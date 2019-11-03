Армия и оружие

REGNUMREGNUMВ Сирии под обстрел попала военная колонна США

Союзные вооруженным силам Турции боевики Сирийской свободной армии обстреляли сегодня, 3 ноября, колонну направлявшихся в Ирак американских военнослужащих. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков.
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с чего всё началось

Боевики обстреляли колонну военных США, пытавшихся добраться до границы Ирака на востоке Сирии

В районе Тель-Тамр в провинции Хасака колонну американских военных, двигающихся по трассе М-4, обстреляли боевики группировки «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир», которая ранее воевала против Сирийской арабской армии в Идлибе.
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РИА Новостивчера в 18:40

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Lenta.ruвчера в 14:09

В Минобороны России сообщили об обстреле колонны США боевиками Сирийской свободной армии

ТАССвчера в 14:04

В Сирии попала под обстрел американская военная колонна

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