Происшествия

РБКРБКМинобороны заявило о гибели российского военного в ДТП в Сирии

Российский военнослужащий-контрактник погиб в ДТП в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России. Там добавили, что машина двигалась в составе колонны, которая ехала по горному участку трассы Аль-Кадмус — Банияс.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В Сирии сообщили о гибели российского военного в ДТП

РИА Новости14:04

Полиция Сирии сообщила о гибели российского военнослужащего в ДТП

ТАСС13:12

В Сирии погиб российский военный

Lenta.ru13:22

Минобороны заявило о гибели российского военного в ДТП в Сирии

РБК13:54

В Минобороны России сообщили о гибели военного в ДТП в Сирии

RT на русском13:31

Российский военнослужащий погиб в ДТП в Сирии

РЕН ТВ13:35

В ДТП в Сирии погиб российский солдат-контрактник

Российская газета14:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 14:09, Ашберн
Авто

В феврале российский авторынок поднялся на четвертое место в Европе

По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», российские продажи легковых машин в феврале этого года составили порядка 111 000 экземпляров (без учета LCV).
Тарантас Ньюс 03:28
Футбол

Домашние матчи «Урала» до конца апреля пройдут без зрителей

В среду на территории Свердловской области был введен запрет до конца апреля на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек из-за угрозы распространения коронавируса.
РИА Новости 11:33
Общество

ВОЗ расценила распространение коронавируса как пандемию

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что нынешняя вспышка в мире болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией.
ТАСС 12:32
Здоровье

Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса

Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.
Москва 24 06:43
Происшествия

В Магнитогорске школьник умер на уроке

В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
РИА Новости 08:43
Политика

В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина

У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 15:08
Общество

В России зафиксировано восемь новых случаев коронавируса

В России зафиксировано восемь новых зараженных коронавирусом. Оперативный штаб вводит временные ограничения на визы гражданам Италии.
Коммерсантъ 12:59
Общество

Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией

Ограничение из-за коронавируса вводится с 13 марта Росавиация выпустила сообщение о введении почти полного запрета на полеты на территорию Германии, Испании и Франции с 13 марта.
Коммерсантъ 10:44
Шоу-бизнес

«Светленький мальчишка»: Андрей Малахов впервые показал сына

Собеседник 11:09
Происшествия

В Тамбовской области найдено тело пропавшей школьницы

REGNUM 13:37
Общество

Судью Хахалеву обвинили в нарушении трудовой дисциплины

Интерфакс 10:43
Футбол

«Рома» не полетит в Испанию на матч против «Севильи» в Лиге Европы

Испанские власти отказались пускать самолет, на котором в Севилью на матч 1/8 финала Лиги Европы против местного клуба должна была прибыть делегация итальянской "Ромы".
Российская газета 09:36
Экономика

АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса

Индекс финансового стресса для России, который рассчитывает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув пороговое значение в 2,5 пункта.
РБК вчера в 17:10
Общество

В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева

Коммерсантъ 00:26
Общество

Все школы Липецкой области уйдут на карантин

С завтрашнего дня все школы региона буду закрыты на карантин. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своём Инстаграмме.
Московский Комсомолец вчера в 09:22
Экономика

Путин встретился с инвесторами. Главное

В среду, 11 марта, президент Владимир Путин провел встречу с инвесторами в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.
Ведомости 06:09
Происшествия

В столице Пакистана разбился самолет ВВС страны

REGNUM 03:25
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Армия и оружие

До военной базы в Ираке долетели десять ракет

Ракеты упали на территории базы Эт-Таджи (провинция Салах-эд-Дин, Ирак), где дислоцированы американские военные.
REGNUM 13:56
Здоровье

Украинские власти вводят трехнедельный общегосударственный карантин

На карантин закрываются все учебные заведения на трехнедельный срок.
ГЛАС.RU 09:10
Политика

Госдума утвердила во втором чтении поправки в Конституцию

Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании во вторник, 10 марта, утвердили во втором чтении поправки в Конституцию.
FlashNord вчера в 09:34
Общество

Коронавирус в Италии: число жертв за сутки выросло на треть

Рим, 10 марта 2020, 20:48 — REGNUM По данным на вечер вторника, 10 марта, от коронавируса в Италии умер 631 человек, за последние сутки этот показатель увеличился на треть, сообщил журналистам комиссар Анджело Боррелли.
REGNUM вчера в 13:48
Политика

Глава МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашизмом

Советский Союз сыграл ведущую роль в победе над фашизмом, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РБК.
РИА Новости 11:36
Политика

Джо Байден обошел основного соперника во второй «супервторник» подряд

Некоторые собеседники издания уверяли, что Сандерс сам не хочет стоять на пути Байдена и поэтому уйдет, не дожидаясь последних этапов праймериз.
РБК 12:28
Политика

Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор

Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Муксун.fm 12:21
Происшествия

Суд приговорил бывшего замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии

RT на русском 12:13
Кино

Сериал «Сваты» покинула Людмила Артемьева

В ближайшем будущем на экраны выйдет седьмой сезон сериала «Сваты».
МонаВиста вчера в 05:12
Наука

Драйвером самоубийства раковых клеток оказался витамин В12

Совместно с веществом DDC витамин В12 может поспособствовать запуску программы самоубийства клеток, включая в процесс и третью – параптоз.
Live24 06:04
Экономика

Индекс Dow Jones потерял тысячу пунктов на фондовых торгах в США

В 19.07 по московскому времени один из главных американских промышленных индексов Dow Jones установился на отметке в 24 023,92 пункта.
Экономика сегодня 13:09
Происшествия

В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова

Live24 09:54
Главное