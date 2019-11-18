Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruВ Сирии подожгли российский патруль

6 ноября сообщалось, что жители деревень местности Кобани забросали камнями российский патруль. Российские и турецкие военные начали совместно патрулировать территорию на северо-востоке Сирии, в 160 километрах от населенного пункта Кобани 5 ноября.
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Российские военные назвали провокацией атаку на колонну бронемашин в Сирии

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Пресечь нападения на военную полицию РФ в Сирии: метод от психологов

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 16:10, Ашберн
Экономика

Morgan Stanley верит в восстановление темпов роста мирового ВВП

Аналитики Morgan Stanley прогнозируют восстановление темпов роста глобальной экономики уже в I квартале следующего года, ожидая, что в целом за 2020 год она прибавит 3,2% против прогнозных 3% по итогам нынешнего года.
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Политика

США признали поселения Израиля на территории Палестины

Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме считалась нарушением международного права, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
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Полиция приступила к поискам пропавшей в Москве журналистки

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Все дети, которым нужна трансплантация печени или почки, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости 15:09
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ОБСЕ назвала парламентские выборы в Белоруссии недемократичными

Парламентские выборы в Белоруссии не соответствовали важным демократическим стандартам.
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Политика

Глава МИД Германии передумал ехать на линию разграничения в Донбассе

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас отменил посещение линии разграничения в зоне вооруженного конфликта в Донбассе, сообщает 18 ноября Deutsche Welle со ссылкой на МИД Германии.
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Алла Пугачева переживает, что не доживет до 18-летия младшей дочери

Российская певица Алла Пугачева очень переживает, что не сможет дожить до 18-летия младшей дочери.
Evo-rus.com 12:25
Происшествия

В Тбилиси при разгоне митинга задержали 37 человек

Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что во время разгона несанкционированного митинга перед зданием парламента республики в Тбилиси сегодня, 18 ноября, были задержаны 37 человек.
REGNUM 15:30
Политика

«Ъ»: Россия передаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли

Стало известно, что Россия готова отдать Украине корабли, задержанные за нарушение границы в Керченском проливе.
Аргументы недели 16 ноября в 00:37
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
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Общество

Главреды попросили Роскомнадзор объяснить штрафы за ссылки на мат

Главные редакторы ряда российских СМИ подписали письмо на имя главы Роскомнадзора Александра Жарова с просьбой объяснить назначение изданиям штрафов за ссылки на сторонние ресурсы, где содержится нецензурная лексика.
Московский Комсомолец 13:30
Культура

Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в России

Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, из-за чего певица София Ротару отказывалась от выступлений в России.
Газета.Ru 11:01
Армия и оружие

Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии

17 октября после переговоров вице-президента США Майка Пенса и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара согласилась приостановить военную операцию на 120 часов и дождаться отвода курдских формирований из зоны безопасности.
РБК 15:48
Политика

В Германии прокомментировали позицию США по «Северному потоку — 2»

Интересы Германии и России относительно реализации проекта «Северный поток — 2» совпадают, а США стали выступать против газопровода, когда сами стали экспортёрами газа.
RT на русском 13:35
Наука

Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени

В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
Профиль 16 ноября в 03:02
Происшествия

Настю Рыбку обвинили в краже телефона и двух тысяч евро в Москве

Настя Рыбка вновь вляпалась в скандал, утверждает Telegram-канал "112". На этот раз ее обвинили в краже телефона и денег.
Московский Комсомолец 11:01
Общество

Россия отказалась от участия в конкурсе «Мисс Вселенная» в 2019 году

Организаторы конкурса "Мисс Россия" приняли решение не отправлять победительницу этого года Алину Санько в США для участия в конкурсе "Мисс Вселенная".
Газета.Ru 12:22
Общество

Назначен новый глава УГИБДД Москвы

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Общество

В Пенсионном фонде пояснили, кого оставят без прибавок к пенсии

В России с 1 января следующего года пройдет индексация пенсий, однако прибавки получат не все.
Инвест-Форсайт 07:48
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили торжественный вечер в театре Палладиум

Герцоги Кембриджские посетили ежегодный благотворительный концерт Royal Variety Performance в театре Палладиум.
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Рассекречены документы компартии Китая о лагерях для мусульман

В содержании раскрытых документов есть секретные личные указания генсека Си Цзиньпина (на 96 страницах) и Чэнь Цюаньго, занимающего пост первого секретаря КПК в СУАР.
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Одесская школа закрылась на карантин из-за вспышки вируса Коксаки

Вспышка вируса Коксаки зарегистрирована в общеобразовательной школе №63 в Одессе, школа закрыта на карантин.
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Астрономы выяснили, какие кометы занесли на Землю органику

Японские астрономы обнаружили в составе кометы Джакобини — Циннера сложные органические молекулы.
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Эден Азар: «Бензема является лучшим нападающим в мире»

Нападающий «Реала» Эден Азар рассказал, что считает своего одноклубника Карима Бензема лучшим нападающим в мире.
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«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
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Ученые предупредили о начале глобальной эпидемии суперинфекции

Американские ученые заявили о начале эпидемии суперинфекции. Угрозу для человека представляют устойчивые к антибиотикам бактерии.
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Космос

Марсианские микроорганизмы поищут в бывшем озере кратера Езеро

Ученые из NASA обнаружили в западной области марсианского кратера Езеро высокую концентрацию залежей карбонатов, что говорит в пользу того, что раньше на этом месте могло быть озеро.
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Происшествия

Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован

По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
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Экономика

Сценарий катастрофы: что положит конец процветанию Москвы

Современная Москва находится почти на пике успеха и процветания, особенно, если ее сравнивать со всей остальной страной, где города и регионы уже который год бьются в тисках непреходящего финансового кризиса и нехватки денег примерно на всё.
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Авто

Автомобили УАЗ в 2020 году получат новый турбодвигатель

Ульяновский автозавод в 2020 году планирует начать установку на автомобили нового турбомотора мощностью 180 л.с. Об этом сообщил гендиректор предприятия Адиль Ширинов, добавив, что двигатель сейчас находится на стендовых испытаниях.
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