Армия и оружие
REGNUMВ Сирии при обстреле Идлиба погибли четверо турецких военных
В Сирии в результате обстрела турецких позиций в провинции Идлиб погибли четверо военнослужащих Турции, еще девять получили ранения, сообщает телеканал NTV. В Минобороны Турции заявили, что обстрел производился сирийской армией в районе населенного пункта Серакиб.
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Общество
МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах
МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах.
Экономика
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива, уступая только Казахстану.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Космос
Эксперты сообщили, опасен ли приближающийся к Земле астероид
Астероид 2002 PZ39, приближающийся к Земле, не представляет опасности для нашей планеты.
Общество
Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М
Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Политика
Большинство россиян поддержали поправки в Конституцию
Около 80% россиян считают предложенные президентом страны Владимиром Путиным важными и поддерживают их.
Происшествия
Брошенных в Шереметьево детей определили в школу и детсад
Общество
В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей
Гаджеты
Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro и Black Shark 3 представят в новом формате
Сегодня известный китайский сетевой информатор под ником Digital Chat Station подтвердил, что смартфоны Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, а также Black Shark 3 действительно будут представлены при помощи онлайновой пресс-конференции.
Экономика
Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани
Замороженными оказались и счета кипрской Taman Grain Terminal Holdings Ltd, которая является собственником зернового терминала в Тамани.
Общество
Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей
Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Происшествия
При нападении неизвестного в Лондоне пострадали несколько человек
По последним данным, в результате происшествия пострадали несколько человек.
Гаджеты
Apple избавится от фирменного разъема Lightning в своих смартфонах
Стоит отметить, против стандартизации выступает купертиновская компания Apple, устанавливающая с 2012 года в свои гаджеты собственный разъем под названием Lightning.
Общество
Российским домохозяйкам предложили платить пособие
Увеличить размер выплат семьям с детьми предложил российский лидер Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.
Общество
Немецкие кардиологи назвали симптомы скорого инфаркта
Медики из Германии назвали симптомы, которые указывать на проблемы с сердцем, пишут «Известия».
Общество
В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов
Как отмечает Милонов, крупные китайские интернет-магазины продают россиянам не только товары легкой промышленности и народного потребления, но и продукты питания, экзотические приправы, готовые блюда длительного хранения и многое другое, что может быть "естественным инкубатором для любого вируса".
Происшествия
Задержан подозреваемый по делу об обрушении крыши в кафе Новосибирска
Следователи задержали организатора мероприятия в кафе Новосибирска, где при обрушении крыши пристройки погиб человек.
Шоу-бизнес
Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети
37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Транспорт
Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем
ОАО "РЖД" приостанавливает пассажирское сообщение с Китаем с 3 февраля из-за вспышки коронавирусной инфекции, говорится в сообщении компании, распространенном в воскресенье.
Происшествия
Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Авто
Опубликована первая информация о новом Mitsubishi Outlander
В Сети представлены первые рендеры нового поколения Mitsubishi Outlander, которое в настоящее время проходит тестирование.
Происшествия
Против сломавшего нос росгвардейцу боксера завели уголовное дело
Против чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, который сломал нос сотруднику Росгвардии, возбудили уголовное дело.
Общество
Роскачество объяснило разницу между сроком годности и сроком хранения
Роскачество объяснило разницу между сроком годности и сроком хранения продукта и указало, сколько могут храниться в холодильнике разные категории продукции, следует из материалов организации.
Кино
Драма «1917» стала лучшим фильмом по версии BAFTA
Военная драма "1917" режиссера Сэма Мендеса, повествующая о судьбе двух британских солдат в годы Первой мировой войны, победила в номинации "Лучший фильм" премии британской Академии кино и телевидения (BAFTA).
Музыка
Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении
Армия и оружие
Российские С-400 в Сирии перехватили израильскую противоракету
Российские системы С-400 успешно «перехватили» инновационную израильскую противоракету.
Происшествия
У севшего в Томске самолета частично разрушилась стойка шасси
У пассажирского самолета Bombardier авиакомпании "Руслайн" при посадке в Томске частично разрушилась стойка шасси, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Экономика
Борисов поручил усилить ограничения при госзакупках иностранных товаров
Предложения Минфина и ФАС по увеличению госзакупок отечественной продукции Расширение списка товаров, при закупке которых установлен запрет допуска иностранной продукции.
Армия и оружие
Российская авиабаза «Хмеймим» отразила атаку БПЛА боевиков в Сирии
Российские военнослужащие предотвратили воздушную атаку террористов на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим» в Сирии.
Шоу-бизнес
Собчак прокомментировала «голливудскую» фотосессию Поклонской
Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на «голливудскую» фотосессию депутата Госдумы Натальи Поклонской.