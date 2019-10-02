Армия и оружие
Lenta.ruВ Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии. Об этом газете «Известия» рассказали источники в Минобороны и в военно-промышленном комплексе.
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с чего всё началось
В Сирии прошли проверку важнейшие элементы российской системы ПВО С-500 «Прометей». При тестировании были выявлены определенные проблемы в работе техники, но их удалось быстро устранить.Известиявчера в 17:01
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Культура
Умер композитор «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели
Российская газета 02:41
Происшествия
Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая
Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Политика
Зеленский подтвердил согласие Киева с «формулой Штайнмайера»
В специальном обращении Владимир Зеленский отметил, что закон об особом статусе региона разработает парламент, пройдут публичные обсуждения.
Говорит Москва вчера в 12:18
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Театры
На оренбургском ТВ покажут спектакли фестиваля «Театральное Приволжье»
Спектакли-победители первого этапа фестиваля "Театральное Приволжье" покажут на региональных телеканалах.
Российская газета вчера в 17:57
Кино
Netflix показал тизер четвертого сезона «Очень странные дела»
Напомним, что сериал "Очень странные дела" является самым популярным сценарием Netflix.
The Moscow Post вчера в 06:17
Экономика
Курс доллара резко снизился на неожиданно слабом ISM
Курс доллара упал после неожиданно резкого снижения индикатора состояния производства в США, который продемонстрировал самое слабое значение с конца последней рецессии.
Profinance.ru вчера в 10:41
Политика
Критиковавший коллег из-за задержаний бурятский росгвардеец уволился
В Бурятии уволился сотрудник Росгвардии Виктор Хоржиров, который призвал коллег "не выполнять заведомо преступных приказов" и не задерживать участников акций протеста, передает "Дождь".
Газета.Ru 02:53
Происшествия
Замглавы спецуправления МЧС покончил с собой
Замначальника специального управления № 100 Федеральной противопожарной службы МЧС России Олег Жуков покончил с собой, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Московской области.
РБК 01:57
Политика
Три украинских телеканала провели флешмоб против цензуры
Ведущие и гости в студиях всех трех телеканалов в среду утром вели диалог с черными полосками на губах и без звука.
РИА Новости 03:21
Политика
В России изменят правила предоставления гражданства
"В перспективе реализация мер миграционной политики позволит исключить обязательное требование отказа от иного гражданства для иностранных граждан, принимающих гражданство Российской Федерации", – отмечается в документе.
Уралинформбюро вчера в 07:16
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 30 сентября.
RT на русском 30 сентября в 01:05
Транспорт
Три новые станции метро в Петербурге планируется открыть 3 октября
Три новые станции Фрунзенского радиуса метро в Санкт-Петербурге – "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" – планируется открыть 3 октября, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 02:00
Армия и оружие
США продадут Украине партию Javelin
Госдеп США одобрил продажу партии противотанковых ракетных систем Javelin Украине на 39 миллионов долларов.
Lenta.ru 03:08
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом в Петербурге
Восемь человек пострадали в результате ДТП на Волхонском шоссе в Ленинградской области у границы с Санкт-Петербургом, один человек погиб.
РБК 03:06
Общество
Названы наиболее страдающие от изменения климата города России
Известия вчера в 23:15
Наука
Вулканы совершают меньше выбросов в атмосферу, чем люди
Goroday.ru вчера в 20:48
Гаджеты
Лавочка прикрыта. На Huawei Mate 30 больше нельзя поставить приложения и сервисы Google
Совсем недавно Huawei представила свои флагманские смартфоны серии Mate 30, которые стали первыми смартфонами компании без поддержки приложений и сервисов Google, поскольку Соединенные Штаты включили китайского гиганта в свой «Список запрещенных компаний».
iXBT.com 02:17
Политика
Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 01:22
Происшествия
Полицейские избили россиянина до смерти и оставили его тело рядом с кладбищем
Lenta.ru 02:45
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве
Заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Владимир Александров задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 18:25
Гаджеты
C февраля WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
В следующем году приложение WhatsApp перестанет работать на телефонах с устаревшими операционными системами.
Piter.tv 30 сентября в 13:35
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Газета.Ru 02:58
Энергетика
Эквадор объявил о выходе из ОПЕК в 2020 году
Эквадор выйдет из состава Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2020 года.
ТАСС вчера в 13:50
Общество
Хостелы проигнорировали запрет на работу в жилых домах
Владельцы хостелов и мини-отелей Москвы и Петербурга проигнорировали запрет на ведение деятельности в жилых домах, ограничившись переоформлением своего бизнеса в квартиры под сдачу в аренду.
Ридус 03:00
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 30 сентября в 11:28
Единоборства
В Улан-Удэ стартует женский чемпионат мира по боксу
2 октября в столице Бурятии состоится торжественная церемония открытия чемпионата мира по боксу среди женщин.
Вести.Ru 02:47
Экономика
Минэнерго рассчитывает на сохранение маршрута «Северного потока — 2»
Как подчеркнул министр, российская сторона ещё рассчитывает, что проект «будет реализован в том маршруте, по которому была подана заявка на получение разрешения».
RT на русском 03:09
Экономика
Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян
Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru вчера в 05:49
Общество
На Россию надвигается ураган «Мортимер»
Национальная служба новостей вчера в 12:15