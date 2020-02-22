Армия и оружие
RT на русскомВ Сирии пообещали сбивать нарушителей воздушного пространства
Расчёты ПВО Сирии получили приказ стрелять на поражение при незаконном вторжении в воздушное пространство республики. Об этом заявили в командовании вооружённых сил.
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Армия и оружие
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В Индии обнаружили более трех тысяч тонн золота, сообщили СМИ
Два рудника примерно с 3,5 тысячи тонн золотой руды обнаружены в округе Сонбхадра на востоке штата Уттар-Прадеш.
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Мировая премьера картины "Уроки фарси" режиссера Вадима Перельмана с Ларсом Айдингером и Науэлем Пересом Бискаяртом в главных ролях состоится в субботу на Берлинском кинофестивале, первыми ее увидели представители прессы.
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Власти США заявили, что тысячи связанных с Россией аккаунтов в социальных сетях распространяют тревожные сообщения о китайском коронавирусе, передает AFP.
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На Финском заливе в Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
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Армия и оружие
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