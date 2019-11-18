Армия и оружие
Lenta.ruВ Сирии подожгли российский патруль
Видео инцидента опубликовано в Twitter-аккаунте турецкого издания EHA MEDYA. На кадрах видно, как несколько мужчин и женщина бросают горящие бутылки в военный транспорт с российский флагом, и он загорается. В описании отмечается, что военные патрулировали район Кобани к востоку от Евфрата.
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