Военнослужащие американской армии обустраивают две новые базы в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Первая начнет функционировать в районе 113-ой бригады, еще одну планируется открыть в населенном пункте Сур, передает турецкое агентство «Анадолу».

В Сирии откроют две новые базы США

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