В сирийском городе Кобани на маршруте следования патруля российской военной полиции взорвалась самодельная бомба, сообщил Центр примирения.

В Сирии на маршруте российской военной полиции произошел взрыв

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