Турция заявила о пяти погибших военных в результате обстрела наблюдательного пункта в Сирии. В Минобороны страны сообщили, что инцидент произошел в городе Идлиб Представитель администрации Турции добавил, что военные поразили позиции сирийской армии.

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