Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruВ Сирии погибли трое российских офицеров

В Сирии в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб погибли трое российских офицеров. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник.
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 агентство Al-Masdar со ссылкой на заявление организации «Национальный фронт освобождения», которая поддерживается Турцией, несколько российских спецназовцев были убиты и ранены при попытке проникнуть через линию фронта в районе города Ааджаз.
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