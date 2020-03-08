Армия и оружие
Piter.tvСирийцы забросали камнями колонну Америки
Радиостанция Sham FM сообщила, что жители деревни Аль-Кузлия в Сирии не пустили колонну американских войск. Состоящую из семи бронемашин закидали камнями и вынудили отступить. Напомним, что вооруженный конфликт продолжается в Сирии с 2011 года.
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Происшествия
В Париже произошла стрельба в мечети
По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.
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Бывший директор «Милана» Звонимир Бобан прокомментировал свое увольнение с поста, которое произошло после жесткой критики в адрес руководства команды после переговоров с экс-главным тренером «РБ Лейпциг» Ральфом Рангником без его ведома, передает Il Giornale.
Армия и оружие
Polityka (Польша): американское ядерное оружие в Польше? Не стоит обольщаться (Polityka)
Новости о размещении части запасов ядерного оружия в Польше, разумеется, провоцируют много эмоций, но я убежден, что США его к нам не перебрасывают.
Футбол
«Ювентус» обыграл «Интер» при пустых трибунах
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Титулованный фигурист Руслан Жиганшин пропал в Москве. По словам матери, он ушёл из дома 6 марта, больше родные его не видели.
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Италия заняла первое место по смертности от коронавируса.
Общество
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Происшествия
Число жертв обрушения отеля в Китае достигло десяти
Число погибших при обрушении отеля в китайской провинции Фуцзянь возросло до 10 человек.
Общество
В Италии 16 миллионов человек попали под карантин из-за коронавируса
По подсчётам издания Bloomberg, карантин затронет 16 миллионов человек или четверть всего населения страны.
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Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
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Ольга Смородская: «Болельщики – это преступные группировки. Грустно, что у них такое влияние в футболе»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о своих отношениях с фанатами московского клуба.
Авто
Новый Lada Largus получит фары с линзами
В распоряжении ресурса появилось фото фары для Largus FL - и она в точности совпадает с "датсуновской".
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Эрдоган призвал Грецию открыть границу и пустить мигрантов в Европу
На прошлой неделе Турция открыла границы с ЕС для нелегальных мигрантов, поскольку не справилась с новой волной беженцев из Сирии.
Политика
Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины
2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Общество
В Эфиопии назвали причину крушения самолета Boeing 737 MAX
Хоккей
«Питтсбург» крупно проиграл «Каролине» в НХЛ, несмотря на гол Малкина
«Питтсбург Пингвинз» потерпели разгромное поражение от «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Биатлон
Мартен Фуркад: «Это был кошмар»
Французский биатлонист Мартен Фуркад остался разочарован результатом масс-старта в Нове-Место, где он занял 14-е место с тремя промахами.
Гаджеты
Появились фото шестиядерного CPU Intel Core i5-10400
Ресурс Videocardz опубликовал фото шестиядерного процессора Intel Core i5-10400 Comet Lake-S.
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Футбол
«Реал» уступил «Бетису» в 27-м туре чемпионата Испании
Футболисты мадридского "Реала" на выезде проиграли "Бетису" в матче 27-го тура чемпионата Испании.
Политика
В Камеруне восемь человек погибли при нападении вооруженных людей
В остальной части страны превалирует французский язык. Телеканал отмечает, что вооруженные люди совершили нападение в субботу.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская ушла на карантин из-за коронавируса
Популярная ведущая и продюсер Яна Рудковская разместила на своей странице в Instagram видеоролик, в котором рассказала о вынужденном заточении вследствие коронавируса.
Музыка
Отрывок возможной песни Little Big для Евровидения появился в Сети
Здоровье
В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса
Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, и сейчас.
Экономика
В группе риска оказались 38 российских банков
В России в 2020 году 38 банков могут лишиться лицензии, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства "Эксперт РА".
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Мультфильм «Вперед» возглавил домашний прокат
Анимационный фильм студии Pixar под названием "Вперед" возглавил американский прокат.