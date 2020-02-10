Армия и оружие

Деловое.ТВДеловое.ТВВ Сирии погибли турецкие военные

Турция заявила о пяти погибших военных в результате обстрела наблюдательного пункта в Сирии. В Минобороны страны сообщили, что инцидент произошел в городе Идлиб Представитель администрации Турции добавил, что военные поразили позиции сирийской армии.
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Турция снова нанесла удар по сирийской армии

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Турция сбила сирийский вертолет в ответ на гибель своих военных в Идлибе

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Турция нанесла удары по 115 целям армии Сирии в ответ на обстрел своих военных

ТАССвчера в 12:15
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Зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов заявил на дне инвестора в Нью-Йорке, что компания может отказаться от предусмотренных корректировок прибыли на неденежные статьи, чтобы увеличить базу для выплаты дивидендов за прошлый год.
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Впервые начали поговаривать о том, что Шишкова встречается с создателем социальной сети «ВКонтакте» в 2018 году.
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Премьера не удалась. Зрители раскритиковали новое шоу на Первом канале, ведущей которого стала Ксения Собчак

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В Забайкалье выздоровел китаец Ван Юньбин, ранее госпитализированный с коронавирусом.
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ГИБДД назвала число погибших в ДТП пешеходов в Москве в 2019 году

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Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 175

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В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

Руководство ГТРК «Камчатка» провело беседу с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот.
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Актер из «Моей ужасной няни» Рафаэль Коулмэн умер в возрасте 25 лет

О смерти актера из ленты «Моя ужасная няня» 2004 года выпуска рассказала мать посредством публикации в Twiiter.
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Армия и оружие

Эрдоган пообещал Сирии расплату за нападение на турецких военных

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что сирийское правительство поплатится за обстрел турецких сил в Идлибе, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:08
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Круизный лайнер отказались пускать в пять портов из-за коронавируса

Власти Таиланда отказались пускать в страну пассажиров круизного лайнера Westerdam, вышедшего из Гонконга из-за боязни распространения новым коронавирусом, сообщает Bloomberg.
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На Украине предложили продать земли для «защиты» от России

Киевский экономист, президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда выступил с предложением продать компаниям из США земли на восточной границе страны для защиты от российской "агрессии".
Газета.Ru 21:27
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Россия разрабатывает оружие против гиперзвуковых ракет

Россия разрабатывает средства защиты от гиперзвукового оружия. Об этом «Известиям» сообщили источники в военно-промышленном комплексе.
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Пугачева пришла на премьеру фильма в лосинах и толстовке

В последнее время Алла Борисовна не часто выходит в свет. Премьеру фильма «Лед 2» она все-таки решила посетить.
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Общество

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Lenta.ru 15:22
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Московский «Спартак» обыграл «Металлург» и вышел в плей-офф КХЛ

Дальше первого раунда команда не проходила.
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Авто

Kia показала официальные изображения нового Kia Sorento

Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.
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Общество

Как велось расследование дела «Сети»

Отдельно с 8 апреля 2019 года в Московском окружном военном суде (с октября 2019 года - 2-м Западном окружном военном суде) на выездных заседаниях в Санкт-Петербурге рассматривается уголовное дело в отношении двух предполагаемых участников организации - Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова.
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В кабинете калининградского гинеколога обнаружена камера

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На своей странице в социальной сети Инстаграм молодая мама, и раньше публиковавшая фотографии малыша, впервые показала лицо сына крупным планом, правда пока в солнцезащитных очках.
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В России задержан один из самых известных ополченцев ДНР

Является членом коммунистической партии ДНР. Его задержала полиция в Архангельской области по запросу Украины.
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Борющейся с раком актрисе Евгении Симоновой удалили легкое

Отечественной актрисе Евгении Симоновой врачи провели операцию по удалению легкого.
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Александр Емельяненко поспорил, что проживёт год без алкоголя

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проведёт целый год без алкоголя.
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МВД предложило ввести видеофиксацию техосмотра

МВД России предлагает записывать процесс прохождения техосмотра автомобилей на видео.
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Синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России

Синоптики ожидают раннюю весну в европейской части России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на руководителя Росгидромета Игоря Шумакова.
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В России изменили порядок назначения льготных лекарств

В России вступил в силу новый порядок назначения льготных лекарств, сообщает «Российская газета». Изменения начали действовать с 9 февраля.
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Стас Садальский рассказал, как Тина Канделаки стала звездой

Станислав Садальский прокомментировал слова телеведущей Тины Канделаки о том, что она самостоятельно сделала себя и свою карьеру.
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Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни

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