с чего всё началось

В Сирии в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб погибли трое российских офицеров. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Политика Зеленский обсудил с сенаторами США поставки СПГ на Украину Украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с американскими сенаторами Рональдом Джонсоном и Кристофером Мёрфи обсудил вопрос поставок сжиженного газа из Соединённых Штатов на Украину.

Политика Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.

Гаджеты Honor представил новый смартфон Honor 20s Honor официально представил вчера смартфон Honor 20S.

Баскетбол Определились все участники второго раунда чемпионата мира Стали известны все участники второго группового этапа чемпионата мира в Китае. Последним участником этой стадии стала сборная Греции.

Армия и оружие Летчик-испытатель поделился впечатлениями от полета на Су-57 Российский летчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от полета на Су-57 и раскрыл некоторые его характеристики.

Политика Семья украинского премьера задолжала за коммуналку более 800 долларов "Общая сумма долга семьи премьера за коммунальные услуги составляла более 21 тысячи гривен (около 830 долларов - ред.). Уплатили ли премьер-министр и его родные эти долги, пока неизвестно", - пишет издание.

Политика Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие Президент РФ Владимир Путин рассказал, что ранее предлагал американскому коллеге Дональду Трампу купить российский ударный гиперзвуковой комплекс.

Общество Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели "Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.

Происшествия К ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей ООО "ФЛАЙ АВТО" подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального с требованиями на сумму в 1 млрд рублей.

Экономика Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.

Гаджеты В смартфонах с Android нашли уязвимость для фишинговых sms-атак По данным Check Point, уязвимости могли быть подвержены все смартфоны на Android, в том числе Huawei, LG, Sony.

Политика Сенатор обвинил Трампа в трате на стену денег на борьбу с Россией Лидер демократов в сенате США Чак Шумер обвинил президента Дональда Трампа в том, что он перенаправил $771 млн, которые планировалось потратить на сдерживание России в Европе, на строительство стены на границе с Мексикой.

Общество Греф призвал отменить экзамены в школах Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.

Шоу-бизнес Наташа Королева рассказала о том, как избежала измен Тарзана Певица Наташа Королева откровенно рассказала, что помогает ей сохранить брак с мужем, Сергеем Глушко, и избегать измен.

Шоу-бизнес Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.

Шоу-бизнес Любовь Толкалина рассталась с ведущим Джоном Уорреном Накануне ведущий НТВ подтвердил, что у него был роман с Толкалиной, и в то же время признался, что сейчас они больше не вместе.

Технологии К концу сентября в России закончатся IP-адреса В ближайший месяц в России, Европе и на Ближнем Востоке наступит дефицит интернет-адресов протокола IPv4, который используется большинством сайтов, сообщает РБК, ссылаясь на экспертов.

Политика Собчак в Киеве рассказала, кому принадлежит Крым Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак в эфире радиостанции "Новое время" ответила на вопрос о принадлежности Крыма.

Политика Токио сделает Москве представление из-за открытия рыбзавода на Курилах Токио готовит представление Москве из-за открытия рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан, старт которому накануне дал Владимир Путин.

Происшествия Прокуратура запросила сроки для убийц многодетной матери в Псебае Судебные разбирательства по громкому уголовному делу об убийстве многодетной матери Натальи Дмитриевой продолжаются.