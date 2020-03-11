Российский военнослужащий-контрактник погиб в ДТП в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России. Там добавили, что машина двигалась в составе колонны, которая ехала по горному участку трассы Аль-Кадмус — Банияс.

Минобороны заявило о гибели российского военного в ДТП в Сирии

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