Армия и оружие

ИзвестияИзвестияВ Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200

Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News. По информации интернет-газеты, ракеты С-200 были нацелены на турецкий истребитель, однако точной информации о попадании в цель нет.
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с чего всё началось
Сирийская армия предприняла попытку сбить истребитель F-16 Военно-воздушных сил Турции с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает
 Al Masdar News.
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