.
РИА Новости 19:17
Политика
США одобрили продажу Украине противотанковых комплексов
Конгресс и Госдеп США предварительно одобрили продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin стоимостью $39 млн, передает Bloomberg .
Коммерсантъ 20:59
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Шоу-бизнес
Пугачева сделала замечание Билану
Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.
Рамблер 11:33
Культура
В Москве прошло прощание с Марком Захаровым
В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.
RT на русском 02:51
Происшествия
Экс-замглавы спецуправления МЧС покончил с собой в Подмосковье
Бывший заместитель начальника специального управления №100 МЧС России Олег Жуков совершил самоубийство в Подмосковье.
Газета.Ru 19:53
Шоу-бизнес
Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин
25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
Газета.Ru 05:16
Политика
Пушков высмеял создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высмеял появление группы "Балтик плюс", созданной в ПАСЕ с целью противодействия России.
Экономика сегодня 20:18
Авто
Составлен топ-3 бюджетных иномарок для начинающих водителей
«Автоновости дня» при поддержке экспертов вторичного авторынка назвали топ-3 недорогих иномарок, отлично подходящих для роли первого авто.
Автоновости дня 29 сентября в 01:00
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин получал взятки прямо на Лубянке
Сотрудник ФСБ полковник Кирилл Черкалин через посредников получал крупные взятки у входа в здание ФСБ на Лубянской площади или в нескольких кафе рядом с местом работы.
Газета.Ru 03:08
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости 06:18
Шоу-бизнес
Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся»
Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».
Телепрограмма 07:50
Происшествия
В Ставрополе скорая оставила пенсионера с инсультом на улице
Минздрав Ставропользя начал проверку после видео, где пенсионера с инсультом оставили на улице сотрудники скорой помощи.
Газета.Ru 12:06
Космос
Минобороны подало иск к РКК «Энергия» на 5 млрд рублей
Иск поступил в суд 27 сентября, к производству он пока не принят, основания исковых требований в материалах суда на данный момент не приводятся, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру 01:55
Культура
Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru вчера в 06:32
Здоровье
Хирургов из Читы отправляют вахтами работать в районы Забайкалья
В Забайкалье наблюдается «катастрофический отток медицинских работников», поэтому в в некоторые районы края хирургов приходится «мобилизовывать» вахтовым методом из Читы.
Московский Комсомолец Чита 02:33