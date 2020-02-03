Армия и оружие

REGNUMREGNUMВ Сирии при обстреле Идлиба погибли четверо турецких военных

В Сирии в результате обстрела турецких позиций в провинции Идлиб погибли четверо военнослужащих Турции, еще девять получили ранения, сообщает телеканал NTV. В Минобороны Турции заявили, что обстрел производился сирийской армией в районе населенного пункта Серакиб.
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"На это нападение в Идлибе был дан незамедлительный ответ Виновные ответят за это", - написал представитель Тайипа Эрдогана на своей странице в Twitter
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