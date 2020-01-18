Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ Сирии около 100 человек погибли при атаках боевиков с 16 января

В Сирии в результате атак боевиков начиная с 16 января погибли 47 сирийских военнослужащих и 51 мирный житель. Об этом на брифинге заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР (ЦПВС) генерал-майор Юрий Боренков.
Читать в источнике
Комментировать531

Подробнее о событии

Почти 100 человек погибли в результате атак боевиков в Сирии с 16 января

Коммерсантъ17:16

В Сирии около 100 человек погибли при атаках боевиков с 16 января

RT на русском12:26

Около 100 человек погибли за три дня в результате действий боевиков в Сирии

Известия12:02

Около 100 военных и мирных жителей погибли при атаках боевиков в Сирии с 16 января

ТАСС11:29

Сирийские боевики начали активно пользоваться натовским оружием

Вести.Ru12:13

Сирийские боевики стали активнее применять оружие и боеприпасы НАТО

Российская газета12:09

Сирийцы в воскресенье не смогли выйти из идлибской зоны деэскалации

РИА Новости12:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 23:33, Ашберн
Происшествия

В отеле Перми четыре человека погибли из-за прорыва трубы

Российская газета 23:16
Общество

Начислять маткапитал за первого ребенка начнут весной

Госдума и Совет Федерации смогут быстро принять поправки об увеличении материнского капитала, в марте-апреле россияне, вероятно, начнут получать выплаты по новой системе.
Телеканал 360° 19:39
Политика

Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины

Lenta.ru вчера в 23:32
Политика

Группу российских актеров не пустили на Украину

Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины.
REGNUM 12:21
Общество

Умер экс-участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков

Известия 08:18
Экономика

Как получить миллион или кто имеет право на пособия «от Путина»

Как получить миллион и кто имеет право на пособия "от Путина" — в материале информагентства.
MagadanMedia.ru вчера в 07:55
Политика

Эрдоган и Помпео покинули конференцию по Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и госсекретарь США Майк Помпео покинули конференцию по ливийскому урегулированию, которая проходит в воскресенье в Берлине.
Известия 13:24
Общество

Россиянам станет доступна функция оплаты электронных чаевых

Отмечается, что в 2020 году банки и платежные системы намерены распространить функцию оплаты электронных чаевых по всей России.
Газета.Ru 21:14
Экономика

Объем слияний и поглощений в России упал до минимума за 17 лет

Прошедший 2019 год стал наихудшим для российского рынка слияний и поглощений (mergers and acquisitions, M&A) за семнадцать лет, отмечается в исследовании Refinitiv (бывшее подразделение F&R Thomson Reuters), с которым ознакомился РБК.
РБК 22:00
Шоу-бизнес

Заворотнюк и Чернышева якобы заметили отдыхающими в Таиланде

Путешественники, возможно, заметили российскую актрису Анастасию Заворотнюк и ее мужа Петра Чернышева в Таиланде.
Discover24 04:51
Спорт

Большунов выиграл гонку преследования на Кубке мира в Нове Место

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонкой преследования на этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия).
Нева Спорт 07:46
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

RT на русском 18:38
Политика

Дочь Пескова высказалась о «конкретном беспределе» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета Пескова высказалась о «конкретном беспределе» в России, идущем, по ее мнению, от правоохранительных органов.
Lenta.ru 19:23
Кино

Фильм «Паразиты» получил главную премию Гильдии киноактеров США

Фильм «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо был удостоен главной премии Гильдии киноактеров США SAG Awards (Screen Actors Guild Awards).
Вечерняя Москва 23:29
Общество

СМИ раскрыли источники доходов Мишустина и его супруги

Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.
РИА Новости 14:02
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

В матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» на своём поле одержал победу над «Манчестер Юнайтед».
RT на русском 13:22
Экономика

Avito: готовый бизнес в России стал дешевле в 2019 году

Стоимость самой дорогой строительной компании составила 11 млн руб. Производственные фирмы в среднем продавали за 7 млн руб. В 2019 году россияне стали активнее интересоваться покупкой готового бизнеса.
Коммерсантъ 17 января в 02:48
Политика

Даниил Егоров стал новым главой ФНС

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил нового главу Федеральной налоговой службы.
РЕН ТВ 17 января в 09:23
Политика

Названы имена трех министров, которые не войдут в новое правительство

Российские СМИ назвали имена трех министров, которые не войдут в состав нового правительства во главе с Михаилом Мишустиным.
Ридус 17 января в 12:47
Армия и оружие

США заблокировали проход военного конвоя РФ в Сирии

Рамблер 07:45
Здоровье

В Китае третий человек умер от нового типа коронавируса

Третий человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй от нового типа коронавируса, общее число заразившихся достигло 198 человек, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.
РИА Новости 19:07
Футбол

Соболев присоединился к «Крыльям Советов» на первом сборе

Чемпионат вчера в 09:14
Хоккей

Овечкин впервые с 2018 года оформил хет-трики в двух матчах НХЛ подряд

RT на русском вчера в 15:55
Кино

«Холоп» стал вторым по кассовым сборам в истории российского проката

Лента «Холоп» стала второй в истории отечественного проката по кассовым сборам. Фильм «Холоп» вышел в прокат в конце прошлого года.
Ореанда-Новости 15:07
Футбол

Ювентус — Парма 2:1

Матч ТВ 16:42
Авто

Представлен обновленный Skoda Rapid

Около месяца назад "посвежевший" Skoda Rapid представили в России, а теперь чешский концерн решил провести его альтернативное обновление и в Поднебесной.
Новые автомобили 17 января в 04:18
Теннис

Уильямс не пустила Потапову во второй круг Australian Open

Во втором круге Серена Уильямс сыграется с победительницей встречи между словенкой Тамарой Зиданшек и южнокорейской спортсменкой Хан На Лэ.
Вести.Ru 22:04
Происшествия

Стрелявшего в суде Новокузнецка мужчину арестовали на два месяца

Центральный районный суд Новокузнецка арестовал на два месяца мужчину, подозреваемого в стрельбе в здании районного мирового суда 16 января.
RT на русском вчера в 03:24
Культура

Тюменцы снимают сериал о жизни иностранцев в Сибири

Megatyumen.ru вчера в 22:01
Происшествия

Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать

Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, когда выяснила, что ее 14-летняя дочь в течение полугода занимается сексом сразу с двумя молодыми людьми.
Вести.Ru 12:55
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное