Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСирия пригрозила сбивать самолеты, нарушающие границу страны

В сирийском командовании отметили, что любое нарушение воздушного пространства будет расцениваться как внешняя агрессия против Сирии. "Силы ПВО получили приказ противодействовать всеми доступными способами", - отмечается в заявлении.
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Сирия пообещала сбивать любые нарушающие воздушное пространство самолеты

РБК10:51

Сирия будет сбивать любые нарушившие воздушное пространство страны самолеты

Коммерсантъ10:22

В Сирии пообещали сбивать нарушителей воздушного пространства

RT на русском10:07

Сирия пригрозила сбивать самолеты, нарушающие границу страны

РИА Новости09:49

В Сирии пообещали сбивать любые нарушающие воздушное пространство самолеты

Газета.Ru09:38

Сирия пригрозила сбивать все нарушающие воздушное пространство самолеты

Lenta.ru09:35

СМИ: силы ПВО Сирии будут сбивать воздушные средства, нарушившие границы страны

ТАСС09:35
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 13:34, Ашберн
Происшествия

Украинская пенсионерка ожила через 10 часов после смерти

Газета.Ru 09:46
Происшествия

Водители двух иномарок погибли в ДТП в Ленинградской области

Водители двух иномарок погибли в результате лобового столкновения в Ленинградской области, сообщает интернет-издание «Фонтанка» со ссылкой на сообщение пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
РБК 13:23
Политика

Трампа возмутило возвращение в США зараженных коронавирусом сограждан

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разозлился на своих советников за то, что они решили 14 американцам с коронавирусом вернуться из Японии в США.
Газета.Ru 06:14
Экономика

МВФ прогнозирует снижение роста экономики Китая из-за коронавируса

По последним данным, в КНР погибли 2345 человек, выздоровели более 20 тысяч, число заразившихся за все время распространения вируса приблизилось к 76,5 тысячам.
Говорит Москва 10:18
Биатлон

Посольство сообщило результаты обыска у российских биатлонистов

Первичные результаты обысков у представителей российской сборной по биатлону говорят об отсутствии улик, свидетельствующих об использовании ими допинга, говорится в сообщении российского посольства в Риме.
РИА Новости 12:55
Происшествия

Мурманский подросток избил и закопал в снегу ребенка

Решив, что мальчик мертв, подозреваемый закопал его в снегу.
Российская газета 03:57
Здоровье

Медики дали рекомендации по снижению риска развития рака печени

Рак печени является распространенным заболеванием. Определенные рекомендации позволяют снизить существующий риск.
ToDay News Ufa вчера в 14:24
Общество

Российских родителей предупредили о смертельной игре школьников

«В Израиль пришла смертельная игра, она сейчас распространяется по всему миру, подсекают под ноги, если ребенок не знает, как падать, ударяется головой», — пишут родители.
URA.Ru 20 февраля в 14:31
Общество

Эвакуированная из Китая украинка пожаловалась на условия в карантине

Прибывшие из Китая и поселенные на карантин в Новых Санжарах украинцы показали условия, в которых их разместили.
РИА Новости вчера в 10:40
Технологии

«Росатом» приобретет компьютеры на отечественных процессорах «Байкал»

Компьютеры будут адаптированы под задачи атомной отрасли. Напомним, Baikal-M создан по 28 наномертовому техпроцессу.
Astera 09:19
Гаджеты

Apple выпустит удешевлённую версию беспроводных наушников AirPods Pro

Речь тут идёт о модели наушников, которую в предыдущих публикациях называли AirPods Pro Lite.
Ferra 06:53
Авто

Volvo обновила седан S90 и универсал V90

Компания Volvo представила обновленные седан S90 и универсал V90, которые получили гибридную версию.
Коммерсантъ вчера в 05:22
Политика

В СНБО заявили о профессиональных подстрекателях в Новых Санжарах

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что во время беспорядков в Новых Санжарах в посёлке были замечены профессиональные подстрекатели.
RT на русском 09:26
Общество

В Индии опровергли данные об обнаружении 3 тысяч тонн золота

RT на русском 11:39
Происшествия

Бизнесмен покончил с собой в доме экс-главы украинского МИДа

В частном доме бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары было найдено тело мужчины. Об этом сообщил в субботу, 22 февраля, телеканал РЕН ТВ.
Известия 12:14
Гаджеты

Xiaomi запатентовала SIM-карту с накопителем и поддержкой 5G

RuNews24.ru 20 февраля в 15:25
Армия и оружие

Украинские военные заявили об атаке у линии соприкосновения в Донбассе

Lenta.ru 06:10
Происшествия

На Украине на АЗС произошел взрыв, есть пострадавшие

Мощный взрыв произошел взрыв на АЗС на Украине.
REGNUM 13:26
Общество

Совфед предложил ввести штрафы за борщевик для всех россиян

Совет Федерации предложил дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) нормой о взимании штрафов за непринятие мер по борьбе с борщевиком и другими вредными растениями на личных дачных и приусадебных участках.
РБК вчера в 05:39
Футбол

СПАЛ — Ювентус 1:2 (2-й тайм)

Как отмечает твиттер Gracenote Live, эта встреча стала 1000-й для португальца в профессиональной карьере.
Sport24.ru 12:16
Общество

Елена Батурина уступила первенство в списке богатейших россиянок

Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной России по версии журнала Forbes, передает РИА Новости.
BFM.ru 20 февраля в 01:50
Происшествия

В Ростовской области при взрыве газа в доме погибли два человека

В ведомстве уточнили, что в результате погибли два человека и пострадали еще двое. Кроме того, эвакуированы 49 человек.
Газета.Ru 03:55
Наука

Выявлено раннее скрещивание древних человеческих популяций

Новое исследование задокументировало самое раннее известное событие скрещивания между древними человеческими популяциями - группа, известная как «суперархайика» в Евразии, скрещенная с предком неандертальцев-денисовцев около 700 тысяч лет назад.
ГЛАС.RU вчера в 02:47
Шоу-бизнес

Сэм Селезнев впервые стал отцом

Бывший участник проекта «Дом-2» Сэм Селезнев стал отцом. Новость о рождении первенца он обнародовал на своей странице в Instagram.
Актуальные Новости 10:07
Происшествия

В Канаде назвали условия для депортации бывшего эсэсовца

Оберлендер — бывший переводчик зондеркоманды СС, который подозревается российским Следственным комитетом в причастности к убийству воспитанников детского дома в Ейске в 1942 году.
РБК вчера в 15:11
Общество

Ученые узнали, как коронавирус попал на уханьский рынок

Ученые провели исследование 58 гаплотипов, которые были выявлены в этих 93 образцах, и установили, что некий "нулевой пациент" мог инфицировать кого-то на "Хуанане", а переполненный рынок морепродуктов с не лучшими санитарными условиями стал благоприятной средой для распространения вируса между людьми.
РИА Новости 11:31
Политика

Киев отреагировал на слова Путина об объединении усилий двух стран

Офис украинского президента Владимира Зеленского после слов российского лидера Владимира Путина о потенциале Украины и России как "глобального конкурента в Европе" заявил, что отношения этих стран не могут определяться "геополитическими амбициями" лидеров, сообщает издание Washington Examiner.
РИА Новости 05:42
Экономика

Банк Wells Fargo выплатит штраф в $3 млрд за нарушения

Американский банк Wells Fargo выплатит штраф в размере $3 млрд за урегулирование претензий властей, сообщается в пресс-релизе банка.
Газета.Ru вчера в 18:15
Гаджеты

Эксперты выяснили, есть ли смысл в покупке самой мощной зарядки для флагманов Samsung

Эксперты выяснили, есть ли смысл в покупке самой мощной зарядки для флагманов южнокорейской компании.
Ferra 12:21
Происшествия

Суд приговорил к домашнему аресту участника протестов в Новых Санжарах

Ночной домашний арест применил Октябрьский районный суд Полтавы к подозреваемому в участии в протестах в Новых Санжарах, 22 февраля сообщает агентство «УНН».
Красная весна 08:21
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