Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruВ Сирии испытали российскую С-500

Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии. Об этом газете «Известия» рассказали источники в Минобороны и в военно-промышленном комплексе.
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«Прометеи» просят огня: системы С-500 испытали в Сирии

В Сирии прошли проверку важнейшие элементы российской системы ПВО С-500 «Прометей». При тестировании были выявлены определенные проблемы в работе техники, но их удалось быстро устранить.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

СМИ сообщили об испытаниях С-500 в Сирии

РИА Новостивчера в 23:17

Российская система С-500 прошла испытания в Сирии

РЕН ТВвчера в 20:57

В Сирии испытали российскую С-500

Lenta.ruвчера в 21:13

СМИ узнали об успешных испытаниях российских комплексов С-500 в Сирии

РБКвчера в 22:11

В Сирии прошли испытания российской системы С-500

Комсомольская правдавчера в 20:35

«Известия»: в Сирии прошла испытания система С-500

ТАССвчера в 20:16

«Прометеи» просят огня: системы С-500 испытали в Сирии

Известиявчера в 17:01
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Культура

Умер композитор «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели

Российская газета 02:41
Происшествия

Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая

Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Политика

Зеленский подтвердил согласие Киева с «формулой Штайнмайера»

В специальном обращении Владимир Зеленский отметил, что закон об особом статусе региона разработает парламент, пройдут публичные обсуждения.
Говорит Москва вчера в 12:18
Шоу-бизнес

Заворотнюк после лечения появится на ТВ

Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Театры

На оренбургском ТВ покажут спектакли фестиваля «Театральное Приволжье»

Спектакли-победители первого этапа фестиваля "Театральное Приволжье" покажут на региональных телеканалах.
Российская газета вчера в 17:57
Кино

Netflix показал тизер четвертого сезона «Очень странные дела»

Напомним, что сериал "Очень странные дела" является самым популярным сценарием Netflix.
The Moscow Post вчера в 06:17
Экономика

Курс доллара резко снизился на неожиданно слабом ISM

Курс доллара упал после неожиданно резкого снижения индикатора состояния производства в США, который продемонстрировал самое слабое значение с конца последней рецессии.
Profinance.ru вчера в 10:41
Политика

Критиковавший коллег из-за задержаний бурятский росгвардеец уволился

В Бурятии уволился сотрудник Росгвардии Виктор Хоржиров, который призвал коллег "не выполнять заведомо преступных приказов" и не задерживать участников акций протеста, передает "Дождь".
Газета.Ru 02:53
Происшествия

Замглавы спецуправления МЧС покончил с собой

Замначальника специального управления № 100 Федеральной противопожарной службы МЧС России Олег Жуков покончил с собой, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Московской области.
РБК 01:57
Политика

Три украинских телеканала провели флешмоб против цензуры

Ведущие и гости в студиях всех трех телеканалов в среду утром вели диалог с черными полосками на губах и без звука.
РИА Новости 03:21
Политика

В России изменят правила предоставления гражданства

"В перспективе реализация мер миграционной политики позволит исключить обязательное требование отказа от иного гражданства для иностранных граждан, принимающих гражданство Российской Федерации", – отмечается в документе.
Уралинформбюро вчера в 07:16
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 30 сентября.
RT на русском 30 сентября в 01:05
Транспорт

Три новые станции метро в Петербурге планируется открыть 3 октября

Три новые станции Фрунзенского радиуса метро в Санкт-Петербурге – "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" – планируется открыть 3 октября, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 02:00
Армия и оружие

США продадут Украине партию Javelin

Госдеп США одобрил продажу партии противотанковых ракетных систем Javelin Украине на 39 миллионов долларов.
Lenta.ru 03:08
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом в Петербурге

Восемь человек пострадали в результате ДТП на Волхонском шоссе в Ленинградской области у границы с Санкт-Петербургом, один человек погиб.
РБК 03:06
Общество

Названы наиболее страдающие от изменения климата города России

Известия вчера в 23:15
Наука

Вулканы совершают меньше выбросов в атмосферу, чем люди

Goroday.ru вчера в 20:48
Гаджеты

Лавочка прикрыта. На Huawei Mate 30 больше нельзя поставить приложения и сервисы Google

Совсем недавно Huawei представила свои флагманские смартфоны серии Mate 30, которые стали первыми смартфонами компании без поддержки приложений и сервисов Google, поскольку Соединенные Штаты включили китайского гиганта в свой «Список запрещенных компаний».
iXBT.com 02:17
Политика

Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17

Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 01:22
Происшествия

Полицейские избили россиянина до смерти и оставили его тело рядом с кладбищем

Lenta.ru 02:45
Происшествия

Замгендиректора «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве

Заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Владимир Александров задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 18:25
Гаджеты

C февраля WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

В следующем году приложение WhatsApp перестанет работать на телефонах с устаревшими операционными системами.
Piter.tv 30 сентября в 13:35
Футбол

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Газета.Ru 02:58
Энергетика

Эквадор объявил о выходе из ОПЕК в 2020 году

Эквадор выйдет из состава Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2020 года.
ТАСС вчера в 13:50
Общество

Хостелы проигнорировали запрет на работу в жилых домах

Владельцы хостелов и мини-отелей Москвы и Петербурга проигнорировали запрет на ведение деятельности в жилых домах, ограничившись переоформлением своего бизнеса в квартиры под сдачу в аренду.
Ридус 03:00
Спорт

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 30 сентября в 11:28
Единоборства

В Улан-Удэ стартует женский чемпионат мира по боксу

2 октября в столице Бурятии состоится торжественная церемония открытия чемпионата мира по боксу среди женщин.
Вести.Ru 02:47
Экономика

Минэнерго рассчитывает на сохранение маршрута «Северного потока — 2»

Как подчеркнул министр, российская сторона ещё рассчитывает, что проект «будет реализован в том маршруте, по которому была подана заявка на получение разрешения».
RT на русском 03:09
Экономика

Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян

Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru вчера в 05:49
Общество

На Россию надвигается ураган «Мортимер»

Национальная служба новостей вчера в 12:15
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