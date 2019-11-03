Армия и оружие
REGNUMВ Сирии под обстрел попала военная колонна США
Союзные вооруженным силам Турции боевики Сирийской свободной армии обстреляли сегодня, 3 ноября, колонну направлявшихся в Ирак американских военнослужащих. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков.
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с чего всё началось
В районе Тель-Тамр в провинции Хасака колонну американских военных, двигающихся по трассе М-4, обстреляли боевики группировки «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир», которая ранее воевала против Сирийской арабской армии в Идлибе.ФАНвчера в 13:25
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В Минобороны РФ сообщили, что в Сирии попала под обстрел американская военная колонна
Комсомольская правдавчера в 14:35
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