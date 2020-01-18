Армия и оружие
REGNUMВ Сирии за три дня при атаках боевиков погибли около 100 человек
Как сообщало ИА REGNUM, бои в провинции Идлиб проходят в течение последних трех дней. Первая атака террористов на сирийские правительственные войска состоялась 16 января. В пятницу, 17 января, около 50 боевиков попытались атаковать позиции военных САР в районе населенного пункта Абу-Джреф.
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Политика
России вернут долги за военную технику
России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
Политика
РБК: голосование по поправкам в Конституцию может пройти 12 апреля
Наиболее вероятной датой проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию в Кремле называют 12 апреля, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Происшествия
В отеле Перми из-за прорыва трубы погибли пять человек
В результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле в Перми погибли четыре человека, еще трое госпитализированы с ожогами.
Происшествия
На Ямале драка в ночном клубе закончилась смертью мужчины
Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе выясняют обстоятельства драки в ночном клубе, закончившейся смертью мужчины, который вмешался в конфликт между посетителями, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали возможность выступить в Израиле на форуме в память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
Кино
Хоакин Феникс получил премию Гильдии киноактеров США
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Общество
Соловьев отреагировал на слова Водонаевой о рожающем быдле
Происшествия
При столкновении машины и поезда в Подмосковье погибли два человека
Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и поезда в Московской области, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Армия и оружие
СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии
Космос
SpaceX запустила корабль Crew Dragon для испытаний
Принадлежащая миллиардеру Илону Маску компания SpaceX успешно запустила корабль Crew Dragon, чтобы испытать его спасательные системы и получить лицензию на полёты к Международной космической станции (МКС).
Политика
Премьер Британии назвал Путину условие нормализации отношений
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.
Наука
Первобытную форму жизни – архею Асгарда – вырастили в лаборатории
Первобытную архею Асгарда удалось вырастить, когда ученые провели анализ ДНК осадочного ядра со дна Северного Ледовитого океана.
Экономика
СМИ раскрыли источники доходов Мишустина и его супруги
Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.
Политика
Эрдоган и Помпео покинули берлинскую конференцию по Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и госсекретарь США Майкл Помпео покинули Международную конференцию по Ливии в Берлине.
Здоровье
Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Южной Корее
Первый случай пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, подтвержден в Южной Корее.
Хоккей
Команда дивизиона Боброва стала победителем Матча звезд КХЛ
Сборная дивизиона Боброва в финале в серии буллитов одолела команду дивизиона Тарасова, став победителем прошедшего в Москве Матча звезд КХЛ — 7:6. Автором решающего броска стал защитник «Йокерита» Микко Лехтонен.
Происшествия
Боксер Лебедев прокомментировал драку охранника с подростком в ТЦ
Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал телеканалу РЕН ТВ видео, на котором охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка, разнимая драку посетителей.
Общество
Банкам могут запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ
До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект о запрете для банков брать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» Сергей Неверов.
Общество
В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первого ребенка
Россиянам могут начать оформлять материнский капитал на первого ребенка с марта или апреля 2020 года.
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Боевики в Сирии 19 января пытались атаковать с помощью беспилотников авиабазу Хмеймим, ПВО базы уничтожили цели, ущерба базе нет, сообщает Минобороны России.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк и Петра Чернышёва якобы заметили в Таиланде
Туристы якобы заметили 48-летнюю онкобольную Анастасию Заворотнюк, недавно выписанную из больницы, на одном из курортов в Таиланде.
Политика
Как Польша изображает жертву и искажает историю
В начале года сейм Польши принял резолюцию, по которой виновником Второй мировой войны официально теперь считают не только Германию, но и СССР.
Космос
Американский учёный первым разработал концепцию путешествий во времени
Уравнение, выведенное астрофизиком из Университета Коннектикута Роном Маллетом, станет базой для создания настоящей машины времени.
Интернет
Количество скачиваний WhatsApp для Android превысило пять млрд
В настоящее время количество скачиваний WhatsApp для гаджетов с Android составляет уже больше пяти миллиардов.
Экономика
Объем слияний и поглощений в России упал до минимума за 17 лет
Прошедший 2019 год стал наихудшим для российского рынка слияний и поглощений (mergers and acquisitions, M&A) за семнадцать лет, отмечается в исследовании Refinitiv (бывшее подразделение F&R Thomson Reuters), с которым ознакомился РБК.
Здоровье
Названы снижающие давление продукты
Медики советуют ввести в свой рацион 8 продуктов.
Гаджеты
Графические процессоры Intel DG2 будет производить TSMC по 7-нм технологии
Компания Intel с большой долей вероятности прибегнет к услугам компании TSMC для производства своих графических процессоров второго поколения DG2, сообщает ресурс AdoredTV со ссылкой на собственного инсайдера в данной сфере.
Общество
Башаров прокомментировал срыв выступления на Украине
Актер Марат Башаров прокомментировал в интервью РЕН ТВ срыв своего выступления на спектакле в Запорожье из-за запрета на въезд на Украину.