В районе Тель-Тамр в провинции Хасака колонну американских военных, двигающихся по трассе М-4, обстреляли боевики группировки «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир», которая ранее воевала против Сирийской арабской армии в Идлибе.

с чего всё началось

Союзные вооруженным силам Турции боевики Сирийской свободной армии обстреляли сегодня, 3 ноября, колонну направлявшихся в Ирак американских военнослужащих. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков.

В Сирии под обстрел попала военная колонна США

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