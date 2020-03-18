В Сирии нашли место гибели российского лётчика Романа Филипова

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В Сирии найдено место гибели российского летчика, майора Романа Филипова, самолёт которого был сбит террористами в небе над Идлибом. Об этом сообщает в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный.