Происшествия
РИА НовостиВ Сирии на маршруте российской военной полиции произошел взрыв
В сирийском городе Кобани на маршруте следования патруля российской военной полиции взорвалась самодельная бомба, сообщил Центр примирения.
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Армия и оружие
Forbes оценил военное превосходство России над НАТО в Прибалтике
Российская газета 06:39
Общество
«Просьба с самого верха»: «Медуза» сообщила о разговоре Собянина и Путина перед отменой ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин и президент Владимир Путин обсуждали отмену ограничений в столице в минувшие выходные, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.
Forbes 07:38
Происшествия
Дело Ефремова переквалифицировали на более тяжкую статью
Московский Комсомолец 02:49
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Происшествия
Жена Ефремова рассказала о сложном периоде в жизни актера
Жена Ефремова Софья Кругликова рассказала, что у мужа был сложный период.
Политическая Экспертиза 08:42
Экономика
Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров
Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
Экономика сегодня 02:28
Политика
США отказались предоставлять Нидерландам данные о крушении MH17
«Суд запрашивал, можно ли добавить к делу засекреченные спутниковые снимки, на которых зафиксирован запуск ракеты, которые были переданы спецслужбам Нидерландов, и таким образом, рассекретить их», — сообщил Стинхейс.
ФАН вчера в 07:00
Происшествия
Меру пресечения Ефремову 9 июня изберет Таганский суд
Меру пресечения актеру Михаилу Ефремову изберет Таганский суд Москвы. Это произойдет уже 9 июня 2020 года.
Московский Комсомолец 11:27
Общество
Власти Архангельской области отказались от проекта «Шиес»
Власти Архангельской области решили исключить проект "Шиес" из списка приоритетных.
Газета.Ru 10:57
Футбол
«Тамбов» сменит название в случае переезда клуба в Нижний Новгород
Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков прокомментировал информацию о возможном переезде команды в Нижний Новгород.
RT на русском 07 июня в 05:30
Гаджеты
В России представлен бюджетный смартфон с емким аккумулятором и стерео
Согласно официальному пресс-релизу, новинку отлично можно использовать для просмотра видеоконтента — дисплей имеет разрешение 2400х1080 точек (FHD+), а звучание двойных стереодинамиков дополнительно улучшается технологиями Hi-Res Audio и Dirac 2.0.
Популярная механика 09:46
Общество
Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов
С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 09:33
Наука
Ученые вычислили точную дату постройки тувинской крепости Пор-Бажын
Ученые вычислили точную дату постройки тувинской крепости Пор-Бажын на юге Тувы посреди озера Тере-Холь.
МедиаПоток 10:13
Здоровье
Стремительный рост числа пневмоний фиксируют в Ивановской области
Стремительный рост числа пневмоний продолжают фиксировать в Ивановской области.
Кстати.News вчера в 08:14
Происшествия
В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу
Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета 09:02
Политика
Зеленский обвинил нелояльных власти мэров в сепаратизме
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал нелояльных центральной власти мэров. Его слова приводит «Украинская правда».
Lenta.ru 11:30
Происшествия
Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
Наука
Натуральные ткани могут быть опасней синтетических
Натуральные ткани могут быть гораздо опасней синтетических.
Evo-rus.com 08:47
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер вчера в 09:45
Футбол
«Спартак» объявил об уходе Шишкина, Дьякова и еще 7 игроков
Шишкин провел в этом сезоне ФНЛ 20 матчей, забив один гол. Дьяков сыграл в текущем сезоне два матча, отметившись одним забитым мячом.
Бомбардир.ру 11:22
Происшествия
Боец Шлеменко назвал предумышленным убийством ДТП с участием Ефремова
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко поделился мнением о ДТП с участием Заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 08:40
Политика
США предрекли глубокую депрессию при победе Байдена на выборах
CNN / Globallookpress При победе на грядущих президентских выборах наиболее вероятного кандидата от Демократической партии, бывшего вице-президента Джо Байдена, экономика США может оказаться в глубокой депрессии.
РЕН ТВ 08:33
Армия и оружие
На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»
За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08
Происшествия
В Красноярске задержали подростков за изготовление бомб
Управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в отношении трех 14-летних подростов, подозреваемых в изготовлении взрывных устройств.
Коммерсантъ 05:25
Происшествия
Суд Саратова оправдал экс-начальника регионального главка МЧС
Российская газета 09:22