Происшествия
REGNUMВ Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России
Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.
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Происшествия
Адвокат Ефремова опроверг признание актером вины в ДТП
Адвокат Михаила Ефремова опроверг признание актером вины в ДТП. Об этом Вадим Яловицкий рассказал в интервью телеканалу "360".
Piter.tv 05:50
Происшествия
В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу
Российская газета 09:02
Происшествия
Боец Шлеменко назвал предумышленным убийством ДТП с участием Ефремова
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко поделился мнением о ДТП с участием Заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 08:40
Общество
В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 07 июня в 21:41
Авто
Volkswagen поднял цены на три модели в России
Юга.ру вчера в 06:27
Футбол
Левченко — о Широкове: «Когда футболист подстраивается, подлизывается, это вызывает абсолютное чувство отвращения»
Бывший полузащитник «Сатурна» и сборной Украины Евгений Левченко рассказал, как политика влияет на спорт, раскритиковав экс-капитана сборной России Романа Широкова.
Sport24.ru 06:32
Общество
ФТС объяснила задержки сроков доставки посылок
Как объясняли логистические игроки, новые правила привели к увеличению сроков обработки посылок на таможне, так как приказ № 112 устанавливает ограничения для пассажирских таможенных деклараций экспресс-грузов, а также из-за некорректного информационного обмена данными информационной системы ФТС с информационной базой МВД.
РБК 09:49
Общество
В ХМАО продлили режим самоизоляции до 23 июня
Губернатор Югры Наталья Комарова заявила о продлении режима самоизоляции в регионе до 23 июня.
RT на русском 08:56
Общество
Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок
Режим самоизоляции и пропускная система в Москве отменяются с 9 июня. Об этом в своем блоге заявил мэр Сергей Собянин.
Российская газета вчера в 07:23
Происшествия
Защита историка Соколова добилась переноса судебного заседания
Санкт-Петербург, 9 июня 2020, 13:19 — REGNUM Защитник историка Олега Соколова, обвиненного в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, добился в суде удовлетворения ходатайства о переносе слушания по делу, поскольку второй адвокат подсудимого не успел ознакомиться с материалами дела и уликами, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:19
Гаджеты
Пользователи Xiaomi и Redmi заявили о «странном поведении» MIUI 12
Пользователи смартфонов Xiaomi и Redmi заявили, что в прошивке MIUI 12 замечены приложения, которые ведут себя крайне странно.
Профиль 01:51
Общество
Президент поручил увеличить пособие по безработице
Премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что минимальный размер пособия по безработице необходимо увеличить для всех граждан, а не только для тех, кто остался без заработка из-за пандемии коронавируса.
Новые Известия 00:47
Энергетика
Минск потребовал пересмотра цен на российский газ
Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru 11:56
Шоу-бизнес
Наташа Королева поделилась видео из бани
На днях популярная певица Наташа Королева порадовала своих поклонников в Instagram.
Bimru.ru вчера в 06:31
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект о референдуме
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о референдуме.
Страна Советов on-line 11:50
Общество
В Китае решили главную проблему Tesla
Evo-rus.com 11:15
Происшествия
Дочь Ефремова заявила о раскаянии отца
Взгляд.ру 12:52
Здоровье
Хирург детской областной больницы в Калининграде умер от коронавируса
Врач-хирург Детской областной больницы Калининградской области Мелик Ростомян сегодня скончался от коронавируса.
Российская газета 13:08
Авто
Toyota запускает продажи гибридного Toyota RAV4
Компания Toyota выпустила на японский рынок гибридный кроссовер Toyota RAV4 PHEV пятого поколения.
Автоновости дня вчера в 01:30
Энергетика
«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в стране
Piter.tv вчера в 15:56
Общество
На Илью Яшина могут завести дело из-за отказа от служебной машины
Яшин сообщил, что из-за этого прокуратура заподозрила его в нецелевом расходовании средств.
Эхо Москвы 10:31
Футбол
«Спартак» объявил об уходе Шишкина, Дьякова и еще 7 игроков
Дьяков и Шишкин приняли участие в двух играх за «Спартак-2».Основная команда «Спартака» на данный момент занимает восьмое место в РПЛ, набрав 28 очков.
Vprognoze.ru 13:04
Единоборства
UFC раскрыл местоположение бойцовского острова и назвал даты турниров
Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) сообщила местоположение так называемого бойцовского острова и анонсировала даты проведения турниров.
RT на русском 12:15
Наука
Британские ученые назвали «идеальные условия» для эпидемий
Человечество создало "идеальные условия" для передачи заболеваний из дикой природы и их распространения по всему миру, считают ученые из Ливерпульского университета.
Экономика сегодня 07 июня в 05:50
Игры
Sony объявила дату презентации PlayStation 5
1 июня Sony отменила связанное с PlayStation 5 мероприятие, пояснив в соцсетях, что сейчас «не время праздновать».
Lenta.ru 04:38
Футбол
Глава РФС ответил на критику Федуна
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 08:49
Здоровье
Профсоюз медиков просит генпрокурора разобраться с выплатами
РБК ознакомился с письмом, которое межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения "Действие" направил генеральному прокурору Игорю Краснову Юристы объяснили, как работающим с COVID медикам получить доплаты В нём медики просят генпрокурора оценить действия чиновников Министерства здравоохранения.
Право.ру 12:50
Шоу-бизнес
Появилась последняя программа с участием Юлии Норкиной
Экспресс газета 01:18
Футбол
ЦСКА отложил планы по подписанию Вагнера Лава
ЦСКА отложил планы по подписанию контракта с нападающим Вагнером Лавом, сообщает РБК.
Евро-футбол.ру 10:07