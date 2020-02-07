Армия и оружие
РИА НовостиВ Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Заходивший на посадку лайнер со 172 пассажирами чуть не попал под огонь сирийской армии, когда она отражала израильскую атаку под Дамаском. В результате самолет увели на российскую авиабазу, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 04:49, Ашберн
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