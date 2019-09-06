Как стало известно «Блокнот Волгодонск», среди погибших есть военнослужащий из Волгодонска Ростовской области 27-летний Кирилл Никонов. Эта информация прошла от одноклассников Кирилла, которые сегодня связывались с его родителями. Кирилл учился в школе №9 города Волгодонска.

с чего всё началось

5 сентября Almasdar News со ссылкой на сирийских боевиков из Национального фронта освобождения и «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщили о гибели троих российских военнослужащих в Сирии.

В Сирии погиб российский военный из Волгодонска

Шоу-бизнес Настя Ивлеева вышла замуж за Элджея и поменяла фамилию С 2018 года блогер встречается с рэп-исполнителем Алексеем Узенюком, более известным как Элджей.

Общество Греф призвал отменить экзамены в школах Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.

Происшествия Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск Основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров объявлен в международный розыск, Следственный комитет России (СКР) просит суд арестовать его заочно.

Политика Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.

Авто Интерьер нового Kia Mohave полностью рассекречен Для своего класса и предполагаемого ценового сегмента салон нового кроссовера выглядит роскошно.

Политика В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.

Баскетбол Сборная России проиграла Польше на ЧМ по баскетболу Сборная России по баскетболу потерпела поражение от Польши в матче второго группового этапа на чемпионате мира 2019 года в Китае.

Финансы ЦБ снизил ключевую ставку до значения 2014 года В середине июня Банк России впервые с прошлого года снизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, с 7,75% до 7,5%.

Экономика Минфин выступил за взимание налога с водителей BlaBlaCar С водителей сервиса BlaBlaCar могут начать брать подоходный налог (13%).

Шоу-бизнес Многодетная Климова впечатлила фигурой в боди телесного цвета Звезда опубликовала снимок из спортивного зала. На фото Екатерина запечатлена в облегающем боди телесного цвета.

Хоккей Лукашенко предложил провести Олимпиаду с Россией или Украиной Спортивный азарт, который всегда сопутствует Александру Лукашенко, белорусский руководитель проявил и на юбилейных торжествах 6 сентября в Бресте, предложив совместно провести международную Олимпиаду с Россией или Украиной.

Политика Судебное заседание по делу россиянина Коршунова прошло в Неаполе Судебное заседание по делу россиянина Александра Коршунова прошло в итальянском Неаполе.

Политика Лукашенко потребовал, чтобы Россия не наклоняла Белоруссию Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг утверждения, что Белоруссия во внешней политике якобы развернулся на Запад, передает "БелТА".

Футбол Кокорина и Мамаева освобождают по УДО С новой силой разговоры об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Павла Мамаева вспыхнули месяц назад, когда стало известно, что второго августа в суд поступили ходатайства адвокатов.

Шоу-бизнес Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.

Политика ЕС и Россия договорились о новой трёхсторонней встрече по газу Представители Евросоюза и России договорились провести трёхстороннюю министерскую встречу с Украиной по вопросам газа до конца сентября.

Хоккей Чернышенко: КХЛ планирует разрешить аренду игроков Континентальная хоккейная лига (КХЛ) может официально разрешить переходы из одного клуба в другой на правах аренды.

Происшествия В роддоме в Москве опровергли слухи о вспышке внутриутробной пневмонии О вспышке заболевания в роддоме Москвы писал Telegram-канал Baza, по информации которого диагноз «внутриутробная пневмония» за последнюю неделю поставили пяти младенцам в роддоме № 4 при ГКБ им. Виноградова.

Общество Суд оштрафовал главу антикоррупционного бюро Украины за элитный отдых Суд в Ровенской области оштрафовал на 135 долларов директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника за элитный отдых, сообщил в пятницу его адвокат Владислав Кича.

Происшествия В Тюмени возбудили уголовное дело после похорон ветерана в пакете Тюменские следователи возбудили уголовное дело по факту похорон в полиэтиленовом пакете труженицы тыла, которая умерла в пансионате для ветеранов войны и труда.

Армия и оружие Пентагон назвал Россию и Китай угрозами американским силам в космосе Данфорд добавил, что эти страны угрожают возможностям США в космосе, а следовательно, существует «реальная угроза» американским коммерческим и военным интересам, неразрывно связанным с космосом.

Здоровье Кардиологи опровергли миф о вреде соли Европейское общество кардиологов установило, — высокое потребление натрия, который содержится в соли, лишь незначительно способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний или увеличению риска смертности.

Политика В Грузии предъявили обвинение экс-гендиректору канала «Рустави 2» Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение в использовании служебного положения бывшему гендиректору канала «Рустави 2» Нике Гварамии.