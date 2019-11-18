Армия и оружие
Lenta.ruВ Сирии подожгли российский патруль
6 ноября сообщалось, что жители деревень местности Кобани забросали камнями российский патруль. Российские и турецкие военные начали совместно патрулировать территорию на северо-востоке Сирии, в 160 километрах от населенного пункта Кобани 5 ноября.
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Экономика
Morgan Stanley верит в восстановление темпов роста мирового ВВП
Аналитики Morgan Stanley прогнозируют восстановление темпов роста глобальной экономики уже в I квартале следующего года, ожидая, что в целом за 2020 год она прибавит 3,2% против прогнозных 3% по итогам нынешнего года.
Политика
США признали поселения Израиля на территории Палестины
Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме считалась нарушением международного права, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация печени или почки, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Политика
ОБСЕ назвала парламентские выборы в Белоруссии недемократичными
Парламентские выборы в Белоруссии не соответствовали важным демократическим стандартам.
Политика
Глава МИД Германии передумал ехать на линию разграничения в Донбассе
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас отменил посещение линии разграничения в зоне вооруженного конфликта в Донбассе, сообщает 18 ноября Deutsche Welle со ссылкой на МИД Германии.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева переживает, что не доживет до 18-летия младшей дочери
Российская певица Алла Пугачева очень переживает, что не сможет дожить до 18-летия младшей дочери.
Происшествия
В Тбилиси при разгоне митинга задержали 37 человек
Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что во время разгона несанкционированного митинга перед зданием парламента республики в Тбилиси сегодня, 18 ноября, были задержаны 37 человек.
Политика
«Ъ»: Россия передаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли
Стало известно, что Россия готова отдать Украине корабли, задержанные за нарушение границы в Керченском проливе.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Общество
Главреды попросили Роскомнадзор объяснить штрафы за ссылки на мат
Главные редакторы ряда российских СМИ подписали письмо на имя главы Роскомнадзора Александра Жарова с просьбой объяснить назначение изданиям штрафов за ссылки на сторонние ресурсы, где содержится нецензурная лексика.
Культура
Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в России
Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, из-за чего певица София Ротару отказывалась от выступлений в России.
Армия и оружие
Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии
17 октября после переговоров вице-президента США Майка Пенса и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара согласилась приостановить военную операцию на 120 часов и дождаться отвода курдских формирований из зоны безопасности.
Политика
В Германии прокомментировали позицию США по «Северному потоку — 2»
Интересы Германии и России относительно реализации проекта «Северный поток — 2» совпадают, а США стали выступать против газопровода, когда сами стали экспортёрами газа.
Наука
Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени
В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
Происшествия
Настю Рыбку обвинили в краже телефона и двух тысяч евро в Москве
Настя Рыбка вновь вляпалась в скандал, утверждает Telegram-канал "112". На этот раз ее обвинили в краже телефона и денег.
Общество
Россия отказалась от участия в конкурсе «Мисс Вселенная» в 2019 году
Организаторы конкурса "Мисс Россия" приняли решение не отправлять победительницу этого года Алину Санько в США для участия в конкурсе "Мисс Вселенная".
Общество
Назначен новый глава УГИБДД Москвы
Общество
В Пенсионном фонде пояснили, кого оставят без прибавок к пенсии
В России с 1 января следующего года пройдет индексация пенсий, однако прибавки получат не все.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили торжественный вечер в театре Палладиум
Герцоги Кембриджские посетили ежегодный благотворительный концерт Royal Variety Performance в театре Палладиум.
Политика
Рассекречены документы компартии Китая о лагерях для мусульман
В содержании раскрытых документов есть секретные личные указания генсека Си Цзиньпина (на 96 страницах) и Чэнь Цюаньго, занимающего пост первого секретаря КПК в СУАР.
Здоровье
Одесская школа закрылась на карантин из-за вспышки вируса Коксаки
Вспышка вируса Коксаки зарегистрирована в общеобразовательной школе №63 в Одессе, школа закрыта на карантин.
Космос
Астрономы выяснили, какие кометы занесли на Землю органику
Японские астрономы обнаружили в составе кометы Джакобини — Циннера сложные органические молекулы.
Футбол
Эден Азар: «Бензема является лучшим нападающим в мире»
Нападающий «Реала» Эден Азар рассказал, что считает своего одноклубника Карима Бензема лучшим нападающим в мире.
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
Здоровье
Ученые предупредили о начале глобальной эпидемии суперинфекции
Американские ученые заявили о начале эпидемии суперинфекции. Угрозу для человека представляют устойчивые к антибиотикам бактерии.
Космос
Марсианские микроорганизмы поищут в бывшем озере кратера Езеро
Ученые из NASA обнаружили в западной области марсианского кратера Езеро высокую концентрацию залежей карбонатов, что говорит в пользу того, что раньше на этом месте могло быть озеро.
Происшествия
Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован
По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
Экономика
Сценарий катастрофы: что положит конец процветанию Москвы
Современная Москва находится почти на пике успеха и процветания, особенно, если ее сравнивать со всей остальной страной, где города и регионы уже который год бьются в тисках непреходящего финансового кризиса и нехватки денег примерно на всё.
Авто
Автомобили УАЗ в 2020 году получат новый турбодвигатель
Ульяновский автозавод в 2020 году планирует начать установку на автомобили нового турбомотора мощностью 180 л.с. Об этом сообщил гендиректор предприятия Адиль Ширинов, добавив, что двигатель сейчас находится на стендовых испытаниях.