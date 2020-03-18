Шеф бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный отыскал в Сирии место гибели российского летчика Романа Филипова, самолет которого сбили террористы 3 февраля 2018 года. Летчик успел катапультироваться, но был обнаружен боевиками.

с чего всё началось

В сирийской провинции Идлиб нашли место гибели российского летчика Романа Филипова, самолет которого 3 февраля 2018 года сбили террористы, передает "Россия 24". Место, где летчик принял последний бой, обнаружил шеф бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный.

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