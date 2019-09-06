Армия и оружие
РБКВ Сирии погиб российский военный из Волгодонска
5 сентября Almasdar News со ссылкой на сирийских боевиков из Национального фронта освобождения и «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщили о гибели троих российских военнослужащих в Сирии.
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с чего всё началось
Как стало известно «Блокнот Волгодонск», среди погибших есть военнослужащий из Волгодонска Ростовской области 27-летний Кирилл Никонов. Эта информация прошла от одноклассников Кирилла, которые сегодня связывались с его родителями. Кирилл учился в школе №9 города Волгодонска.Блокнот Волгодонсквчера в 16:11
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