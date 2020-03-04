Армия и оружие
ИзвестияВ Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News. По информации интернет-газеты, ракеты С-200 были нацелены на турецкий истребитель, однако точной информации о попадании в цель нет.
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