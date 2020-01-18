Как сообщало ИА REGNUM, бои в провинции Идлиб проходят в течение последних трех дней. Первая атака террористов на сирийские правительственные войска состоялась 16 января. В пятницу, 17 января, около 50 боевиков попытались атаковать позиции военных САР в районе населенного пункта Абу-Джреф.

В Сирии за три дня при атаках боевиков погибли около 100 человек

Политика РБК: голосование по поправкам в Конституцию может пройти 12 апреля Наиболее вероятной датой проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию в Кремле называют 12 апреля, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.

Происшествия На Ямале драка в ночном клубе закончилась смертью мужчины Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе выясняют обстоятельства драки в ночном клубе, закончившейся смертью мужчины, который вмешался в конфликт между посетителями, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Политика Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали возможность выступить в Израиле на форуме в память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.

Общество Принц Гарри прокомментировал отказ от титула Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.

Космос SpaceX запустила корабль Crew Dragon для испытаний Принадлежащая миллиардеру Илону Маску компания SpaceX успешно запустила корабль Crew Dragon, чтобы испытать его спасательные системы и получить лицензию на полёты к Международной космической станции (МКС).

Политика Премьер Британии назвал Путину условие нормализации отношений Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.

Политика Эрдоган и Помпео покинули берлинскую конференцию по Ливии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и госсекретарь США Майкл Помпео покинули Международную конференцию по Ливии в Берлине.

Хоккей Команда дивизиона Боброва стала победителем Матча звезд КХЛ Сборная дивизиона Боброва в финале в серии буллитов одолела команду дивизиона Тарасова, став победителем прошедшего в Москве Матча звезд КХЛ — 7:6. Автором решающего броска стал защитник «Йокерита» Микко Лехтонен.

Общество Банкам могут запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект о запрете для банков брать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» Сергей Неверов.

Армия и оружие Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим Боевики в Сирии 19 января пытались атаковать с помощью беспилотников авиабазу Хмеймим, ПВО базы уничтожили цели, ущерба базе нет, сообщает Минобороны России.

Политика Как Польша изображает жертву и искажает историю В начале года сейм Польши принял резолюцию, по которой виновником Второй мировой войны официально теперь считают не только Германию, но и СССР.

Гаджеты Графические процессоры Intel DG2 будет производить TSMC по 7-нм технологии Компания Intel с большой долей вероятности прибегнет к услугам компании TSMC для производства своих графических процессоров второго поколения DG2, сообщает ресурс AdoredTV со ссылкой на собственного инсайдера в данной сфере.