Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruВ Сирии испытали российскую С-500

Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии. Об этом газете «Известия» рассказали источники в Минобороны и в военно-промышленном комплексе.
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«Прометеи» просят огня: системы С-500 испытали в Сирии

В Сирии прошли проверку важнейшие элементы российской системы ПВО С-500 «Прометей». При тестировании были выявлены определенные проблемы в работе техники, но их удалось быстро устранить.
Известия17:01

Подробнее о событии

СМИ узнали об успешных испытаниях российских комплексов С-500 в Сирии

РБК22:11

«Прометеи» просят огня: системы С-500 испытали в Сирии

Известия17:01

Российская система С-500 прошла испытания в Сирии

РЕН ТВ20:57

В Сирии испытали российскую систему С-500, выяснили СМИ

Газета.Ru20:42

В Сирии прошли испытания российской системы С-500

Комсомольская правда20:35

«Известия»: в Сирии прошла испытания система С-500

ТАСС20:16

В Сирии испытали российскую С-500

Lenta.ru21:13
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Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
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«Автодор» отсудил у оппозиционеров 3,4 млн рублей из-за акции 27 июля

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"1 октября 2019 на конечной остановке на улице Сахалинская в трамвае неизвестный мужчина напал на кондуктора - женщину 1965 года рождения, нанес ей несколько ударов по голове металлическим прутом и скрылся", - говорится в сообщении.
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Украина подписала «формулу Штайнмайера»

1. С украинской стороны документ подписал Леонид Кучма Участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера».
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Экс-стратег Пентагона рассказал, чем рискуют США, недооценивая Россию

США рискуют утратить превосходство на мировой арене, а также, в худшем случае, могут прекратить свое существование, если не осознают, что Россия "является самой большой опасностью для их национальной безопасности", заявил экс-стратег Пентагона, полковник в отставке Терри Томпсон в своей статье для Washington Times.
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США одобрили продажу Украине противотанковых комплексов

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Происшествия

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Пушков высмеял создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ

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