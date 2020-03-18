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В Сирии нашли место гибели российского лётчика Романа Филипова
Комсомольская правда
  • Вести.Ru1:52
  • Вести Воронеж1:52
  • Piter.tv0:46
  • Известия1:16
  • Комсомольская правда0:12
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В Сирии найдено место гибели российского летчика, майора Романа Филипова, самолёт которого был сбит террористами в небе над Идлибом. Об этом сообщает в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный.В источнике
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С чего всё начиналось
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Найдено место гибели российского летчика Романа Филипова

Шеф бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный отыскал в Сирии место гибели российского летчика Романа Филипова, самолет которого сбили террористы 3 февраля 2018 года. Летчик успел катапультироваться, но был обнаружен боевиками.
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