Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Известия
Известия

Российский генерал-майор погиб в Сирии при подрыве колонны

Российский старший военный советник в звании генерал-майора погиб вблизи сирийского города Дейр-эз-Зор при подрыве автоколонны самодельным взрывным устройством. Еще двое военных РФ пострадали, сообщили в Минобороны 18 августа.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Российский генерал погиб в Сирии при подрыве автоколонны

Российский старший военный советник в звании генерал-майора погиб при подрыве автоколонны в Сирии, сообщили в Минобороны. Кроме того, пострадали еще двое военнослужащих из России.
РИА Новостивчера в 11:17
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Минобороны сообщило о гибели российского генерал-майора в Сирии

Эхо Москвы23:03
Ёлдаш

В Сирии погиб российский генерал

Ёлдашвчера в 11:47
РБК

Минобороны сообщило обстоятельства гибели российского генерала в Сирии

РБКвчера в 13:12
ТАСС

Российский генерал погиб в результате взрыва на пути автоколонны в Сирии

ТАССвчера в 11:41
Коммерсантъ

В Сирии погиб российский генерал

Коммерсантъвчера в 11:19
РИА Новости

Российский генерал погиб в Сирии при подрыве автоколонны

РИА Новостивчера в 11:17
RT на русском

Российский генерал-майор погиб при взрыве СВУ в Сирии

RT на русскомвчера в 16:49

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе
РИА Новостивчера в 07:26
1,9K

На матче между «Зенитом» и ЦСКА ожидается около 29 тыс. болельщиков

Как пишет ТАСС, в рамках установленного стандарта, санитарного регламента и вынужденных ограничений на матче ожидается 29 тысяч болельщиков, включая сектора активного боления, ложи, зоны гостеприимства и премиальную зону.
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 14:35

У фильма о сестре Шерлока Холмса появились тизер и дата премьеры

Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер многострадального фильма "Энола Холмс" (Enola Holmes) по произведениям писательницы Нэнси Спрингер с Генри Кавиллом и Милли Бобби Браун ("Очень странные дела") в главных ролях.
Российская газета17 августа в 13:56
3

Эксперт заявила о серьезном кризисе психического здоровья в Америке

Пандемия коронавируса COVID-19 вызывает кризис психического здоровья в Северной и Южной Америках из-за долговременного карантинного режима, сообщила во вторник директор Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Карисса Этьен.
Интерфаксвчера в 14:46
2

Власти города в Белоруссии согласились с требованиями протестующих

Исполком Гродно первым из органов власти крупных городов Белоруссии согласился выполнить требования протестующих, в том числе разрешить митинги на центральных площадях, предоставить оппозиции телеэфир и не препятствовать проведению забастовок.
Ридус00:00
538

Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.
РИА Новостивчера в 02:52
145