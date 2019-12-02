Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruВ Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными

Самодельная бомба сработала на пути следования бронеавтомобиля российских военных в сирийском городе Кобани. Трое военнослужащих получили легкие травмы и ушибы — их жизни ничто не угрожает. Бронеавтомобиль был поврежден в результате взрыва.
Читать в источнике
Комментировать564

Подробнее о событии

Трое российских военных пострадали при подрыве бронемашины в Сирии

Новая газета07:20

Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии

РИА Новости07:01

Трое российских военных пострадали после взрыва в Сирии

РБК06:45

Трое российских военных получили ранения при подрыве бронемашины в Сирии

ТАСС06:52

В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными

Lenta.ru06:48

Трое военнослужащих РФ пострадали при взрыве на границе Турции и Сирии

ТК Звезда06:54

Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии

Известия06:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 16:20, Ашберн
Финансы

Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 09:56
Политика

МИД Украины вручил послу Венгрии ноту протеста

Нота протеста была вручена венгерскому послу на Украине Иштвану Ийдярто из-за его интервью изданию «Главком» от 28 ноября.
REGNUM 15:08
Армия и оружие

США используют курдских боевиков для связи с террористами ИГИЛ в Сирии

Ранее эксперты отмечали, что США спонсируют террористов в САР деньгами от незаконной продажи сирийской нефти, которую курдские радикалы выкачивают для американцев на оккупированных территориях.
Экономика сегодня вчера в 19:02
Футбол

Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси

REGNUM 15:49
Спорт

Россия финишировала третьей на Чемпионате мира по пляжному футболу

В матче за третье место Россия в упорной борьбе обыграла команду Японии: 5:4.
ГЛАС.RU вчера в 22:21
Технологии

Хакеры создали новый вирус для хищения денег из российских банков

О новом вирусе, который совершает хищения денег со счетов в российских банках, говорится в докладе Hi-Tech Crime Trends 2019 компании Group-IB.
Shraibikus News 30 ноября в 03:44
Экономика

Таджикистан не намерен прекращать денежные переводы из России

Запуск в Таджикистане процессингового центра по переводу денежных средств не приведет к остановке денежных переводов из России, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе Нацбанка Таджикистана (НБТ).
Коммерсантъ 03:16
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия 08:36
Авто

Tesla из Германии проехала 1 миллион километров за 5 лет

Tvoe-avto.com 30 ноября в 15:02
Происшествия

Издевавшихся над сыном родителей осудили в Воронежской области

Вечерняя Москва 12:46
Шоу-бизнес

Мать Собчак пояснила, почему дочь не живет с новым мужем

Сенатор Людмила Нарусова прокомментировала данные СМИ о том, что ее дочь и режиссер Константин Богомолов не живут вместе после свадьбы.
Росбалт 06:16
Политика

Убийца ребенка киевского бизнесмена ранее был награжден Порошенко орденом «За мужество»

Киллер Лаврега, который стрелял в машину депутата Киевского горсовета Соболева и убил его трехлетнего сына, ранее был награжден орденом "За мужество" третьей степени.
ИА Новороссия 11:16
Политика

Госдепартамент США заявил о возможности продления СНВ-3

В госдепартаменте США заявили, что Соединенные штаты рассматривают возможность продления СНВ-3, однако никакого решения еще не было принято.
Газета.Ru 15:10
Политика

Зеленский заявил о несогласии с условиями Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский не может согласиться с прописанной в Минских договоренностях первоочередностью выборов в Донбассе.
Росбалт 04:50
Политика

Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским

Президент России Владимир Путин даст развернутые и последовательные ответы на вопросы украинского коллеги Владимира Зеленского о принадлежности Крыма, если они возникнут в ходе переговоров в "нормандском формате", отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Газета.Ru 14:03
Происшествия

Появилось видео с места обрушения моста в Оренбурге

Об обрушении моста в Оренбурге, который находился на ремонте, стало известно 2 декабря.
РБК 12:25
Политика

Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
РБК 14:10
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 11:06
Наука

Патент недели: как сотовая связь поможет пожарным

Схема системы приведена в опубликованном патенте.
Популярная механика 06:16
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
Политика

На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинский кабмин принял решение о смене руководства государственных компаний, в том числе «Нафтогаза».
RT на русском 07:25
Культура

В США умерла актриса Шелли Моррисон

RT на русском 10:31
Армия и оружие

Япония грозит России ударом тысяч ядерных бомб и ракет

Япония угрожает России ядерным ударом тысяч бомб и ракет.
Avia.pro вчера в 19:00
Шоу-бизнес

Лолита Милявская выложила видео в купальнике

Лолита предстала в купальнике черного цвета и сняла себя в эффектном ракурсе сверху, что предоставило ей возможность продемонстрировать глубокую зону декольте.
Kleo.ru 05:49
Политика

Согласны в разногласии: в Лондоне начинается саммит НАТО

Эксперты полагают, что саммит можно будет назвать неплохим, если лидеры стран НАТО согласятся хотя бы с тем, что у них есть разногласия.
Радио Sputnik 12:54
Политика

WSJ: «Сила Сибири» укрепит связи России и Китая и помешает доступу на рынок газа из США

Газопровод "Сила Сибири", по которому газ из России начал поступать в Китай, представляет собой крупное достижение с точки зрения создания энергетической инфраструктуры и создаст препятствия для поставок в КНР сжиженного природного газа из США.
ТАСС 15:46
Армия и оружие

Алиханов объяснил версии о захвате Калининградской области

Появляющиеся в зарубежных СМИ статьи о возможном "захвате" Калининградской области странами НАТО пишутся по заказу военно-промышленного комплекса стран – членов альянса.
Труд 06:45
Экономика

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Российская газета 06:02
Общество

Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка Bringly перестал принимать заказы

Совместное предприятие «Яндекс.Маркета» и Сбербанка – маркетплейс для покупок товаров из-за границы Bringly – прекратил прием заказов, говорится на сайте сервиса.
Ведомости 10:32
Шоу-бизнес

Мирослава Дума призналась в смертельном заболевании легких

Известная российская бизнесвумен и фешен-икона Мирослава Дума рассказала, что больна смертельным заболеванием легких.
Super.ru вчера в 11:54
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное