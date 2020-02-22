Армия и оружие
РИА НовостиСирия пригрозила сбивать самолеты, нарушающие границу страны
В сирийском командовании отметили, что любое нарушение воздушного пространства будет расцениваться как внешняя агрессия против Сирии. "Силы ПВО получили приказ противодействовать всеми доступными способами", - отмечается в заявлении.
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Происшествия
Водители двух иномарок погибли в ДТП в Ленинградской области
Водители двух иномарок погибли в результате лобового столкновения в Ленинградской области, сообщает интернет-издание «Фонтанка» со ссылкой на сообщение пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
Политика
Трампа возмутило возвращение в США зараженных коронавирусом сограждан
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разозлился на своих советников за то, что они решили 14 американцам с коронавирусом вернуться из Японии в США.
Экономика
МВФ прогнозирует снижение роста экономики Китая из-за коронавируса
По последним данным, в КНР погибли 2345 человек, выздоровели более 20 тысяч, число заразившихся за все время распространения вируса приблизилось к 76,5 тысячам.
Биатлон
Посольство сообщило результаты обыска у российских биатлонистов
Первичные результаты обысков у представителей российской сборной по биатлону говорят об отсутствии улик, свидетельствующих об использовании ими допинга, говорится в сообщении российского посольства в Риме.
Происшествия
Мурманский подросток избил и закопал в снегу ребенка
Решив, что мальчик мертв, подозреваемый закопал его в снегу.
Здоровье
Медики дали рекомендации по снижению риска развития рака печени
Рак печени является распространенным заболеванием. Определенные рекомендации позволяют снизить существующий риск.
Общество
Российских родителей предупредили о смертельной игре школьников
«В Израиль пришла смертельная игра, она сейчас распространяется по всему миру, подсекают под ноги, если ребенок не знает, как падать, ударяется головой», — пишут родители.
Общество
Эвакуированная из Китая украинка пожаловалась на условия в карантине
Прибывшие из Китая и поселенные на карантин в Новых Санжарах украинцы показали условия, в которых их разместили.
Технологии
«Росатом» приобретет компьютеры на отечественных процессорах «Байкал»
Компьютеры будут адаптированы под задачи атомной отрасли. Напомним, Baikal-M создан по 28 наномертовому техпроцессу.
Гаджеты
Apple выпустит удешевлённую версию беспроводных наушников AirPods Pro
Речь тут идёт о модели наушников, которую в предыдущих публикациях называли AirPods Pro Lite.
Авто
Volvo обновила седан S90 и универсал V90
Компания Volvo представила обновленные седан S90 и универсал V90, которые получили гибридную версию.
Политика
В СНБО заявили о профессиональных подстрекателях в Новых Санжарах
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что во время беспорядков в Новых Санжарах в посёлке были замечены профессиональные подстрекатели.
Общество
В Индии опровергли данные об обнаружении 3 тысяч тонн золота
Происшествия
Бизнесмен покончил с собой в доме экс-главы украинского МИДа
В частном доме бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары было найдено тело мужчины. Об этом сообщил в субботу, 22 февраля, телеканал РЕН ТВ.
Гаджеты
Xiaomi запатентовала SIM-карту с накопителем и поддержкой 5G
Происшествия
На Украине на АЗС произошел взрыв, есть пострадавшие
Мощный взрыв произошел взрыв на АЗС на Украине.
Общество
Совфед предложил ввести штрафы за борщевик для всех россиян
Совет Федерации предложил дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) нормой о взимании штрафов за непринятие мер по борьбе с борщевиком и другими вредными растениями на личных дачных и приусадебных участках.
Футбол
СПАЛ — Ювентус 1:2 (2-й тайм)
Как отмечает твиттер Gracenote Live, эта встреча стала 1000-й для португальца в профессиональной карьере.
Общество
Елена Батурина уступила первенство в списке богатейших россиянок
Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной России по версии журнала Forbes, передает РИА Новости.
Происшествия
В Ростовской области при взрыве газа в доме погибли два человека
В ведомстве уточнили, что в результате погибли два человека и пострадали еще двое. Кроме того, эвакуированы 49 человек.
Наука
Выявлено раннее скрещивание древних человеческих популяций
Новое исследование задокументировало самое раннее известное событие скрещивания между древними человеческими популяциями - группа, известная как «суперархайика» в Евразии, скрещенная с предком неандертальцев-денисовцев около 700 тысяч лет назад.
Шоу-бизнес
Сэм Селезнев впервые стал отцом
Бывший участник проекта «Дом-2» Сэм Селезнев стал отцом. Новость о рождении первенца он обнародовал на своей странице в Instagram.
Происшествия
В Канаде назвали условия для депортации бывшего эсэсовца
Оберлендер — бывший переводчик зондеркоманды СС, который подозревается российским Следственным комитетом в причастности к убийству воспитанников детского дома в Ейске в 1942 году.
Общество
Ученые узнали, как коронавирус попал на уханьский рынок
Ученые провели исследование 58 гаплотипов, которые были выявлены в этих 93 образцах, и установили, что некий "нулевой пациент" мог инфицировать кого-то на "Хуанане", а переполненный рынок морепродуктов с не лучшими санитарными условиями стал благоприятной средой для распространения вируса между людьми.
Политика
Киев отреагировал на слова Путина об объединении усилий двух стран
Офис украинского президента Владимира Зеленского после слов российского лидера Владимира Путина о потенциале Украины и России как "глобального конкурента в Европе" заявил, что отношения этих стран не могут определяться "геополитическими амбициями" лидеров, сообщает издание Washington Examiner.
Экономика
Банк Wells Fargo выплатит штраф в $3 млрд за нарушения
Американский банк Wells Fargo выплатит штраф в размере $3 млрд за урегулирование претензий властей, сообщается в пресс-релизе банка.
Гаджеты
Эксперты выяснили, есть ли смысл в покупке самой мощной зарядки для флагманов Samsung
Эксперты выяснили, есть ли смысл в покупке самой мощной зарядки для флагманов южнокорейской компании.
Происшествия
Суд приговорил к домашнему аресту участника протестов в Новых Санжарах
Ночной домашний арест применил Октябрьский районный суд Полтавы к подозреваемому в участии в протестах в Новых Санжарах, 22 февраля сообщает агентство «УНН».