Армия и оружие
Lenta.ruВ Сирии погибли трое российских офицеров
В Сирии в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб погибли трое российских офицеров. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник.
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Как сообщил «Ведомостям» военно-дипломатический источник, в среду, 4 сентября, около 22.00 по местному времени в районе населенного пункта Джурин (зона деэскалации «Идлиб») в Сирии произошел инцидент, в результате которого погибли трое офицеров Вооруженных сил России.Ведомости09:17
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