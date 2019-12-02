Армия и оружие
Lenta.ruВ Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными
Самодельная бомба сработала на пути следования бронеавтомобиля российских военных в сирийском городе Кобани. Трое военнослужащих получили легкие травмы и ушибы — их жизни ничто не угрожает. Бронеавтомобиль был поврежден в результате взрыва.
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Экономика
«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»
Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
Футбол
Агент Роналду отреагировал на вручение «Золотого мяча» Месси
Агент нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду Жорже Мендеш прокомментировал вручение форварду "Барселоны" Лионелю Месси награды "Золотой мяч".
Общество
Экс-президента США Джимми Картера снова госпитализировали
«На минувших выходных бывший президент США Джимми Картер был принят в медцентр Phoebe Sumter в городе Америкус, штат Джорджия, для лечения инфекции мочевыводящих путей», — сообщается в заявлении.
Происшествия
Разбился очередной американский истребитель F-16
Происшествия
Автомобиль сбил группу школьников в Британии
Автомобиль в понедельник в британском графстве Эссекс сбил группу школьников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
Политика
Володин предупредил о риске выхода из состава Украины ряда областей
Киевские власти должны понимать, что национализм и притеснение малых народов может привести к тому, что ряд областей захочет выйти из состава Украины, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Политика
Путин подписал закон о СМИ-иноагентах
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранными агентами могут быть признаны отечественные средства массовой информации.
Культура
В США умерла актриса Шелли Моррисон
Футбол
Игрок «Рубина» Фомин: Я сразу понял, что это был не простой стык
Напомним, защитник молодёжки «Рубина» в мачте со «Спартаком» на 69 минуте получил серьёзную травму живота, столкнувшись с Ильёй Левченковым, после чего потерял два литра крови, и в срочном порядке был доставлен в больницу для проведения операции.
Происшествия
При обрушении моста в Оренбурге пострадали два человека
По уточненным данным, при обрушении моста в Оренбурге пострадали два человека.
Шоу-бизнес
Бузова переплюнула Егора Крида в борьбе за премию «Золотой хит»
Снимки появились в Instagram-аккаунте Ольги Бузовой пару часов назад.
Политика
В ФБР заявили о «потенциальной угрозе» российских приложений
В ФБР считают, что все мобильные приложения, которые разработаны в России могут нести «потенциальную контрразведывательную угрозу».
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Гаджеты
Новые наушники AirPods Pro от Apple станут хитом продаж в Черную пятницу
Вакуумные наушники-вкладыши AirPods Pro снабжены двумя новыми функциями — шумоподавления и «прозрачности».
Политика
Республиканцы подготовили ответ демократам по импичменту Трампа
Члены Республиканской партии США в палате представителей американского Конгресса подготовили ответ на еще не обнародованный доклад демократов по импичменту президенту Дональду Трампу, передает телеканал Fox News.
Гаджеты
С 2020 года Realme перестанет выпускать смартфоны без 5G
Генеральный директор Realme сообщил, что теперь компания будет выпускать только смартфоны с поддержкой 5G.
Политика
SZ: экс-депутат Госдумы Шлегель получил немецкое гражданство
Экс-депутат Госдумы ("Единая Россия"), бывший пресс-секретарь движения "Наши" Роберт Шлегель получил гражданство Германии.
Политика
Кремль ответил на идею Зеленского обсудить статус Крыма
Кремль ответил на идею Владимира Зеленского обсудить статус Крыма с представителями РФ, Украины и США, инициативу украинского президента отвергли.
Шоу-бизнес
Дана Борисова посмеялась над слухами о беременности от Алексея Панина
Дана Борисова решила разъяснить слухи о ее беременности от Алексея Панина. Она посмеялась над домыслами журналистов.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
Футбол
ФК «Тамбов» сыграл вничью с «Краснодаром»
Армия и оружие
«Панцирь» отразил атаку беспилотников в Сирии
Шоу-бизнес
Константин Меладзе сделал неожиданный подарок Вере Брежневой
Продюсер Константин Меладзе подарил своей супруге Вере Брежневой новый чемодан, с которым теперь она может спокойно путешествовать и ездить на гастроли.
Политика
Пушков ответил на слова Кравчука о том, что Украина древнее России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что государственность его страны якобы на 300 лет древнее русской.
Политика
США пригрозили Франции пошлинами на товары в размере $2,4 млрд
США заявили о намерении ввести в отношении французских товаров пошлины в размере $2,4 млрд, передает ТАСС со ссылкой на заявление аппарата представителя США на торговых переговорах.
Политика
В Ереване облили краской памятник Грибоедову
В Ереване сын армянского радикала Шаген Арутюнян облил красной краской памятник российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову.
Наука
Инфекционный рак в мидиях распространился по всей Атлантике
Инфекционный рак, который возник у одного из видов мидий, обитающих в Северном полушарии, распространился на родственные мидии в Южной Америке и Европе.