Ситуация вокруг сирийской провинции Идлиб обострилась 27 февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 36 турецких военнослужащих.

Общество Group-IB обнаружила новые фейки о коронавирусе в России Новые фейковые сообщения о распространении коронавируса нового типа в России обнаружены за прошедшие сутки, заявили в международной компании Group-IB.

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