Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаВ Сирии около 100 боевиков на танках напали на правительственные силы

В сириийской провинции Идлиб боевики провели несколько масштабных атак на правительственные силы. В результате 12 военных получили ранения, сообщил на традиционном брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Юрий Боренков.
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