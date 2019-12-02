Самодельная бомба сработала на пути следования бронеавтомобиля российских военных в сирийском городе Кобани. Трое военнослужащих получили легкие травмы и ушибы — их жизни ничто не угрожает. Бронеавтомобиль был поврежден в результате взрыва.

В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными

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