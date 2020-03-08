Армия и оружие
REGNUMВ Сирии местные жители забросали камнями колонну войск США
По данным журналистов, мирные жители деревни стали бросать камни в военную колонну, состоящую из семи бронемашин. В связи с этим военным США пришлось отступить.
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Единоборства
Нурмагомедов назвал имена сильнейших боксеров в мире
Энергетика
Акции Saudi Aramco упали ниже уровня IPO после развала сделки ОПЕК
Стоимость акций нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco на фоне разрыва соглашения ОПЕК впервые упала ниже уровня IPO, следует из данных торгов.
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года.
Происшествия
В Москве арестовали экс-сотрудника МВД Чечни за нападение на полицейских
По официальному сообщению столичного главка МВД, Устарханов оказал активное сопротивление, напав на одного из сотрудников с ножом, в связи с чем было применено табельное оружие.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл произвели фурор на музыкальном фестивале
Меган Маркл и принц Гарри совершили, вероятно, последний официальный визит в Лондон в статусе старших членов королевской семьи.
Кино
Умер актер-близнец из фильма «Няньки» Дэвид Пол
В канун своего 63-го дня рождения скончался американский актер Дэвид Пол, сообщает EOB News. Точная причина смерти неизвестна.
Политика
Помпео уверен, что Нидерланды добьются справедливости по делу MH17
Соединенные Штаты уверены, что Нидерланды установят истину и добьются справедливости в рамках начинающегося 9 марта судебного процесса по делу о крушении Boeing на Украине.
Армия и оружие
Ветеран ФСБ рассказал о ликвидации Масхадова
Ликвидация лидера самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова стала «водоразделом» во второй чеченской войне, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров РИА Новости.
Транспорт
Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту
Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
Гаджеты
Apple отложила выпуск недорогого iPhone SE 2
Из-за сбоев с поставками комплектующих откладывается и выпуск недорогого iPhone SE 2, который также может выйти под названием iPhone 9. Есть информация, что этот смартфон находится на финальной стадии проверки производства, однако недостаток комплектующих тормозит его запуск.
Общество
ПФР рассказал о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей
Стало известно о 70-летней омичке, которая получает страховую пенсию в размере 52,5 тыс. рублей.
Спорт
Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира
Армия и оружие
В Афганистане заявили, что армия перейдет в наступление, если талибы не прекратят агрессию
Вооруженные силы Афганистана перейдут из обороны в наступление, если радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) не прекратит атаки на правительственные объекты до конца недели.
Политика
Клинцевич заявил, что следствие по MH17 «пошло по беспределу»
Сенатор Франц Клинцевич прокомментировал сообщения о том, что следователи по делу о крушении малайзийского "Боинга" в Донбассе планировали выйти на российских свидетелей, не поставив в известность Москву.
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Футболисты московского «Локомотива» победили грозненский «Ахмат» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Фигурное катание
Фигурист Жиганшин пропал без вести в Москве
Политика
Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным проходят сложно, но дают результат.
Политика
Зеленский рассказал, почему не ездит на велосипеде
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк сделала обращение к подписчикам
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила с своем Instagram обращение к подписчикам.
Общество
Слепаков записал провокационную песню к 8 Марта
Российский юморист, сценарист и продюсер Семен Слепаков записал посвященную 8 Марта песню, в которой высмеял недавний инцидент с фитнес-тренером Яной Даньковой, накричавшей на таксиста в Подмосковье.
Футбол
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити 2:0
Французский нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль забил гол в матче 29-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (в данный момент счёт 1:0, идёт 1-й тайм).
Политика
Эрдоган пригрозил односторонними действиями в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операцию в сирийском Идлибе в одностороннем порядке, если данные Россией во время переговоров в Москве "обещания не будут сдержаны".
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче РПЛ
Общество
Начальник итальянского Генштаба заразился коронавирусом
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Италии генерал Сальваторе Фарина заразился коронавирусом, однако чувствует себя хорошо.
Шоу-бизнес
Собчак рассказала, что ее раздражает в день 8 марта
Популярная российская телеведущая Ксения Собчак в своём личном блоге опубликовала пост, в котором рассказала о своих непростых отношениях с российским бизнесменом.
Общество
Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе
Армия и оружие
США планируют поставить Украине военную помощь на $125 млн
Американскому конгрессу в неофициальном порядке сообщили о планах Минобороны США предоставить Украине новую военную помощь.