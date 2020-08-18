В Сирии при подрыве колонны войск погиб российский генерал

Ёлдаш 1 19

В Сирии погиб российский генерал-майор, говорится в сообщении Минобороны, передает «РИА Новости». Это произошло при подрыве самодельного взрывного устройства рядом с колонной российских военнослужащих под городом Дейр-эз-Зор.