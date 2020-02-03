Общество
ВедомостиВ Сирии погиб офицер Центра специального назначения ФСБ
В Сирии погиб офицер Центра специального назначения ФСБ, лейтенант Всеволод Трофимов, сообщает «Коммерсантъ-Черноземье» со ссылкой на региональное управление ФСБ. Данных о прощании с офицером пока нет, сказали газете в ведомстве.
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
Происшествия
В Цхинвале обнаружили тело российского советника
Игорь Галь с 22 февраля 2016 года является советником министра здравоохранения и социального развития Южной Осетии.
Общество
В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»
Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.
Наука
Легкие успешно восстанавливаются после отказа от курения
Как стало известно rusfact.com, отказ от курения в любом возрасте провоцирует рост здоровых клеток в организме и частично восстанавливается ущерб, нанесенный никотином.
Экономика
Подсчитан рост российского ВВП в 2019 году
Согласно прогнозу Минэкономразвития России рост ВВП по итогам 2019 года должен был составить 1,3 процента.
Здоровье
В Чите зараженный коронавирусом китаец пожаловался на условия лечения
Гражданин Китая Ван Юньбинь, оказавшийся в инфекционной больнице Читы с подозрением на коронавирус, пожаловался журналистам на плохое лечение.
Футбол
Неймар получил желтую карточку за издевательский финт
Спорт
Клебо сломал палец и пропустит этап Кубка мира в Фалуне
Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо сломал палец на руке и пропустит предстоящий этап Кубка мира в Фалуне (Швеция).
Происшествия
Стойка шасси частично разрушилась при посадке самолета в Томске
Стойка шасси частично обрушилась при посадке самолета Bombardier авиакомпании «Руслайн» в Томске.
Армия и оружие
В Донецке обстрелом ВСУ повреждены жилые дома
Экономика
Богатейшие россияне за месяц потеряли почти восемь миллиардов долларов
Январь оказался неудачным для акционера "Новатэка" Леонида Михельсона: третий в списке богатейших россиян потерял 2,46 миллиарда долларов.
Политика
Макрон назвал Францию не пророссийской, а проевропейской страной
Президент Франции Эммануэль Макрон впервые приехал в Польшу с официальным визитом.
Футбол
Роналду вышел на третье место по количеству голов в истории футбола
Португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду поднялся на третье место по числу голов в официальных матчах в истории футбола.
Армия и оружие
Турция не прибыла для участия в патрулировании в Сирии
Турецкая сторона не прибыла для участия в совместном с Россией патрулировании в Сирии, российская военная полиция действовала в одиночку, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
Футбол
Зарплату Кокорина в «Зените» приравняли к МРОТ
Генеральный директор клуба Александр Медведев и Александр Кокорин не смогли оперативно ответить на вопрос РБК о размере зарплаты футболиста.
Финансы
Рублю предсказали непрерывное падение
В течение ближайших двух лет рубль ожидает непрерывное падение.
Общество
Продай мозги: украинская пенсионерка разочарована «слугами народа»
Украинская пенсионерка отреагировала на предложение «слуги народа» Евгения Брагара продать собаку, чтобы оплатить коммуналку.
Политика
В партии Зеленского предложили продавать воду в Крым
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет сказал, что Украина не обращалась к Москве с данным вопросом.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Политика
В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым
"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
Энергетика
PGNiG: главная госкомпания Польши подешевела из-за «Газпрома» вдвое
Ежи Квецинский рассчитывает, что в конце февраля или в марте Стокгольмский арбитраж примет решение по иску польской госкомпании PGNiG к «Газпрому», в котором тот требует компенсацию за высокие цены на газ и пересмотра цены.
Культура
В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»
В Белоруссии начались съемки седьмого сезона сериала "Сваты", сообщает сайт kp.ru.
Политика
К законопроекту об изменениях в Конституции поступило 65 поправок
К президентскому законопроекту об изменениях в Конституции РФ поступило 65 поправок. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Политика
Зеленский рассказал о подготовке нового обмена пленными в Донбассе
Украинский президент Владимир Зеленский заявил о подготовке очередного этапа обмена пленными в Донбассе.
Общество
Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»
Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
Общество
В Нидерландах предъявили обвинения фигурантам дела о крушении МН17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырём фигурантам дела о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing.
Общество
В Белоруссии начат ремонт нефтепровода «Дружба»
В Белоруссии начат ремонт участков и станций нефтепровода «Дружба».
Происшествия
Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Общество
МВД предложило новые трехзначные комбинации в коды для автономеров
Трёхзначный код региона на автомобильных номерах, начинающийся с цифр от 2 до 9, предлагает установить МВД России.