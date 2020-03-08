Армия и оружие

Piter.tvPiter.tvСирийцы забросали камнями колонну Америки

Радиостанция Sham FM сообщила, что жители деревни Аль-Кузлия в Сирии не пустили колонну американских войск. Состоящую из семи бронемашин закидали камнями и вынудили отступить. Напомним, что вооруженный конфликт продолжается в Сирии с 2011 года.
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В Сирии местные жители забросали камнями колонну войск США

REGNUM10:11

Жители сирийской деревни забросали камнями армейскую колонну США

Комсомольская правда09:01

СМИ: жители сирийской деревни забросали камнями американскую колонну

РИА Новости05:34

В Сирии снова забросали камнями американских военных

Московский Комсомолец08:00

Жители деревни в Сирии забросали камнями колонну войск США

РЕН ТВ07:50

В Сирии жители деревни преградили дорогу американской военной колонне

News.ru07:17

Сирийцы забросали камнями колонну войск США

Lenta.ru09:00
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В группе риска оказались 38 российских банков

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