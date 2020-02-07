Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

Заходивший на посадку лайнер со 172 пассажирами чуть не попал под огонь сирийской армии, когда она отражала израильскую атаку под Дамаском. В результате самолет увели на российскую авиабазу, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
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Израиль подло прикрылся пассажирским лайнером при ударе по Сирии

Вести.UZ03:41
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