Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruВ Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными

Самодельная бомба сработала на пути следования бронеавтомобиля российских военных в сирийском городе Кобани. Трое военнослужащих получили легкие травмы и ушибы — их жизни ничто не угрожает. Бронеавтомобиль был поврежден в результате взрыва.
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Трое российских военных пострадали при подрыве бронемашины в Сирии

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