Армия и оружие
RT на русскомВ Сирии пообещали сбивать нарушителей воздушного пространства
Расчёты ПВО Сирии получили приказ стрелять на поражение при незаконном вторжении в воздушное пространство республики. Об этом заявили в командовании вооружённых сил.
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Политика
Китайцев шокировал прием на Украине эвакуированных граждан
Полная античеловеческая вакханалия, которую устроили вчера жители городка Новые Санжары эвакуированным из Уханя украинским и иностранным гражданам, привела в полный шок китайцев.
Армия и оружие
Из России в Сербию доставлены комплексы «Панцирь-С1»
Напомним, 19 февраля сербское национальное телевидение сообщило, что первый российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» прибудет в Сербию до конца недели.
Авто
LADA Granta получила мощный мотор и подорожала
Оснащением Lada Granta новым мотором занимается компания «Супер-Авто», которая переоборудует стандартные комплектации с 1,6-литровым ДВС 21127 в 117-сильный агрегат.
Шоу-бизнес
Листерман признался, что знакомил Собчак с состоятельными мужчинами
Политика
Великобритания намерена вернуть паспорта старого образца
Новые паспорта будут выполнены в старом сине-золотом дизайне, как и до 1988 года.
Общество
Трамп не захотел видеть в США зараженных коронавирусом американцев
Президент США Дональд Трамп возмутился решением советников разрешить зараженным коронавирусом американцам вернуться в страну.
Биатлон
IBU не владеет информацией об обысках в отеле сборной России
Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин прокомментировал ситуацию по обыскам итальянской полиции в отеле сборной России.
Единоборства
Первый чемпионат Лиги боевого самбо пройдёт в Сочи
Политика
В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
Происшествия
В Москве контейнер с мусором упал на крышу автомобиля такси
Контейнер со строительным мусором упал с прицепа грузовика на автомобиль такси в центре Москвы, сообщил в субботу РИА Новости очевидец с места происшествия.
Общество
Геологи обнаружили в Индии рудники с 3,5 тысячи тонн золота
Рудники, в которых содержится около 3,5 тысячи тонн золотой руды, были обнаружены в округе Сонбхадра на востоке штата Уттар-Прадеш.
Технологии
Названы опасные приложения для смартфонов
Ещё одной потенциально опасной разновидностью приложения являются те, что позволяют получать удалённый доступ со смартфона к компьютеру.
Футбол
Киевское «Динамо» вырвало победу у «Ворсклы», «Заря» сильнее «Мариуполя»
Биатлон
Украинские биатлонистки рассказали о командном духе в сборной
Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина рассказала про атмосферу в национальной сборной.
Армия и оружие
В Сирии вновь попытались сбить российский бомбардировщик Су-24
По неизвестным причинам, российская сторона пока что не предприняла в отношении Турции каких-либо жёстких мер реагирования на атаку против российских бомбардировщиков, однако, специалисты не исключают, что в ближайшем времени подвергаемые бомбардировкам районы будут изначально обстреливаться с применением артиллерии.
Экономика
МВФ прогнозирует снижение роста экономики Китая из-за коронавируса
По последним данным, в КНР погибли 2345 человек, выздоровели более 20 тысяч, число заразившихся за все время распространения вируса приблизилось к 76,5 тысячам.
Общество
Власти Китая назвали новые сроки инкубационного периода коронавируса
В Китае у местного жителя признаки коронавируса проявились спустя 27 дней после заражения, сообщает 22 февраля People's Daily со ссылкой на местные власти.
Гаджеты
Xiaomi запатентовала SIM-карту с накопителем и поддержкой 5G
Культура
Фестиваль Ural Music Night выиграл президентский грант на ₽40 млн
Фестиваль Уральская ночь музыки (Ural Music Night) выиграл президентский грант на 40 млн рублей на проведение мероприятия в 2020 году.
Политика
Зеленский принял отставку главы Тернопольской области после протестов
"В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине при эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.
Общество
Немецкий онколог назвал наиболее эффективный метод борьбы с раком
Генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс расказал о том, какой метод является самым эффективным при борьбе с раком.
Политика
Эрдоган намерен 5 марта встретиться с Путиным, Макроном и Меркель
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен 5 марта встретиться с коллегами из России, Франции и Германии — Владимиром Путиным, Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе.
Общество
Власти Украины предупредили о снижении пенсий
Игры
Cyberpunk 2077 будет доступна в сервисе GeForce Now в первый же день
Облачный игровой сервис GeForce Now недавно вышел из продолжительной стадии бета-тестирования и стал доступен всем желающим.
Общество
Число зараженных коронавирусом в Италии людей превысило 50 человек
Заболевание распространяется за пределами Китая. В Италии число случаев с заражением коронавирусом превысило 50.
Политика
Секретарь СНБО заявил о профессиональных провокаторах в Новых Санжарах
Во время протестов против размещения эвакуированных из КНР в Новых Санжарах (Украина) в толпе действовали профессиональные подстрекатели.
Здоровье
Диетологи объяснили, как может навредить гречневая каша в рационе
Считающаяся самой полезной и диетической гречневая каша, оказывается, подходит далеко не всем.
Культура
HBO подтвердил выход нового эпизода сериала «Друзья»
Американский кабельный и спутниковый телеканал HBO подтвердил информацию о выпуске нового эпизода сериала «Друзья».
Происшествия
В Омске суд отправил в колонию родителей, ставивших ребенка на гречку
Омский районный суд вынес приговор матери и отчиму, заставлявших восьмилетнего ребенка часами стоять на коленях на гречневой крупе.
Музыка
10-летнюю сибирячку назвали «зверюгой» на шоу «Голос. Дети»
Первой выступила 10-летняя Варвара Глухова, исполнившая песню «Мама, я танцую» группы «#2Маши». К девочке повернулись все судьи.