Происшествия

REGNUMREGNUMВ Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.
Читать в источнике
Комментировать29

Подробнее о событии

В Сирии на маршруте российской военной полиции произошел взрыв

РИА Новости09:57

В Сирии подорвали бомбу у бронеавтомобиля российских военных

РБК09:43

В Сирии попытались подорвать патруль российской военной полиции

Московский Комсомолец09:38

На пути российского патруля в Сирии произошел взрыв

Газета.Ru09:31

Под автомобилем военной полиции России в Сирии сработало взрывное устройство

ТАСС09:20

На пути российского патруля в Сирии сработало взрывное устройство

RT на русском09:16

Курды сообщили о подрыве российского бронеавтомобиля в Сирии

Lenta.ru09:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 10:14, Ашберн
Происшествия

Михаила Ефремова повезли на допрос

Интерфакс 09:42
151
Общество

Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице

Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru вчера в 09:37
1,6K
Гаджеты

Apple анонсирует собственные процессоры для Mac на WWDC 2020

Компания Apple готовится объявить о переходе на собственные основные процессоры на компьютерах Mac на ежегодной конференции разработчиков WWDC 2020.
News.ru 06:50
Происшествия

В Красноярском крае задержали трех подростков за изготовление бомб

В Красноярском крае задержали трех 14-летних подростков-анархистов, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 04:45
42
Здоровье

Новый медцентр Минобороны в Севастополе принял первых пациентов

ТК Звезда 05:51
Общество

Медведев заявил об уменьшении числа преступлений в России

За последние пять месяцев количество преступлений по России в целом уменьшилось, хотя показатели зависят в том числе и от региона, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 09:47
24
Политика

Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации".
Газета.Ru вчера в 10:51
2,6K
Экономика

Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
Известия вчера в 06:40
1,2K
Футбол

В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России

«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
REGNUM 08:25
Происшествия

Охлобыстин высказался о смертельном ДТП с Ефремовым

Иван Охлобыстин прокомментировал смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова – своего лучшего друга и крестного отца первого ребенка.
Московский Комсомолец 09:31
Космос

Роскосмос опроверг использование российских деталей на Crew Dragon

Пресс-служба Роскосмоса официально опровергла применение российских комплектующих в американском корабле Crew Dragon.
Ruposters.ru 09:05
2
Происшествия

Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17

В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
1,2K
Армия и оружие

Forbes оценил военное превосходство России над НАТО в Прибалтике

Силы США и НАТО в Европе, как сообщает Forbes неспособны отразить внезапное нападение на Прибалтику.
Российская газета 06:39
229
Происшествия

Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
703
Путешествия

Отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
3,1K
Общество

Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов

С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице «В контакте».
Ведомости 09:33
353
Путешествия

В Ростуризме рассчитывают на полноценный старт турсезона с 1 июля

Июнь уйдет на мягкий старт и на подготовку к началу полноценного курортного сезона с 1 июля, добавила Догузова.
Российская газета 07:47
93
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как не перегреться в жару

Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, повышенная температура воздуха может негативно сказаться на состоянии здоровья, особенно пожилых людей и детей.
Newsler.ru 06:08
2
Происшествия

Михалков назвал ДТП с Ефремовым «закономерным финалом»

"Ужасный, трагичный, несправедливый для семьи погибшего и, к сожалению, абсолютно закономерный для ослеплённых вседозволенностью и безнаказанностью финал", — приводит РИА "Новости" слова Михалкова.
Pravda.Ru 09:41
4
Здоровье

Роскачество рекомендует, как похудеть после самоизоляции

Роскачество рекомендует, как быстро похудеть после самоизоляции.
Evo-rus.com 08:10
41
Футбол

ЦСКА отложил идею с подписанием Лава

Московский ЦСКА отложил идею с трансфером бразильского нападающего Вагнера Лава, сообщает "РБК Спорт".
Газета.Ru 09:37
Общество

Карелия с 9 июня открывает все туристические объекты

РИА Новости 09:56
Армия и оружие

На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»

За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08
341
Происшествия

В Уфе сотрудник ГИБДД оскорбил паралимпийскую чемпионку

Российская газета 01:56
106
Единоборства

Осужденный Дацик проведет бой с Александром Емельяненко

Супруга бойца MMA Вячеслава Дацика Виктория анонсировала бой ее мужа с соотечественником Александром Емельяненко.
РЕН ТВ 05:49
3
Происшествия

В семье погибшего в ДТП с Ефремовым произошла еще одна трагедия

В родном селе Сергея Захарова, погибшего в пьяном ДТП с актером Ефремовым, рассказали еще об одной трагедии в этой семье.
РЕН ТВ 07:09
5
Политика

Путин поздравил Грефа с признанием Сбербанка лучшим мировым банком

Президент России Владимир Путин поздравил главу Сбербанка Германа Грефа с признанием финансовой организации лучшим мировым банком.
Известия 08:45
73
Экономика

Власти готовят для российских пенсионеров две новые льготы

Российские пенсионеры смогут получать две новые льготы. В Госдуму поступили соответствующие законопроекты.
IrkutskMedia 05:22
91
Политика

В Кремле прокомментировали снятие режима ограничений в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал снятие мэром Москвы Сергеем Собяниным режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19, в столице.
RT на русском вчера в 08:27
88
Армия и оружие

Как Кожедуб из-под Чернигова стал лучшим советским военным летчиком

Сегодня, 8 июня, исполнилось сто лет со дня рождения одного из величайших советских летчиков – трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба.
Взгляд.ру вчера в 06:58
2
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация в СирииБольше новостей по теме
Главное