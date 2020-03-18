Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ Сирии нашли место гибели летчика Романа Филипова

В сирийской провинции Идлиб найдено место гибели российского летчика Романа Филипова, самолет которого сбили террористы 3 февраля 2018 года, передает "Россия 24". Место, где летчик принял последний бой, нашел шеф бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный.
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В Сирии нашли место гибели летчика Романа Филипова

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Обнаружено место гибели летчика Филипова, сбитого террористами в Сирии

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По данным федеральной риелторской компании «Этажи», спрос на консультации по ипотеке в Тюмени с 10 марта выросли на 64 процента относительно февраля, а на недвижимость по отношению к февралю увеличился на 13,5 процентов.
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Дочь Любови Успенской опровергла попытку суицида

На Первом канале состоялась премьера нового выпуска ток-шоу «Пусть говорят», главной героиней которого стала дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина.
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Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве

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Глава минздрава Нидерландов упал в обморок на обсуждении коронавируса

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Глава РПЛ заявил о необходимости доиграть чемпионат России

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с «заморозкой» чемпионата России по футболу. Об этом передает телеканал «Россия 24».
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Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 14:26
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
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Сотни белорусских пограничников будут отправлены на границу с Россией.
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Little Big отреагировали на отмену Евровидения-2020

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Два человека погибли в ДТП на трассе в Саратовском районе

В Саратовском районе около 22 часов на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград произошло ДТП.
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У коронавируса выявили слабое место

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Скончался Роджер Мейвезер, дядя и тренер Флойда Мейвезера

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Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) предложил правительству в связи с распространением коронавируса ускорить принятие поправок, разрешающих врачам в рамках телемедицины дистанционно ставить диагнозы и назначать лечение.
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Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 147

Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 147.
Газета.Ru вчера в 07:34
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Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
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Общество

В России обсудят введение нового режима занятости

В России может появиться новый рабочий режим — неполной дистанционной занятости, выяснили «Известия».
Известия вчера в 14:00
Здоровье

В НИИ гриппа рассказали о сроках конца эпидемии коронавируса в России

Сроки окончания эпидемии коронавируса назвал старший научный сотрудник НИИ гриппа Игорь Никоноров, 19 марта сообщают на информационном портале «ugpressa.com».
Красная весна вчера в 19:15
Финансы

Биржевой курс доллара превысил 80 рублей

Курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 80 руб. впервые с февраля 2016 г. По данным на 19.15 мск, доллар стоит 80,87 руб.
Ведомости вчера в 11:35
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Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии генерала СКР Дрыманова

Мосгорсуд приговорил бывшего начальника московского управления Следственного комитета генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима, признав его виновным в получении двух взяток, передает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 06:55
Общество

В России разрешили круглосуточно завозить продукты в магазины

Москва, 19 марта 2020, 04:39 — REGNUM Российским торговым сетям предоставлена возможность круглосуточного завоза продуктов в магазины, сообщил 19 марта журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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В Венеции из-за карантина по коронавирусу очистилась вода в каналах

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Каникулы из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 будут объявлены в российских школах с 23 марта по 12 апреля.
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Индия решила купить 400 российских танков Т-90С

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Минобороны назвало фальшивкой «приказ» о комендантском часе в Москве

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РБК вчера в 16:54
Экономика

Аналитики заявили о глобальной рецессии. Объясняем, что это значит

Аналитики Morgan Stanley считают базовым сценарием рецессию во всем мире и ожидают, что в этом году рост мировой экономики снизится до 0,9%.
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Вирусолог разложил по полочкам все, что нужно знать о коронавирусе

Профессор биологического факультета СПбГУ Алексей Потехин, много лет читающий студентам курс вирусологии, тезисно рассказал в своем блоге обо всем, что ему известно о коронавирусе.
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Сирия: Россия подготовила большие неприятности американцам в Сирии

Россия решила устроить неприятности американским военным в Сирии.
Avia.pro вчера в 22:32
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Роман Филипов
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Российский военный лётчик, заместитель командира эскадрильи 187 гвардейского штурмового авиационного полка, гвардии майор. Герой Российской Федерации. Погиб 3 февраля 2018 года при выполнении боевого задания в Сирийской Арабской Республике.
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