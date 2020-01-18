Армия и оружие
RT на русскомВ Сирии около 100 человек погибли при атаках боевиков с 16 января
В Сирии в результате атак боевиков начиная с 16 января погибли 47 сирийских военнослужащих и 51 мирный житель. Об этом на брифинге заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР (ЦПВС) генерал-майор Юрий Боренков.
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