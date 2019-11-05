Армия и оружие
Новости РуФоксВ Сирии откроют две новые базы США
Военнослужащие американской армии обустраивают две новые базы в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Первая начнет функционировать в районе 113-ой бригады, еще одну планируется открыть в населенном пункте Сур, передает турецкое агентство «Анадолу».
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СК опубликовал запись нападения на детсад в Нарьян-Маре
Следственный комитет РФ опубликовал в интернете записи с камер наблюдения в детском саду Нарьян-Мара, а также видео следственных действий с обвиняемым в убийстве шестилетнего ребенка.
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Lada Vesta с вариатором получит пересмотренную комплектацию Comfort, которую дополнят зимним пакетом Winter.
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«Барселона» не сумела обыграть «Славию» в матче Лиги чемпионов
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Кабмин не поддержал законопроект о единой квитанции за ЖКУ
Правительство направило отрицательный отзыв на законопроект о едином платежном документе (ЕПД) для оплаты жилищно-коммунальных услуг.
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США увидели у России и КНР возможность создать риски поставкам для ВМС
Вашингтон рискует полагаться на своих геостратегических противников — Россию и Китай — в вопросе поставок критически важных компонентов для своих военных кораблей.
Культура
Актер Евгений Миронов обвинил Ленина в русофобии
Политика
Комитет Генассамблеи ООН одобрил три российских проекта резолюций
Первый комитет ГА ООН, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, поддержал три российских проекта резолюции.
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Участников Pussy Riot задержали в Москве на концерте Scorpions
Двух участников группы Pussy Riot - Петра Верзилова и Веронику Никульшину - задержали на концерте немецкой рок-группы Scorpions в "ВТБ-арене" в Москве.
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Путин и патриарх Кирилл осмотрели выставку «Память поколений» в Москве
Российский лидер Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили в столичном Манеже выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве».
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Ученые нашли метод лечения сразу всех возрастных заболеваний
Эффективно бороться с возрастом можно будет методом генной терапии, который разработали ученые из США.
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Пригожин высказался о победе Maruv в «российской» номинации MTV
Авто
Новый седан Kia Optima замечен перед дебютом
В Сети опубликовали шпионские фотографии обновленного южнокорейского седана Kia Optima, который выявлен в рамках проводимых тестовых испытаний.
Экономика
Stada покупает портфель лекарств Takeda за $660 млн
Немецкий производитель лекарств Stada приобретает права на 20 рецептурных и безрецептурных препаратов японской фармкомпании Takeda, зарегистрированных в России и странах СНГ.
Шоу-бизнес
Волочкова прибыла в Минск, где выступит «на разогреве» у Пугачевой
Танцовщица Анастасия Волочкова прибыла в Минск, где выступит на концерте Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.
Происшествия
Задержан подозреваемый в подготовке теракта в Москве
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину по подозрению в подготовке теракта в Москве.
Общество
Врач-диетолог назвала самые вредные сладости
Специалисты выделяют наиболее вредные сладости, от покупки которых следует воздержаться.
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией
Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Происшествия
В Адыгее нашли тело убитой школьницы
Экономика
Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Происшествия
Эпическое проседание асфальта в центре Киева попало на видео
Армия и оружие
Совместный патруль с ВС РФ: Турецких военных закидали камнями
Спорт
WADA предъявило обвинения в допинге еще 47 россиянам
Всемирное антидопинговое агентство WADA отправило в международные спортивные федерации 47 пакетов документов россиян, на основании которых должны быть открыты дела против российских спортсменов.
Происшествия
На Октябрьской железной дороге произошел сбой в движении поездов
На нескольких направлениях Октябрьской железной дороги из-за неблагоприятных погодных условий произошел сбой в движении поездов.
Общество
Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге богатейших людей
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс уступил второе место в рейтинге богатейших людей мира французскому бизнесмену, президенту группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно, следует из рейтинга Forbes.
Общество
В Госдуме заявили о возможности ввести налоговый вычет на фитнес летом
В России летом 2020 года может появиться налоговый вычет за расходы на услуги фитнеса.
Армия и оружие
Зеленский решил создать военную полицию
Президент Украины Зеленский потребовал создать военную полицию и до конца года разработать концепцию объединенного реестра ветеранов.