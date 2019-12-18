Армия и оружие
Российская газетаВ Сирии около 100 боевиков на танках напали на правительственные силы
В сириийской провинции Идлиб боевики провели несколько масштабных атак на правительственные силы. В результате 12 военных получили ранения, сообщил на традиционном брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Юрий Боренков.
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Например, Рей вышла на первый план и в девятом эпизоде стала главной героиней.
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СМИ назвали причину задержания более 40 израильтян в Домодедово
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СМИ сообщили о стычках на заседании аграрного комитета Рады
В ночь с 18 на 19 декабря народные депутаты Верховной рады от партий "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" заблокировали работу аграрного комитета парламента, после чего между представителями пропрезидентской партии "Слуга народа" и оппозиционерами произошли стычки, сообщает издание "Левый берег".
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Больные, перенесшие инсульт или инфаркт миокарда, смогут получить бесплатные лекарства с 2020 года.
Спорт
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Глава департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер надеется, что благодаря новым доказательствам, полученным в ходе исследования базы данных московской антидопинговой лаборатории, возобновится производство дел в отношении оправданных или частично оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) российских спортсменов.
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Издание отмечает: несмотря на то, что компания Capcom пока не назвала минимальные системные требования игры, уже известно, что её можно будет запустить на тех ПК, на котрых можно нормально играть в Resident Evil 2 Remake.
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Собчак запустит шоу на Первом канале
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