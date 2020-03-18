Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ Сирии нашли место гибели летчика Романа Филипова

В сирийской провинции Идлиб нашли место гибели российского летчика Романа Филипова, самолет которого 3 февраля 2018 года сбили террористы, передает "Россия 24". Место, где летчик принял последний бой, обнаружил шеф бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный.
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Найдено место гибели российского летчика Романа Филипова

Шеф бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный отыскал в Сирии место гибели российского летчика Романа Филипова, самолет которого сбили террористы 3 февраля 2018 года. Летчик успел катапультироваться, но был обнаружен боевиками.
Вести.Ruвчера в 16:55

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В Сирии найдено место гибели летчика Романа Филипова

Газета.Ru01:53

Найдено место последнего боя летчика Филипова

Lenta.ruвчера в 10:01

Обнаружено место гибели летчика Филипова, сбитого террористами в Сирии

ТК Звездавчера в 18:31

Российские военные нашли в Сирии место гибели летчика Филипова

Известиявчера в 17:03

Найдено место гибели российского летчика Романа Филипова

Вести.Ruвчера в 16:55

Российские военкоры нашли в Сирии место гибели Героя России Романа Филипова

Красная веснавчера в 12:04

В Сирии нашли место гибели летчика Романа Филипова

РИА Новостивчера в 22:57
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Наука

От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом

Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Live24 17 марта в 08:01
Политика

Путин рассказал о своем статусе после 2024 года

Президент России Владимир Путин останется с Россией после 2024 года, если жители страны захотят этого. Об этом он заявил в интервью ТАСС.
Известия 02:34
Экономика

Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета РФ на 2020 год

Москва, 18 марта 2020, 12:52 — REGNUM В настоящий момент экономическая ситуация в России развивается по одному из неблагоприятных сценариев, поэтому можно ожидать, что в 2020 году федеральный бюджет страны будет дефицитным.
REGNUM вчера в 05:52
Музыка

«Евровидение-2020» официально отменили из-за коронавируса

Конкурс «Евровидение-2020», который должен был пройти в мае в Нидерландах, официально отменили из-за рисков распространения коронавируса, говорится в сообщении организаторов в Twitter.
Ведомости вчера в 09:29
Здоровье

Первый перенесший в России коронавирус поделился опытом

Житель КНР Вань Юньбинь является одним из первых в России, кто перенес коронавирус.
Live24 вчера в 07:36
Кино

Самым популярным в мире стал фильм с предсказанием о коронавирусе

За последние недели фильм «Заражение» (Contagion) Стивена Содерберга стал самым просматриваемым в Сети.
Live24 03:05
Экономика

Эксперт оценил второе место рубля в рейтинге волатильности валют

Экономист и ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников оценил данные Bloomberg о том, что рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют к доллару США.
РИА Новости 03:23
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 23:21
Шоу-бизнес

Заразившаяся коронавирусом Ольга Куриленко раскрыла свое лечение

Lenta.ru 03:14
Единоборства

UFC подтвердил перенос боя Нурмагомедова и Фергюсона

RT на русском 01:36
Финансы

Минфин начал продавать валюту из ФНБ для покупки акций Сбербанка

Для проведения сделки по покупке контрольного пакета акций Сбербанка Минфин начал продажу иностранной валюты.
Коммерсантъ 02:30
Финансы

Доллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей

Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.
Коммерсантъ 03:07
Здоровье

Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве

В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.
Московский Комсомолец вчера в 09:04
Общество

Правительство: ограничительные меры из-за коронавируса могут усилиться

Ограничительные меры из-за коронавируса внутри России будут усилены при необходимости, заявило правительство.
Газета.Ru 02:14
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 147

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось с 114 до 147 за последние сутки.
Москва 24 вчера в 07:30
Энергетика

Цена на нефть Brent выросла на 6%

Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
Коммерсантъ вчера в 20:20
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Lenta.ru вчера в 12:40
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не принимать ибупрофен при лечении от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала пить парацетамол для лечения от коронавируса, заявил ее пресс-секретарь Кристиан Линдмайер.
РИА Новости 17 марта в 06:52
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в гибели турецких военных в Идлибе

«Россия ответственна за убийства турецких военных» в Сирии, заявил 17 марта госсекретарь США Майк Помпео.
Известия 17 марта в 22:56
Общество

В России может появиться новый режим занятости

В России может появиться режим неполной дистанционной занятости.
Газета.Ru 01:42
Общество

Оперштаб опроверг информацию о введении комендантского часа в Москве

Распространяемая информация о введении комендантского часа в Москве является ложной, сообщили в четверг, 19 марта, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Известия 01:52
Технологии

Сбербанк тестирует технологию приема оплаты смартфоном

Специальное приложение Tap on Phone позволит использовать смартфон как терминал для приема безналичной оплаты.
Плас вчера в 06:16
Общество

Коронавирус может негативно повлиять на поставки алкоголя в Россию

Крупные импортеры алкоголя предупредили российских закупщиков о возможных проблемах с поставками из-за закрытия границ в связи с коронавирусом, пишет "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:42
Здоровье

Правительство попросили разрешить врачам ставить диагноз в Сети

Фонд развития интернет-инициатив из-за пандемии COVID-19 предложил правительству ускорить принятие законопроекта, разрешающего врачам дистанционно ставить диагнозы и назначать лечение.
РИА Новости 01:34
Общество

S7 получила разрешение на вывоз россиян из Черногории

Авиакомпания S7 получила разрешение на рейс из Черногории для вывоза находящихся там россиян.
Коммерсантъ 01:54
Армия и оружие

Названо основное препятствие для кораблей НАТО в акватории Крыма

ФАН 15 марта в 23:43
Шоу-бизнес

Волочкова назвала средство от коронавируса

Прославившаяся своим эпатажным поведением балерина Анастасия Волочкова высказалась по поводу ажиотажа из-за объявленной пандемии коронавируса.
Pravda.Ru 17 марта в 13:25
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС вчера в 20:16
Происшествия

Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве

Газета.Ru вчера в 13:49
Происшествия

В Москве женщина обманула банк на миллиард рублей

Жительница Подмосковья обманула один из столичных банков на миллиард рублей.
Российская газета 02:05
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