Армия и оружие
Lenta.ruВ Сирии погибли трое российских офицеров
В Сирии в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб погибли трое российских офицеров. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник.
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с чего всё началось
В свою очередь, как сообщило агентство Al-Masdar со ссылкой на заявление организации «Национальный фронт освобождения», которая поддерживается Турцией, несколько российских спецназовцев были убиты и ранены при попытке проникнуть через линию фронта в районе города Ааджаз.Новая газета09:21
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 16:41, Вашингтон
Политика
Зеленский обсудил с сенаторами США поставки СПГ на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с американскими сенаторами Рональдом Джонсоном и Кристофером Мёрфи обсудил вопрос поставок сжиженного газа из Соединённых Штатов на Украину.
RT на русском 15:32
Авто
Глава ВТБ пока не планирует покупать Aurus из-за цены
РИА Новости 03:35
Политика
Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США
Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК 08:05
Гаджеты
Honor представил новый смартфон Honor 20s
Honor официально представил вчера смартфон Honor 20S.
UfacityNews.ru 01:41
Баскетбол
Определились все участники второго раунда чемпионата мира
Стали известны все участники второго группового этапа чемпионата мира в Китае. Последним участником этой стадии стала сборная Греции.
Матч ТВ 11:16
Происшествия
В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8
РИА Новости 08:37
Армия и оружие
Летчик-испытатель поделился впечатлениями от полета на Су-57
Российский летчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от полета на Су-57 и раскрыл некоторые его характеристики.
Взгляд.ру 11:19
Политика
Семья украинского премьера задолжала за коммуналку более 800 долларов
"Общая сумма долга семьи премьера за коммунальные услуги составляла более 21 тысячи гривен (около 830 долларов - ред.). Уплатили ли премьер-министр и его родные эти долги, пока неизвестно", - пишет издание.
РИА Новости 13:40
Политика
Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что ранее предлагал американскому коллеге Дональду Трампу купить российский ударный гиперзвуковой комплекс.
Известия 06:31
Общество
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
РИА Новости 01:59
Происшествия
К ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей
ООО "ФЛАЙ АВТО" подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального с требованиями на сумму в 1 млрд рублей.
Интерфакс 11:36
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.
РИА Новости 07:47
Космос
Авторы первой фотографии черной дыры получили $3 млн
Телеканал 360° 13:58
Гаджеты
В смартфонах с Android нашли уязвимость для фишинговых sms-атак
По данным Check Point, уязвимости могли быть подвержены все смартфоны на Android, в том числе Huawei, LG, Sony.
Ведомости вчера в 22:25
Политика
Сенатор обвинил Трампа в трате на стену денег на борьбу с Россией
Лидер демократов в сенате США Чак Шумер обвинил президента Дональда Трампа в том, что он перенаправил $771 млн, которые планировалось потратить на сдерживание России в Европе, на строительство стены на границе с Мексикой.
РБК 16:24
Общество
Греф призвал отменить экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ 01:34
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала о том, как избежала измен Тарзана
Певица Наташа Королева откровенно рассказала, что помогает ей сохранить брак с мужем, Сергеем Глушко, и избегать измен.
Народные новости 07:43
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Здоровье
Пермские врачи объявили «итальянскую забастовку» из-за переработок
Врачи пермской больницы №6 объявили "итальянскую забастовку" из-за переработок и копеечных доплат за них.
Европейско-Азиатские новости 11:42
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина рассталась с ведущим Джоном Уорреном
Накануне ведущий НТВ подтвердил, что у него был роман с Толкалиной, и в то же время признался, что сейчас они больше не вместе.
Bimru.ru 12:10
Технологии
К концу сентября в России закончатся IP-адреса
В ближайший месяц в России, Европе и на Ближнем Востоке наступит дефицит интернет-адресов протокола IPv4, который используется большинством сайтов, сообщает РБК, ссылаясь на экспертов.
Smolnarod.ru 09:14
Политика
Собчак в Киеве рассказала, кому принадлежит Крым
Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак в эфире радиостанции "Новое время" ответила на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 10:27
Политика
Токио сделает Москве представление из-за открытия рыбзавода на Курилах
Токио готовит представление Москве из-за открытия рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан, старт которому накануне дал Владимир Путин.
RT на русском 07:46
Наука
Физики из США приблизились к созданию суперкомпьютера
Территория новостей 02 сентября в 15:54
Происшествия
Прокуратура запросила сроки для убийц многодетной матери в Псебае
Судебные разбирательства по громкому уголовному делу об убийстве многодетной матери Натальи Дмитриевой продолжаются.
КП - Кубань 11:05
Политика
Мутко раскритиковал Орешкина за игнорирование проблем подтопленцев
Вице-премьер Виталий Мутко раскритиковал работу Министерства экономического развития России за работу с предпринимателями, которые пострадали от паводков в Иркутской области.
Lenta.ru 13:31