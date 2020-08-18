В Сирии при подрыве колонны войск погиб российский генерал
В Сирии погиб российский генерал-майор, говорится в сообщении Минобороны, передает «РИА Новости». Это произошло при подрыве самодельного взрывного устройства рядом с колонной российских военнослужащих под городом Дейр-эз-Зор.В источнике
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Российский генерал погиб после взрыва бомбы в Сирии
Российский старший военный советник в звании генерал-майора погиб при подрыве автоколонны в Сирии, сообщили в Минобороны. Кроме того, пострадали еще двое военнослужащих из России.
РИА Новости11:17
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