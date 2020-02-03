Общество

ВедомостиВедомостиВ Сирии погиб офицер Центра специального назначения ФСБ

В Сирии погиб офицер Центра специального назначения ФСБ, лейтенант Всеволод Трофимов, сообщает «Коммерсантъ-Черноземье» со ссылкой на региональное управление ФСБ. Данных о прощании с офицером пока нет, сказали газете в ведомстве.
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СМИ узнали о гибели в Сирии офицера ФСБ

РБК09:47

Раскрыты новые обстоятельства гибели снайперской группы ЦСН ФСБ в Сирии

Версия.Инфо05:00

СМИ сообщили о гибели четырех офицеров ФСБ в Сирии

Коммерсантъ08:30

Гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии подтвердили официально

Аргументы недели09:14

Четверо российских спецназовцев ФСБ, по некоторым данным, погибли в Сирии

Эхо Москвы09:00

В ФСБ подтвердили гибель спецназовца в Сирии

URA.Ru10:31

Стало известно о погибших в Сирии сотрудниках спецподразделения ФСБ России

Avia.proвчера в 19:00
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В Сирии погибли российские спецназовцы

Вести.UZ07:53
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
Происшествия

В Цхинвале обнаружили тело российского советника

Игорь Галь с 22 февраля 2016 года является советником министра здравоохранения и социального развития Южной Осетии.
ТАСС 09:36
Общество

В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»

Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.
РБК 12:14
Наука

Легкие успешно восстанавливаются после отказа от курения

Как стало известно rusfact.com, отказ от курения в любом возрасте провоцирует рост здоровых клеток в организме и частично восстанавливается ущерб, нанесенный никотином.
Российская Действительность 31 января в 14:09
Экономика

Подсчитан рост российского ВВП в 2019 году

Согласно прогнозу Минэкономразвития России рост ВВП по итогам 2019 года должен был составить 1,3 процента.
Lenta.ru 10:28
Здоровье

В Чите зараженный коронавирусом китаец пожаловался на условия лечения

Гражданин Китая Ван Юньбинь, оказавшийся в инфекционной больнице Читы с подозрением на коронавирус, пожаловался журналистам на плохое лечение.
Gazeta.SPb вчера в 07:13
Футбол

Неймар получил желтую карточку за издевательский финт

Газета.Ru вчера в 07:17
Спорт

Клебо сломал палец и пропустит этап Кубка мира в Фалуне

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо сломал палец на руке и пропустит предстоящий этап Кубка мира в Фалуне (Швеция).
Чемпионат 07:57
Происшествия

Стойка шасси частично разрушилась при посадке самолета в Томске

Стойка шасси частично обрушилась при посадке самолета Bombardier авиакомпании «Руслайн» в Томске.
Известия вчера в 23:28
Армия и оружие

В Донецке обстрелом ВСУ повреждены жилые дома

ИА Новороссия 03:56
Экономика

Богатейшие россияне за месяц потеряли почти восемь миллиардов долларов

Январь оказался неудачным для акционера "Новатэка" Леонида Михельсона: третий в списке богатейших россиян потерял 2,46 миллиарда долларов.
РИА Новости 12:03
Политика

Макрон назвал Францию не пророссийской, а проевропейской страной

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые приехал в Польшу с официальным визитом.
Газета.Ru 10:39
Футбол

Роналду вышел на третье место по количеству голов в истории футбола

Португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду поднялся на третье место по числу голов в официальных матчах в истории футбола.
News.ru вчера в 11:29
Армия и оружие

Турция не прибыла для участия в патрулировании в Сирии

Турецкая сторона не прибыла для участия в совместном с Россией патрулировании в Сирии, российская военная полиция действовала в одиночку, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости 12:03
Футбол

Зарплату Кокорина в «Зените» приравняли к МРОТ

Генеральный директор клуба Александр Медведев и Александр Кокорин не смогли оперативно ответить на вопрос РБК о размере зарплаты футболиста.
РБК 09:11
Финансы

Рублю предсказали непрерывное падение

В течение ближайших двух лет рубль ожидает непрерывное падение.
Lenta.ru 04:30
Общество

Продай мозги: украинская пенсионерка разочарована «слугами народа»

Украинская пенсионерка отреагировала на предложение «слуги народа» Евгения Брагара продать собаку, чтобы оплатить коммуналку.
Новостной фронт вчера в 02:49
Политика

В партии Зеленского предложили продавать воду в Крым

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет сказал, что Украина не обращалась к Москве с данным вопросом.
Piter.tv 01 февраля в 09:28
Политика

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Известия 07:05
Политика

Горсовет принял отставку главы Керчи после скандала с блокадниками

Газета.Ru 07:31
Политика

В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым

"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
Российская газета 06:56
Энергетика

PGNiG: главная госкомпания Польши подешевела из-за «Газпрома» вдвое

Ежи Квецинский рассчитывает, что в конце февраля или в марте Стокгольмский арбитраж примет решение по иску польской госкомпании PGNiG к «Газпрому», в котором тот требует компенсацию за высокие цены на газ и пересмотра цены.
Евразия Daily вчера в 19:40
Культура

В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»

В Белоруссии начались съемки седьмого сезона сериала "Сваты", сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 09:44
Политика

К законопроекту об изменениях в Конституции поступило 65 поправок

К президентскому законопроекту об изменениях в Конституции РФ поступило 65 поправок. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Москва 24 10:05
Политика

Зеленский рассказал о подготовке нового обмена пленными в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о подготовке очередного этапа обмена пленными в Донбассе.
RT на русском 11:00
Общество

Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
ФАН вчера в 05:08
Общество

В Нидерландах предъявили обвинения фигурантам дела о крушении МН17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырём фигурантам дела о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing.
RT на русском 09:21
Общество

В Белоруссии начат ремонт нефтепровода «Дружба»

В Белоруссии начат ремонт участков и станций нефтепровода «Дружба».
RT на русском 10:17
Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
Общество

МВД предложило новые трехзначные комбинации в коды для автономеров

Трёхзначный код региона на автомобильных номерах, начинающийся с цифр от 2 до 9, предлагает установить МВД России.
REGNUM 02:08
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

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