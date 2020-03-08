Армия и оружие

REGNUMREGNUMВ Сирии местные жители забросали камнями колонну войск США

По данным журналистов, мирные жители деревни стали бросать камни в военную колонну, состоящую из семи бронемашин. В связи с этим военным США пришлось отступить.
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В Сирии местные жители забросали камнями колонну войск США

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Московский Комсомолец08:00

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РЕН ТВ07:50

Жители сирийской деревни забросали камнями армейскую колонну США

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СМИ: жители сирийской деревни забросали камнями американскую колонну

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