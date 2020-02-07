Заходивший на посадку лайнер со 172 пассажирами чуть не попал под огонь сирийской армии, когда она отражала израильскую атаку под Дамаском. В результате самолет увели на российскую авиабазу, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

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