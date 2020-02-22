Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ Сирии пообещали сбивать нарушителей воздушного пространства

Расчёты ПВО Сирии получили приказ стрелять на поражение при незаконном вторжении в воздушное пространство республики. Об этом заявили в командовании вооружённых сил.
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Сирия пообещала сбивать любые нарушающие воздушное пространство самолеты

РБК10:51

Сирия пригрозила сбивать самолеты, нарушающие границу страны

РИА Новости09:49

В Сирии пообещали сбивать нарушителей воздушного пространства

RT на русском10:07

Сирия будет сбивать любые нарушившие воздушное пространство страны самолеты

Коммерсантъ10:22

В Сирии пообещали сбивать любые нарушающие воздушное пространство самолеты

Газета.Ru09:38

Сирия пригрозила сбивать все нарушающие воздушное пространство самолеты

Lenta.ru09:35

СМИ: силы ПВО Сирии будут сбивать воздушные средства, нарушившие границы страны

ТАСС09:35
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 12:06, Ашберн
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Армия и оружие

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Во время протестов против размещения эвакуированных из КНР в Новых Санжарах (Украина) в толпе действовали профессиональные подстрекатели.
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