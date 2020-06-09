Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.

В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

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