Армия и оружие
ТАССВ Сирии погибли двое турецких военных
Ситуация вокруг сирийской провинции Идлиб обострилась 27 февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 36 турецких военнослужащих.
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Обозреватель: России и Европе нужна Турция, чтобы уладить конфликт в Сирии
Московский Комсомолец Турция01:48
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