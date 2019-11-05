Армия и оружие

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Военнослужащие американской армии обустраивают две новые базы в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Первая начнет функционировать в районе 113-ой бригады, еще одну планируется открыть в населенном пункте Сур, передает турецкое агентство «Анадолу».
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