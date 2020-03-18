Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ Сирии нашли место гибели летчика Романа Филипова

В сирийской провинции Идлиб нашли место гибели российского летчика Романа Филипова, самолет которого 3 февраля 2018 года сбили террористы, передает "Россия 24". Место, где летчик принял последний бой, обнаружил шеф бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный.
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Найдено место гибели российского летчика Романа Филипова

Шеф бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный отыскал в Сирии место гибели российского летчика Романа Филипова, самолет которого сбили террористы 3 февраля 2018 года. Летчик успел катапультироваться, но был обнаружен боевиками.
Вести.Ruвчера в 16:55

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Нйадено место гибели летчика-героя России Романа Филипова

Московский Комсомолец01:49

В Сирии нашли место гибели летчика Романа Филипова

РИА Новостивчера в 22:57

Российские военные нашли в Сирии место гибели летчика Филипова

Известиявчера в 17:03

Обнаружено место гибели летчика Филипова, сбитого террористами в Сирии

ТК Звездавчера в 18:31

Найдено место гибели российского летчика Романа Филипова

Вести.Ruвчера в 16:55

Российские военкоры нашли в Сирии место гибели Героя России Романа Филипова

Красная веснавчера в 12:04

Найдено место последнего боя летчика Филипова

Lenta.ruвчера в 10:01
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Здоровье

ВОЗ рекомендовала при самолечении от коронавируса пить парацетамол

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не использовать ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения от нового коронавируса.
Вести ФМ 17 марта в 07:24
Здоровье

Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
РБК 17 марта в 08:59
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 23:21
Происшествия

В Москве аферистка обманула банк на миллиард рублей

Полицейские задержали жительницу Подмосковья, которой инкриминируется мошенничество более чем на 1 миллиард рублей при получении кредита в московском банке, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 01:17
Происшествия

Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятку

Мосгорсуд приговорил экс-начальника столичного главка СК генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима по уголовному делу о двух взятках.
Газета.Ru вчера в 08:03
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС вчера в 20:16
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 147

Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 147.
Газета.Ru вчера в 07:34
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание на рост стоимости бензина в России и поручил держать цены на нефтепродукты под контролем.
RT на русском 17 марта в 11:38
Общество

В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса

Власти не исключают усиление ограничительных мер из-за коронавируса.
Российская газета вчера в 21:27
Общество

В Ухане за сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом

Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил о восьми новых смертельных случаях из-за заражения коронавирусом нового типа в стране за минувшие сутки.
Московский Комсомолец вчера в 21:52
Энергетика

Цена на нефть Brent выросла на 6%

Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
Коммерсантъ вчера в 20:20
Игры

Вышла демоверсия Resident Evil 3 Remake

CyberSport.ru вчера в 23:30
Происшествия

В Новосибирской области назначен главный следователь

Указом президента РФ Владимира Путина на должность 18 марта назначен Дмитрий Ходаков.
ЧС-ИНФО 01:39
Культура

Съемки спецвыпуска сериала «Друзья» отложили из-за коронавируса

REGNUM 01:28
Финансы

Биржевой курс доллара превысил 80 рублей

Курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 80 руб. впервые с февраля 2016 г. По данным на 19.15 мск, доллар стоит 80,87 руб.
Ведомости вчера в 11:35
Шоу-бизнес

Заразившуюся коронавирусом Куриленко отказались госпитализировать

Российская газета 17 марта в 13:24
Политика

Президент России прибыл в Крым с рабочей поездкой

Глава Российской Федерации Владимир Путин приехал в Республику Крым в годовщину воссоединения полуострова с Россией.
Народные новости вчера в 10:56
Музыка

Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»

REGNUM вчера в 13:12
Политика

Турция призывает россиян покинуть Турцию

Россиянам настоятельно рекомендуется покинуть Турцию и вернуться домой.
МонаВиста вчера в 16:05
Общество

В России обсудят введение нового режима занятости

В России может появиться новый рабочий режим — неполной дистанционной занятости, выяснили «Известия».
Известия вчера в 14:00
Происшествия

В Тульской области один человек погиб при утечке аммиака на заводе

В настоящее время аварийный участок трубопровода перекрыт. Обстоятельства происшествия выясняются.
РИА Новости 01:06
Общество

Откуда у США так скоро вакцина от коронавируса? Кургинян указал странности

Москва, 18 марта 2020, 08:24 — REGNUM Как именно США сумели опередить другие страны в разработке вакцины против коронавируса COVID-19 в ситуации, когда это невозможно с точки зрения технологического процесса, задал вопрос лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
REGNUM вчера в 01:24
Общество

Число жертв коронавируса в Италии за сутки возросло на 475

По словам главы Департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли, за последние сутки в Италии от COVID-19 скончалось рекордное число человек – 475.
RuNews24.ru вчера в 18:02
Общество

Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 14:26
Наука

У коронавируса обнаружили слабое место

Evo-rus.com 01:22
Гаджеты

Предсказано снижение цен на видеокарты из-за коронавируса

Предсказано снижение цен на видеокарты из-за коронавируса.
Ferra вчера в 10:46
Общество

Аршавин подал в суд на Барановскую

VSE42.RU вчера в 05:24
Гаджеты

Sony назвала характеристики PlayStation 5

Компания Sony раскрыла характеристики новой приставки PlayStation 5, презентация данных консоли доступна на YouTube-канале PlayStation.
ФАН вчера в 16:44
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Экономика

Рубль занял второе место по волатильности мировых валют

Российский рубль стал второй по волатильности валютой мира на фоне выхода России из сделки ОПЕК+ и пандемии коронавируса, свидетельствуют данные Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 19:07
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Роман Филипов
Российский лётчик
Российский военный лётчик, заместитель командира эскадрильи 187 гвардейского штурмового авиационного полка, гвардии майор. Герой Российской Федерации. Погиб 3 февраля 2018 года при выполнении боевого задания в Сирийской Арабской Республике.
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Евгений Поддубный
Российский военный журналист, автор документальных фильмов и специальных репортажей. Руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке, автор и ведущий программы «Война» телеканала «Россия-24». Координатор гуманитарной организации «Русская гуманитарная миссия» в Сирии. Член Академии российского телевидения. Заслуженный журналист Российской Федерации.
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