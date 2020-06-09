Происшествия

REGNUMREGNUMВ Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.
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В Сирии взорвали бомбу под бронеавтомобилем российских военных

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Губернатор Югры Наталья Комарова заявила о продлении режима самоизоляции в регионе до 23 июня.
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Общество

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Защита историка Соколова добилась переноса судебного заседания

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Гаджеты

Пользователи Xiaomi и Redmi заявили о «странном поведении» MIUI 12

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