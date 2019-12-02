Армия и оружие
Lenta.ruВ Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными
Самодельная бомба сработала на пути следования бронеавтомобиля российских военных в сирийском городе Кобани. Трое военнослужащих получили легкие травмы и ушибы — их жизни ничто не угрожает. Бронеавтомобиль был поврежден в результате взрыва.
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Гаджеты
Путин подписал закон о предустановке российских приложений на телефоны и гаджеты
Эксперты считают, что на мобильных устройствах, помимо Google Chrome и Safari также появится «Яндекс.Браузер» и «Спутник», а платежные системы Apple Pay и Samsung Pay будут заменены Mir Pay.
Транспорт
В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт
ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
Армия и оружие
Ополченка ДНР рассказала о массовом дезертирстве украинских силовиков
Бывший снайпер ополчения ДНР Илона Баневич (позывной «Боня») рассказала, как с началом конфликта в Донбассе на сторону непризнанных республик стали массово переходить военнослужащие ВСУ.
Армия и оружие
Япония грозит России ударом тысяч ядерных бомб и ракет
Япония угрожает России ядерным ударом тысяч бомб и ракет.
Энергетика
WSJ назвала срок окончания добычи нефти Brent
По данным издания, в следующем году компания Royal Dutch Shell полностью прекратит добычу на месторождении Brent в Северном море между Шетландскими островами и Норвегией.
Энергетика
Михаил Крутихин: «Проект „Сила Сибири“ с самого начала был враньем и показухой»
Проект с самого начала был окружен враньем.
Происшествия
Пассажирский автобус загорелся на Кубани
Армия и оружие
Опубликовано фото боевого российского робота в Сирии
Боевой российский многофункциональный робот «Уран-9» запечатлели в Сирии.
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В Оренбурге обрушился автомобильный мост
На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
Футбол
Роналду отказался присутствовать на вручении «Золотого мяча»
Нападающий сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не присутствует на церемонии вручения премии «Золотой мяч».
Наука
Ученые рассказали, как определить настроение кошки
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Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьёвки Евро-2020
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Критики посчитали сериал «Ведьмак» удачнее «Игры престолов»
По мнению критиков, в "Ведьмаке" боевые сцены построены более удачно, нежели в "Игре престолов".
Политика
WSJ: «Сила Сибири» укрепит связи России и Китая и помешает доступу на рынок газа из США
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Политика
Зеленский назвал свои главные цели на саммите в Париже
112.ua Президент Украины Владимир Зеленский назвал свои главные цели на предстоящем в Париже саммите глав стран "нормандской группы".
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ВОЗ: Заболеваемость раком в мире может вырасти на 30%
Заболеваемость раком в мире может значительно вырасти почти на треть.
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75% жителей РФ не хотят участвовать в акциях протеста
Большинство жителей России (75%) не хотят участвовать в каких-либо протестных акциях с политическими требованиями.
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Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
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SZ: экс-депутат Госдумы Шлегель получил немецкое гражданство
Экс-депутат Госдумы ("Единая Россия"), бывший пресс-секретарь движения "Наши" Роберт Шлегель получил гражданство Германии.
Политика
Зеленский объяснил важность диалога с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о важности переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, отметив, что отсутствие диалога является «бегом на месте».
Общество
Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете сыном
Известный художник Никас Сафронов назвал негодяем снявшего на видео инцидент с сыном, 29-летним пианистом Лукой Сафроновым-Затравкиным, во время перелета из Казани в Москву, и опроверг влияние его веса на проблему.
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Зеленский утвердил неотложные меры по энергобезопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабмину "нейтрализовать негативное влияние" российских контрмер, соответствующий указ опубликован в понедельник на сайте главы государства.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Детройт», Овечкин оформил хет-трик
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Супруга экс-короля Малайзии Оксана Воеводина стала получать угрозы
Оксана Воеводина написала заявление в полицию об угрозах.
Футбол
ЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче чемпионата России по футболу
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Известный астроном прочтет зеленоградцам лекцию о черных дырах
7 декабря в Зеленоград с лекцией «Черные дыры: Темная сторона Вселенной» приедет астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин.
Финансы
Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин подписал закон о демонстрации нацистской символики
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики в произведениях литературы и искусства.