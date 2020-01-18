Армия и оружие

REGNUMREGNUMВ Сирии за три дня при атаках боевиков погибли около 100 человек

Как сообщало ИА REGNUM, бои в провинции Идлиб проходят в течение последних трех дней. Первая атака террористов на сирийские правительственные войска состоялась 16 января. В пятницу, 17 января, около 50 боевиков попытались атаковать позиции военных САР в районе населенного пункта Абу-Джреф.
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Почти 100 человек погибли в результате атак боевиков в Сирии с 16 января

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Российская газетавчера в 12:09

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Сирийские боевики начали активно пользоваться натовским оружием

Вести.Ruвчера в 12:13

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RT на русскомвчера в 12:26

Сирийцы в воскресенье не смогли выйти из идлибской зоны деэскалации

РИА Новостивчера в 12:18
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 01:02, Ашберн
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России вернут долги за военную технику

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РИА Новости вчера в 17:10
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Lenta.ru вчера в 06:26
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Политика

Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
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Армия и оружие

СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии

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News.ru вчера в 11:36
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Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.
РИА Новости вчера в 14:02
Политика

Эрдоган и Помпео покинули берлинскую конференцию по Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и госсекретарь США Майкл Помпео покинули Международную конференцию по Ливии в Берлине.
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Банкам могут запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ

До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект о запрете для банков брать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» Сергей Неверов.
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РБК вчера в 20:08
Армия и оружие

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Как Польша изображает жертву и искажает историю

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Медики советуют ввести в свой рацион 8 продуктов.
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Графические процессоры Intel DG2 будет производить TSMC по 7-нм технологии

Компания Intel с большой долей вероятности прибегнет к услугам компании TSMC для производства своих графических процессоров второго поколения DG2, сообщает ресурс AdoredTV со ссылкой на собственного инсайдера в данной сфере.
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Башаров прокомментировал срыв выступления на Украине

Актер Марат Башаров прокомментировал в интервью РЕН ТВ срыв своего выступления на спектакле в Запорожье из-за запрета на въезд на Украину.
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