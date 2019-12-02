Армия и оружие
Lenta.ruВ Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными
Самодельная бомба сработала на пути следования бронеавтомобиля российских военных в сирийском городе Кобани. Трое военнослужащих получили легкие травмы и ушибы — их жизни ничто не угрожает. Бронеавтомобиль был поврежден в результате взрыва.
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Форвард курского "Авангарда" Роман Минаев покинул расположение команды.СМИ сообщают, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
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На новогоднем концерте в Киеве не сдержала слез певица Ани Лорак. Ее тронул горячий прием, устроенный зрителями.
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В декабре в ряде российских регионов ожидается аномально теплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Зеленский пообещал снижение тарифов на отопление этой зимой
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в минэнерго Украины сегодня, 2 декабря, заявили, что с мая будущего года цены на газ для жителей страны станут рыночными.
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Воевавший в Донбассе активист Майдана Алексей Яремчук рассказал о неудачной попытке переезда в Германию и отношении немцев к событиям на Украине.
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Новая возможность Facebook пригодится пользователям "Google Фото", у которых не настроено автоматическое копирование снимков в облако.