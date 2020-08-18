Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РБК
РБК

В Сирии при подрыве колонны войск погиб российский генерал

В Сирии погиб российский генерал-майор, говорится в сообщении Минобороны, передает «РИА Новости». Это произошло при подрыве самодельного взрывного устройства рядом с колонной российских военнослужащих под городом Дейр-эз-Зор.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Российский генерал погиб после взрыва бомбы в Сирии

Российский старший военный советник в звании генерал-майора погиб при подрыве автоколонны в Сирии, сообщили в Минобороны. Кроме того, пострадали еще двое военнослужащих из России.
РИА Новости11:17
Подробнее о событии
ТАСС

Российский генерал погиб в результате взрыва на пути автоколонны в Сирии

ТАСС11:41
РБК

В Сирии при подрыве колонны войск погиб российский генерал

РБК11:36
РИА Новости

Российский генерал погиб после взрыва бомбы в Сирии

РИА Новости11:17
Коммерсантъ

В Сирии погиб российский генерал

Коммерсантъ11:19
Комсомольская правда

Российский генерал погиб при взрыве бомбы на пути автоколонны в Сирии

Комсомольская правда11:17
RT на русском

Российский генерал-майор погиб при взрыве СВУ в Сирии

RT на русском11:23
Эхо Москвы

Российский генерал-майор погиб при взрыве автоколонны в Сирии

Эхо Москвы12:02

Премьер Норвегии прокомментировала «шпионский скандал» с Россией

Премьер-министр Норвегии Эрна Солберг, комментируя сообщения об аресте гражданина страны после якобы встречи с "российским разведчиком", заявила, что правоохранителям нужно провести более полное расследование, прежде чем Осло определится с официальной реакцией на эти события.
Премьер Норвегии прокомментировала «шпионский скандал» с Россией
РИА Новости12:01

Оппозиция ответила Лукашенко на обвинения в попытке захвата власти

Координационный совет белорусской оппозиции не ставит перед собой цель захватить власть незаконными методами, заявила доверенное лицо экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.
Взгляд.ру11:59

В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Меркель о Белоруссии

В ходе состоявшегося между Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель разговора российская сторона акцентировала внимание Меркель на неприемлемости любого вмешательства в ситуацию в Белоруссии.
РЕН ТВ06:05
1K

«Беларуськалий» частично приостановил работу из-за забастовки

Технологические процессы на одном из крупнейших мировых производителей калийных удобрений "Беларуськалии" частично приостановлены, сообщили РИА Новости во вторник в стачечном комитете предприятии.
РИА Новости12:09

Apple удалит профиль разработчика игр Epic Games из AppStore

"Apple удалила [игру] Fortnite из AppStore и проинформировала Epic [Games], что в пятницу, 28 августа, Apple прекратит действие всех наших учетных записей разработчиков и отключит Epic от инструментов разработки для [операционных систем] iOS и mac[OS]", - говорится в публикации Epic Games в Twitter.
ТАСС01:07
78