Армия и оружие
РИА НовостиВ Сирии нашли место гибели летчика Романа Филипова
В сирийской провинции Идлиб нашли место гибели российского летчика Романа Филипова, самолет которого 3 февраля 2018 года сбили террористы, передает "Россия 24". Место, где летчик принял последний бой, обнаружил шеф бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный.
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с чего всё началось
Шеф бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный отыскал в Сирии место гибели российского летчика Романа Филипова, самолет которого сбили террористы 3 февраля 2018 года. Летчик успел катапультироваться, но был обнаружен боевиками.Вести.Ruвчера в 16:55
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Российские военкоры нашли в Сирии место гибели Героя России Романа Филипова
Красная веснавчера в 12:04
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