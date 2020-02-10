Армия и оружие
Деловое.ТВВ Сирии погибли турецкие военные
Турция заявила о пяти погибших военных в результате обстрела наблюдательного пункта в Сирии. В Минобороны страны сообщили, что инцидент произошел в городе Идлиб Представитель администрации Турции добавил, что военные поразили позиции сирийской армии.
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«Рейнджерс» одолели «Виннипег», Шестеркин не доиграл из-за травмы
Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин начал встречу в стартовом составе, но был заменен на 14-й минуте из-за подозрения на сотрясение мозга.
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Акции «Газпрома» выросли на 4% из-за возможного увеличения дивидендов
Зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов заявил на дне инвестора в Нью-Йорке, что компания может отказаться от предусмотренных корректировок прибыли на неденежные статьи, чтобы увеличить базу для выплаты дивидендов за прошлый год.
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Украина срывает нормандский формат
Предыдущий саммит в нормандском формате, как сообщал «Рамблер», состоялся в декабре 2019 года в Париже.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова впервые подтвердила отношения с Павлом Дуровым
Впервые начали поговаривать о том, что Шишкова встречается с создателем социальной сети «ВКонтакте» в 2018 году.
Гаджеты
AMD представила видеокарты Radeon Pro W5500 и Radeon Pro W5500M
Radeon Pro W5500 станет доступна для покупки уже в феврале. Эту видеокарту будут предлагать за 399 долларов.
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Премьера не удалась. Зрители раскритиковали новое шоу на Первом канале, ведущей которого стала Ксения Собчак
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В Забайкалье выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец
В Забайкалье выздоровел китаец Ван Юньбин, ранее госпитализированный с коронавирусом.
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
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Шоу-бизнес
Актер из «Моей ужасной няни» Рафаэль Коулмэн умер в возрасте 25 лет
О смерти актера из ленты «Моя ужасная няня» 2004 года выпуска рассказала мать посредством публикации в Twiiter.
Армия и оружие
Эрдоган пообещал Сирии расплату за нападение на турецких военных
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что сирийское правительство поплатится за обстрел турецких сил в Идлибе, передает ТАСС.
Общество
Круизный лайнер отказались пускать в пять портов из-за коронавируса
Власти Таиланда отказались пускать в страну пассажиров круизного лайнера Westerdam, вышедшего из Гонконга из-за боязни распространения новым коронавирусом, сообщает Bloomberg.
Политика
На Украине предложили продать земли для «защиты» от России
Киевский экономист, президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда выступил с предложением продать компаниям из США земли на восточной границе страны для защиты от российской "агрессии".
Армия и оружие
Россия разрабатывает оружие против гиперзвуковых ракет
Россия разрабатывает средства защиты от гиперзвукового оружия. Об этом «Известиям» сообщили источники в военно-промышленном комплексе.
Шоу-бизнес
Пугачева пришла на премьеру фильма в лосинах и толстовке
В последнее время Алла Борисовна не часто выходит в свет. Премьеру фильма «Лед 2» она все-таки решила посетить.
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Хоккей
Московский «Спартак» обыграл «Металлург» и вышел в плей-офф КХЛ
Дальше первого раунда команда не проходила.
Авто
Kia показала официальные изображения нового Kia Sorento
Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.
Общество
Как велось расследование дела «Сети»
Отдельно с 8 апреля 2019 года в Московском окружном военном суде (с октября 2019 года - 2-м Западном окружном военном суде) на выездных заседаниях в Санкт-Петербурге рассматривается уголовное дело в отношении двух предполагаемых участников организации - Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова.
Общество
В кабинете калининградского гинеколога обнаружена камера
Жительница Калининграда пожаловалась на установленную в кабинете УЗИ в женской консультации видеокамеру.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева впервые показала лицо сына крупным планом
На своей странице в социальной сети Инстаграм молодая мама, и раньше публиковавшая фотографии малыша, впервые показала лицо сына крупным планом, правда пока в солнцезащитных очках.
Политика
В России задержан один из самых известных ополченцев ДНР
Является членом коммунистической партии ДНР. Его задержала полиция в Архангельской области по запросу Украины.
Шоу-бизнес
Борющейся с раком актрисе Евгении Симоновой удалили легкое
Отечественной актрисе Евгении Симоновой врачи провели операцию по удалению легкого.
Единоборства
Александр Емельяненко поспорил, что проживёт год без алкоголя
Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проведёт целый год без алкоголя.
Общество
МВД предложило ввести видеофиксацию техосмотра
МВД России предлагает записывать процесс прохождения техосмотра автомобилей на видео.
Общество
Синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России
Синоптики ожидают раннюю весну в европейской части России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на руководителя Росгидромета Игоря Шумакова.
Здоровье
В России изменили порядок назначения льготных лекарств
В России вступил в силу новый порядок назначения льготных лекарств, сообщает «Российская газета». Изменения начали действовать с 9 февраля.
Шоу-бизнес
Стас Садальский рассказал, как Тина Канделаки стала звездой
Станислав Садальский прокомментировал слова телеведущей Тины Канделаки о том, что она самостоятельно сделала себя и свою карьеру.
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