Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruВ Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными

Самодельная бомба сработала на пути следования бронеавтомобиля российских военных в сирийском городе Кобани. Трое военнослужащих получили легкие травмы и ушибы — их жизни ничто не угрожает. Бронеавтомобиль был поврежден в результате взрыва.
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Трое российских военных пострадали при подрыве бронемашины в Сирии

Новая газета07:20

Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии

РИА Новости07:01

Трое российских военных пострадали после взрыва в Сирии

РБК06:45

Трое российских военных получили ранения при подрыве бронемашины в Сирии

ТАСС06:52

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Lenta.ru06:48

Трое военнослужащих РФ пострадали при взрыве на границе Турции и Сирии

ТК Звезда06:54

Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии

Известия06:38
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Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
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Автомобиль сбил группу школьников в Британии

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Игрок «Рубина» Фомин: Я сразу понял, что это был не простой стык

Напомним, защитник молодёжки «Рубина» в мачте со «Спартаком» на 69 минуте получил серьёзную травму живота, столкнувшись с Ильёй Левченковым, после чего потерял два литра крови, и в срочном порядке был доставлен в больницу для проведения операции.
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При обрушении моста в Оренбурге пострадали два человека

По уточненным данным, при обрушении моста в Оренбурге пострадали два человека.
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Бузова переплюнула Егора Крида в борьбе за премию «Золотой хит»

Снимки появились в Instagram-аккаунте Ольги Бузовой пару часов назад.
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В ФБР заявили о «потенциальной угрозе» российских приложений

В ФБР считают, что все мобильные приложения, которые разработаны в России могут нести «потенциальную контрразведывательную угрозу».
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Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

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Новые наушники AirPods Pro от Apple станут хитом продаж в Черную пятницу

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Члены Республиканской партии США в палате представителей американского Конгресса подготовили ответ на еще не обнародованный доклад демократов по импичменту президенту Дональду Трампу, передает телеканал Fox News.
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С 2020 года Realme перестанет выпускать смартфоны без 5G

Генеральный директор Realme сообщил, что теперь компания будет выпускать только смартфоны с поддержкой 5G.
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SZ: экс-депутат Госдумы Шлегель получил немецкое гражданство

Экс-депутат Госдумы ("Единая Россия"), бывший пресс-секретарь движения "Наши" Роберт Шлегель получил гражданство Германии.
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Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

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Кремль ответил на идею Зеленского обсудить статус Крыма

Кремль ответил на идею Владимира Зеленского обсудить статус Крыма с представителями РФ, Украины и США, инициативу украинского президента отвергли.
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Дана Борисова посмеялась над слухами о беременности от Алексея Панина

Дана Борисова решила разъяснить слухи о ее беременности от Алексея Панина. Она посмеялась над домыслами журналистов.
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Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
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ФК «Тамбов» сыграл вничью с «Краснодаром»

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«Панцирь» отразил атаку беспилотников в Сирии

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Константин Меладзе сделал неожиданный подарок Вере Брежневой

Продюсер Константин Меладзе подарил своей супруге Вере Брежневой новый чемодан, с которым теперь она может спокойно путешествовать и ездить на гастроли.
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В Ереване сын армянского радикала Шаген Арутюнян облил красной краской памятник российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову.
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Инфекционный рак в мидиях распространился по всей Атлантике

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