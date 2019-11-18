Армия и оружие

Комсомольская правдаКомсомольская правдаВ Сирии курды подожгли российский патруль

На севере Сирии утром 18 ноября во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб протестующие курды коктейлем Молотова подожгли российский бронеавтомобиль "Тайфун". Турецкие СМИ сообщают, что машину закидали камнями и бутылками с зажигательной смесью.
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